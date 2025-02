SOBRE OS INSTRUMENTOS

O HK.cash é um instrumento derivado baseado nas cotações do Índice Hang Seng (HSI).O índice Hang Send é um índice ponderado pela capitalização do mercado que abrange as maiores empresas da Bolsa de Valores de Hong Kong. Como produto alavancado, o HK.cash permite aos investidores ganharem exposição ao vasto mercado de ações de Hong Kong com uma fração do capital que seria necessário para investir diretamente nos ativos subjacentes. Este instrumento é particularmente popular entre os investidores que procuram capitalizar os movimentos de preços a curto prazo do HSI.

O Índice Hang Seng (HSI) foi lançado em 24 de novembro de 1969 pelo Hang Seng Bank. É o barómetro mais cotado do mercado de ações de Hong Kong, incluindo as 50 maiores e mais líquidas empresas cotadas na Bolsa de Valores de Hong Kong (HKEX). O HSI foi concebido para refletir o desempenho global do mercado bolsista de Hong Kong, oferecendo uma medida abrangente da saúde económica tanto da China como de Hong Kong:China e Hong Kong.

Há quem diga que Hong Kong é o segundo maior epicentro financeiro a seguir a Wall Street e que o papel das empresas no índice é enorme na economia chinesa, sobretudo local. As maiores empresas do índice são a Tencent, a Alibaba, o Bank of China ou a China Mobile; algumas delas também estão disponíveis para investidores estrangeiros como ADR-s dos EUA. Devido ao facto de as cotações do HK.cash serem baseadas no HSI (e não em futuros), não há rollovers. Compreender a história, a construção e a influência do HSI pode fornecer informações valiosas sobre a negociação deste instrumento derivado.

Embora muitas destas empresas tenham operações comerciais significativas na China continental, o índice em si não se centra exclusivamente nas empresas da China continental. O HSI inclui uma mistura de empresas sediadas em Hong Kong, bem como grandes corporações multinacionais que operam a nível global.

Composição do índice Hang Seng

O índice Hang Seng (HSI) está dividido em quatro setores principais:

Finanças: Este sector inclui os principais bancos, companhias de seguros e outras instituições financeiras. Empresas proeminentes incluem HSBC Holdings, Hang Seng Bank e AIA Group. Serviços públicos: Este sector inclui empresas que fornecem serviços essenciais, tais como eletricidade, gás e água. Entre as empresas de destaque estão a CLP Holdings e a Hong Kong and China Gas Company. Propriedades: Este sector inclui empresas envolvidas no desenvolvimento, investimento e gestão de bens imobiliários. As principais empresas são a Sun Hung Kai Properties, a Henderson Land Development e a New World Development. Comércio e indústria: Este sector diversificado inclui empresas de vários sectores, tais como tecnologia, telecomunicações, bens de consumo, etc. As principais empresas incluem a Tencent Holdings, a China Mobile e a CK Hutchison Holdings.

Embora o HSI não seja constituído exclusivamente por empresas da China continental, existe uma presença significativa destas empresas no índice. Tal deve-se principalmente à integração económica entre Hong Kong e a China continental e ao facto de muitas grandes empresas chinesas optarem por cotar na HKEX para acederem a investidores internacionais. Por exemplo, a Tencent é um conglomerado tecnológico líder com operações substanciais na China Continental.

Horário de Negociação e Volatilidade

O HK.cash pode ser negociado quase 24 horas por dia durante os dias úteis, refletindo o horário de negociação dos contratos de futuros HSI subjacentes. As principais sessões de negociação são as seguintes:

Negociação pré-mercado: Começa às 4:00 AM HKT e vai até a abertura oficial do mercado às 9:30 AM HKT.

Começa às 4:00 AM HKT e vai até a abertura oficial do mercado às 9:30 AM HKT. Negociação no mercado regular: Das 9:30 AM HKT às 4:00 PM HKT.

Das 9:30 AM HKT às 4:00 PM HKT. Negociação pós-mercado: Começa às 4:00 PM HKT e termina à 1:00 AM HKT.

