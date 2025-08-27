HK.cash perde 2% 📉 Índices chineses caem com preocupações relacionadas com regulação

Os ganhos na China, impulsionados pelo otimismo em torno do setor tecnológico e pela diminuição das tensões comerciais com os EUA, estão a perder força devido à realização de lucros. O contrato HK.cash caiu mais de 2%, à medida que o mercado se preocupa com a possibilidade de as autoridades voltarem a adotar uma postura de desalavancagem e forçarem mais corretoras a restringir as condições de financiamento. Em agosto de 2025, o mercado de ações da China adicionou mais de US$ 1 bilião em valor, atingindo seus níveis mais altos em uma década. A recuperação foi impulsionada por fortes influxos de investidores locais e uma melhoria mais ampla no sentimento após a redução das disputas comerciais com os EUA.

O aumento provocou euforia em alguns casos. A Sinolink Securities aumentou os requisitos de depósito de margem em novos contratos de financiamento para 100% para conter o uso excessivo de alavancagem.

Alguns fundos mútuos também introduziram limites diários de compra. Por exemplo, o fundo alimentador do GF Star Growth Index ETF limitou os novos influxos a apenas 100M yuans, uma das medidas mais restritivas durante a atual alta do mercado.

Os volumes de negociação nas bolsas do continente subiram para 3,1 triliões de yuans (US$ 433 mil milhões), o segundo maior nível já registrado. Enquanto isso, o saldo pendente do financiamento de margem subiu para mais de 2,1 triliões de yuans – o maior desde 2015, quando o mercado estava no meio de uma bolha especulativa.

O número de novas contas de corretagem abertas por investidores de retalho aumentou 71% em relação ao ano anterior em julho, destacando um forte efeito “FOMO” e uma onda maciça de capital de retalho a entrar no mercado.

Analistas observam que bolhas especulativas já podem estar a formar-se em certos segmentos, mas as últimas restrições de financiamento visam principalmente proteger corretores e clientes de perdas potenciais, em vez de sinalizar que a alta já atingiu seu pico. Pequim tem um histórico de intervenções regulatórias tanto durante quedas acentuadas quanto durante subidas rápidas. Desde 2023, as autoridades tornaram mais rígidas as regras sobre vendas a descoberto e aumentaram os requisitos de margem para fundos, medidas que foram reforçadas novamente em 2024. Comece a investir hoje ou teste gratuitamente uma conta demo Abrir Conta Download mobile app Download mobile app Fonte: xStation5

Este material é uma comunicação de marketing na aceção do artigo 24.º, n.º 3, da Diretiva 2014/65 / UE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 15 de maio de 2014, sobre os mercados de instrumentos financeiros e que altera a Diretiva 2002/92 / CE e Diretiva 2011/61/ UE (MiFID II). A comunicação de marketing não é uma recomendação de investimento ou informação que recomenda ou sugere uma estratégia de investimento na aceção do Regulamento (UE) n.º 596/2014 do Parlamento Europeu e do Conselho de 16 de abril de 2014 sobre o abuso de mercado (regulamentação do abuso de mercado) e revogação da Diretiva 2003/6 / CE do Parlamento Europeu e do Conselho e das Diretivas da Comissão 2003/124 / CE, 2003/125 / CE e 2004/72 / CE e do Regulamento Delegado da Comissão (UE ) 2016/958 de 9 de março de 2016 que completa o Regulamento (UE) n.º 596/2014 do Parlamento Europeu e do Conselho no que diz respeito às normas técnicas regulamentares para as disposições técnicas para a apresentação objetiva de recomendações de investimento, ou outras informações, recomendação ou sugestão de uma estratégia de investimento e para a divulgação de interesses particulares ou indicações de conflitos de interesse ou qualquer outro conselho, incluindo na área de consultoria de investimento, nos termos do Código dos Valores Mobiliários, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 486/99, de 13 de Novembro. A comunicação de marketing é elaborada com a máxima diligência, objetividade, apresenta os factos do conhecimento do autor na data da preparação e é desprovida de quaisquer elementos de avaliação. A comunicação de marketing é elaborada sem considerar as necessidades do cliente, a sua situação financeira individual e não apresenta qualquer estratégia de investimento de forma alguma. A comunicação de marketing não constitui uma oferta ou oferta de venda, subscrição, convite de compra, publicidade ou promoção de qualquer instrumento financeiro. A XTB, S.A. - Sucursal em Portugal não se responsabiliza por quaisquer ações ou omissões do cliente, em particular pela aquisição ou alienação de instrumentos financeiros. A XTB não aceitará a responsabilidade por qualquer perda ou dano, incluindo, sem limitação, qualquer perda que possa surgir direta ou indiretamente realizada com base nas informações contidas na presente comunicação comercial. Caso o comunicado de marketing contenha informações sobre quaisquer resultados relativos aos instrumentos financeiros nela indicados, estes não constituem qualquer garantia ou previsão de resultados futuros. O desempenho passado não é necessariamente indicativo de resultados futuros, e qualquer pessoa que atue com base nesta informação fá-lo inteiramente por sua conta e risco.