IBM à frente dos ganhos do 1º trimestre de 2025: Principais considerações

Hoje, após o fecho de Wall Street, a veterana empresa tecnológica norte-americana IBM deverá divulgar os seus resultados financeiros para o primeiro trimestre de 2025. Os investidores estarão a observar atentamente o relatório da “Big Blue”, em particular num contexto de volatilidade persistente nas ações tecnológicas associadas às incertezas do comércio internacional. Curiosamente, a IBM contrariou a tendência do setor tecnológico em geral, registando um ganho de cerca de 11% no acumulado do ano, enquanto muitos dos seus pares registaram quedas notáveis desde o início do ano. Antes da divulgação dos seus resultados, as acções da IBM estão a ser negociadas hoje em alta de 2%. Comece a investir hoje ou teste gratuitamente uma conta demo Abrir Conta Abrir Conta Demo Download mobile app Download mobile app Quais são as expectativas para o relatório de hoje? Resultados por ação (EPS): Prevê-se que se situe entre 1,40 e 1,43 dólares, o que representa um decréscimo de cerca de 15% em relação ao ano anterior. No entanto, é importante notar que os resultados do ano anterior incluíam um ganho não recorrente resultante da alienação da Weather Company.

Prevê-se que se situe entre 1,40 e 1,43 dólares, o que representa um decréscimo de cerca de 15% em relação ao ano anterior. No entanto, é importante notar que os resultados do ano anterior incluíam um ganho não recorrente resultante da alienação da Weather Company. Receitas: Prevê-se que seja de cerca de 14,4 mil milhões de dólares, semelhante ao ano anterior.

Prevê-se que seja de cerca de 14,4 mil milhões de dólares, semelhante ao ano anterior. Segmento de Software: Crescimento previsto de 7,5% ano-a-ano.

Crescimento previsto de 7,5% ano-a-ano. Segmento de Consultoria: Espera-se um declínio de 2,6% ano-a-ano.

Espera-se um declínio de 2,6% ano-a-ano. Segmento de Infra-estruturas Tecnológicas: Prevê-se um decréscimo de 10,2% em relação ao ano anterior.

Prevê-se um decréscimo de 10,2% em relação ao ano anterior. Repartição das receitas: Prevê-se que o setor do software contribua com 44% das receitas, seguido da consultoria, com 35%, e das infra-estruturas, com 19%. Como é que a empresa reagiu às divulgações anteriores? Em 60% das divulgações de resultados nos últimos cinco anos, o preço das ações da IBM reagiu positivamente.

O retorno positivo médio após os anúncios de resultados foi de 4,8%.

O ganho máximo num único dia após a divulgação de um relatório financeiro atingiu os 13%.

Os dados históricos sugerem que a IBM tem tido um desempenho resiliente durante períodos de instabilidade do mercado, tal como evidenciado em 2000, 2008 e 2020. A empresa não registou recentemente um crescimento significativo das receitas. É também de salientar que o primeiro trimestre apresenta normalmente um desempenho mais fraco em comparação com os trimestres seguintes. Fonte: Bloomberg Finance LP, XTB A que é que deve estar atento? Um dos pontos principais do relatório financeiro será se a IBM supera as expectativas dos analistas, particularmente no seu segmento de software, que se prevê ser o principal motor de crescimento. Os investidores também prestarão muita atenção aos comentários da administração sobre a sua estratégia de IA e o impacto potencial de quaisquer tarifas nas operações da IBM. Dada a sua base estável, fluxos de receitas substanciais provenientes de software e consultoria e uma forte presença entre os clientes empresariais da Fortune 500, a IBM é vista por alguns como um “porto seguro” tecnológico no atual ambiente de mercado volátil, potencialmente fomentando reacções positivas a resultados favoráveis. As ações da empresa superaram recentemente o desempenho dos futuros do índice Nasdaq 100 (US100). As ações da IBM estão a ser negociadas aproximadamente 7-8% abaixo dos seus recentes máximos locais e permanecem acima do nível anterior à divulgação dos resultados do quarto trimestre de 2024, que excedeu significativamente as expectativas. Fonte: xStation5



Este material é uma comunicação de marketing na aceção do artigo 24.º, n.º 3, da Diretiva 2014/65 / UE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 15 de maio de 2014, sobre os mercados de instrumentos financeiros e que altera a Diretiva 2002/92 / CE e Diretiva 2011/61/ UE (MiFID II). A comunicação de marketing não é uma recomendação de investimento ou informação que recomenda ou sugere uma estratégia de investimento na aceção do Regulamento (UE) n.º 596/2014 do Parlamento Europeu e do Conselho de 16 de abril de 2014 sobre o abuso de mercado (regulamentação do abuso de mercado) e revogação da Diretiva 2003/6 / CE do Parlamento Europeu e do Conselho e das Diretivas da Comissão 2003/124 / CE, 2003/125 / CE e 2004/72 / CE e do Regulamento Delegado da Comissão (UE ) 2016/958 de 9 de março de 2016 que completa o Regulamento (UE) n.º 596/2014 do Parlamento Europeu e do Conselho no que diz respeito às normas técnicas regulamentares para as disposições técnicas para a apresentação objetiva de recomendações de investimento, ou outras informações, recomendação ou sugestão de uma estratégia de investimento e para a divulgação de interesses particulares ou indicações de conflitos de interesse ou qualquer outro conselho, incluindo na área de consultoria de investimento, nos termos do Código dos Valores Mobiliários, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 486/99, de 13 de Novembro. A comunicação de marketing é elaborada com a máxima diligência, objetividade, apresenta os factos do conhecimento do autor na data da preparação e é desprovida de quaisquer elementos de avaliação. A comunicação de marketing é elaborada sem considerar as necessidades do cliente, a sua situação financeira individual e não apresenta qualquer estratégia de investimento de forma alguma. A comunicação de marketing não constitui uma oferta ou oferta de venda, subscrição, convite de compra, publicidade ou promoção de qualquer instrumento financeiro. A XTB, S.A. - Sucursal em Portugal não se responsabiliza por quaisquer ações ou omissões do cliente, em particular pela aquisição ou alienação de instrumentos financeiros. A XTB não aceitará a responsabilidade por qualquer perda ou dano, incluindo, sem limitação, qualquer perda que possa surgir direta ou indiretamente realizada com base nas informações contidas na presente comunicação comercial. Caso o comunicado de marketing contenha informações sobre quaisquer resultados relativos aos instrumentos financeiros nela indicados, estes não constituem qualquer garantia ou previsão de resultados futuros. O desempenho passado não é necessariamente indicativo de resultados futuros, e qualquer pessoa que atue com base nesta informação fá-lo inteiramente por sua conta e risco.