Heineken sobe 12% na melhor sessão desde 1989, impulsionando o sector cervejeiro 📈

As ações da Heineken (HEIA.NL), gigante holandesa do sector cervejeiro, subiram mais de 12% na sequência dos resultados semestrais da empresa, alimentando a recuperação de outras grandes cervejeiras, como a Carlsberg (CARLB.DK) e a Anheuser-Busch InBev (ABI.BE), que ganharam ambas cerca de 3%. Os resultados da Heineken indicam um forte crescimento do volume e uma expansão orgânica das vendas em todos os mercados. A empresa prevê um crescimento do lucro operacional de 4-8% em 2025, enquanto os analistas esperavam um aumento de 6% em relação ao ano anterior. Esta é a segunda melhor sessão de negociação da Heineken desde 1989. A expansão do negócio O volume total de cerveja da Heineken aumentou 1,6% face ao ano anterior, com o volume da marca Heineken a registar um aumento recorde de 8,8% face ao ano anterior. As vendas orgânicas aumentaram 5% face ao ano anterior,para 29,9 mil milhões de euros, mas as receitas totais diminuíram 1,2% face ao ano anterior, para 35,95 mil milhões de euros, sobretudo devido aos efeitos cambiais, que afetaram negativamente os resultados em mais de 1,6 mil milhões de euros. Comece a investir hoje ou teste gratuitamente uma conta demo Abrir Conta TESTAR A DEMO Download mobile app Download mobile app Os segmentos de cerveja premium e sem álcool foram os que tiveram melhor desempenho, aumentando significativamente a margem operacional, que cresceu 40 pontos base, de 14,7% para 15,1%. O resultado operacional aumentou 8,3% face ao ano anterior para €4,5 mil milhões, superando as expectativas da própria Heineken (crescimento de 8% face ao ano anterior) e as previsões do mercado (5,3% face ao ano anterior). Recompra de ações e redução da dívida O fluxo de caixa livre aumentou 1,2 mil milhões de euros em relação ao ano anterior para 3,1 mil milhões de euros

aumentou A dívida líquida diminuiu 1,1 mil milhões de euros, passando de 15,8 mil milhões de euros para 14,7 mil milhões de euros. No seu comentário, a Heineken destacou o bom desempenho, apesar do fraco sentimento dos consumidores na Europa, das persistentes pressões inflacionistas e dos riscos de desvalorização da moeda nos mercados emergentes. No entanto, a empresa demonstrou eficiência operacional, cortando 400 milhões de euros em custos em 2024. O mercado também reagiu positivamente ao programa de recompra de ações da Heineken, no valor de 1,5 mil milhões de euros, que será executado nos próximos dois anos. O dividendo total para 2024 ascendeu a 1,86 euros por ação, representando um aumento de 7,5% em relação ao ano anterior, com o dividendo final fixado em 1,17 euros por ação. Gráfico D1 da Heineken (HEIA.NL) As ações da Heineken estão atualmente a ser negociadas a 76,5 euros, com o sector mais vasto da alimentação e bebidas no STOXX 600 a registar os maiores ganhos no índice de referência de hoje. Os resultados da empresa no primeiro semestre de 2024 desiludiram inicialmente o mercado, mas a ação, após fortes resultados no segundo semestre de 2024, está a tentar recuperar após uma recente tendência de queda, testando a MME de 200 dias (77 euros por ação, linha vermelha). Os investidores avaliam positivamente a expansão da empresa no segmento da cerveja premium, que oferece margens de lucro mais elevadas, bem como o seu crescimento no sector das bebidas não alcoólicas. Olhando para o futuro, o mercado está otimista quanto ao facto de a recuperação do consumo europeu se traduzir em vendas mais fortes em todas as categorias de produtos Heineken. Apesar de um ambiente difícil, a empresa continua a expandir a sua atividade, encerrando o segundo semestre do ano com um lucro líquido de mais de 978 milhões de euros. Fonte: xStation5

Este material é uma comunicação de marketing na aceção do artigo 24.º, n.º 3, da Diretiva 2014/65 / UE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 15 de maio de 2014, sobre os mercados de instrumentos financeiros e que altera a Diretiva 2002/92 / CE e Diretiva 2011/61/ UE (MiFID II). A comunicação de marketing não é uma recomendação de investimento ou informação que recomenda ou sugere uma estratégia de investimento na aceção do Regulamento (UE) n.º 596/2014 do Parlamento Europeu e do Conselho de 16 de abril de 2014 sobre o abuso de mercado (regulamentação do abuso de mercado) e revogação da Diretiva 2003/6 / CE do Parlamento Europeu e do Conselho e das Diretivas da Comissão 2003/124 / CE, 2003/125 / CE e 2004/72 / CE e do Regulamento Delegado da Comissão (UE ) 2016/958 de 9 de março de 2016 que completa o Regulamento (UE) n.º 596/2014 do Parlamento Europeu e do Conselho no que diz respeito às normas técnicas regulamentares para as disposições técnicas para a apresentação objetiva de recomendações de investimento, ou outras informações, recomendação ou sugestão de uma estratégia de investimento e para a divulgação de interesses particulares ou indicações de conflitos de interesse ou qualquer outro conselho, incluindo na área de consultoria de investimento, nos termos do Código dos Valores Mobiliários, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 486/99, de 13 de Novembro. A comunicação de marketing é elaborada com a máxima diligência, objetividade, apresenta os factos do conhecimento do autor na data da preparação e é desprovida de quaisquer elementos de avaliação. A comunicação de marketing é elaborada sem considerar as necessidades do cliente, a sua situação financeira individual e não apresenta qualquer estratégia de investimento de forma alguma. A comunicação de marketing não constitui uma oferta ou oferta de venda, subscrição, convite de compra, publicidade ou promoção de qualquer instrumento financeiro. A XTB, S.A. - Sucursal em Portugal não se responsabiliza por quaisquer ações ou omissões do cliente, em particular pela aquisição ou alienação de instrumentos financeiros. A XTB não aceitará a responsabilidade por qualquer perda ou dano, incluindo, sem limitação, qualquer perda que possa surgir direta ou indiretamente realizada com base nas informações contidas na presente comunicação comercial. Caso o comunicado de marketing contenha informações sobre quaisquer resultados relativos aos instrumentos financeiros nela indicados, estes não constituem qualquer garantia ou previsão de resultados futuros. O desempenho passado não é necessariamente indicativo de resultados futuros, e qualquer pessoa que atue com base nesta informação fá-lo inteiramente por sua conta e risco.