Abertura do mercado (9:30 AM - 10:30 AM HKT): A primeira hora de negociação regular é tipicamente caracterizada por alta volatilidade. Este período regista um aumento da atividade de negociação, uma vez que os participantes no mercado reagem às notícias da noite, à divulgação de dados económicos e aos relatórios de lucros das empresas. O sino de abertura traz frequentemente movimentos de preços significativos e oportunidades de negociação, mas também exige uma gestão cuidadosa do risco devido à elevada volatilidade. Negociação do meio-dia (10:30 AM - 1:00 PM HKT): A volatilidade tende a diminuir após o frenesim inicial de abertura do mercado. Durante este período, os volumes de transacções são geralmente mais baixos, uma vez que o mercado entra num ritmo mais estável. Os comerciantes costumam usar esse tempo para analisar as tendências do mercado e se preparar para quaisquer notícias ou eventos futuros. Embora ainda possam ocorrer movimentos de preços, estes são normalmente menos dramáticos do que durante a abertura ou o fecho. Negociação à tarde (1:00 PM - 3:00 PM HKT): À medida que o mercado entra na sessão da tarde, a volatilidade pode começar a aumentar novamente. Neste período, é frequente os investidores posicionarem-se antes do fecho do mercado, especialmente em dias com divulgação de dados económicos significativos ou anúncios de lucros de empresas importantes. Fecho do mercado (3:00 PM - 4:00 PM HKT): A última hora de negociação é conhecida pela sua maior atividade e volatilidade. Os operadores fazem os ajustes finais às suas posições antes do fecho do mercado, levando a um aumento dos volumes de negociação e a potenciais oscilações de preços. O sino de fecho pode ser particularmente volátil, uma vez que os investidores institucionais e os fundos de cobertura executam ordens de fim de dia, o que pode resultar em movimentos rápidos de preços. Negociação pós-mercado (4:00 PM - 1:00 AM HKT): Após o fecho normal do mercado, a negociação continua na sessão pós-mercado. Embora os volumes de negociação sejam geralmente mais baixos durante este período, ainda podem ocorrer movimentos significativos de preços, especialmente em resposta a notícias de última hora ou relatórios de ganhos divulgados após o fecho. A liquidez é normalmente mais baixa e os spreads podem ser mais alargados, pelo que os investidores devem ter cuidado ao negociar durante este período.

Melhores horas para negociar

Lançamento de dados económicos (8:00 AM - 10:00 AM HKT): Os principais lançamentos de dados económicos, como os números do PIB, dados PMI ou relatórios da balança comercial, ocorrem frequentemente durante a manhã. Estas divulgações podem causar movimentos substanciais no mercado, tornando-se um momento privilegiado para negociar o HK.cash. Os investidores devem estar preparados para uma maior volatilidade em torno destes anúncios.

Divulgação dos resultados trimestrais das empresas: Os resultados trimestrais e as expectativas das principais empresas de Hong Kong normalmente aumentam a volatilidade e podem afetar as ações de cada segmento do HSI. Devido a este facto, a volatilidade dos futuros HK.cash pode aumentar em torno destes anúncios. O mercado pode reagir no pré-mercado ou no after-market, bem como no início da sessão.

Sobreposição do horário do mercado de Hong Kong e do mercado europeu (3:00 PM - 5:30 PM HKT): A sobreposição entre o horário de negociação de Hong Kong e da Europa resulta frequentemente em volumes de negociação mais elevados e numa maior volatilidade. Os participantes do mercado europeu reagem aos eventos do mercado de Hong Kong, aumentando a atividade de negociação no HK.cash.

Principais Factores que Influenciam o Índice Hang Seng (HSI)

Dados económicos chineses: Indicadores como o crescimento do PIB, a produção industrial e as vendas a retalho têm um impacto direto no desempenho das empresas chinesas. Dados positivos podem aumentar a confiança dos investidores, enquanto dados negativos podem levar a quedas no índice. Política monetária: As decisões do Banco Popular da China (PBoC), incluindo as taxas de juro e as medidas de liquidez, afetam significativamente o sentimento do mercado. As políticas de flexibilização geralmente apoiam os preços das ações, enquanto as políticas de restrição podem ter o efeito oposto. Relações comerciais globais: As políticas e relações comerciais, especialmente entre a China e as principais economias, como os Estados Unidos, influenciam o índice. Tarifas, acordos comerciais e tensões geopolíticas podem levar à volatilidade do mercado. Lucros das empresas: O desempenho financeiro das empresas cotadas no HSI, incluindo os relatórios de lucros trimestrais e as previsões de crescimento, desempenham um papel crucial. Lucros fortes podem levar o índice a subir, enquanto resultados decepcionantes podem arrastá-lo para baixo. Ambiente regulatório: As alterações na regulamentação do governo chinês (por exemplo, restrições às posições curtas ou “custos de margem” mais elevados para as instituições), especialmente as que afetam sectores-chave como a tecnologia, as finanças e o imobiliário, podem ter impacto no índice. Novas políticas dirigidas a sectores como a regulamentação da Internet ou as restrições ao sector imobiliário podem conduzir a movimentos significativos do mercado.

Relatórios importantes sobre o mercado chinês