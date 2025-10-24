IBM e AMD aceleram o progresso no quantum computing

Principais conclusões A implementação pela IBM de um algoritmo fundamental de correção de erros quânticos em hardware AMD padrão está a acelerar o desenvolvimento de sistemas híbridos clássicos-quânticos.

A IBM anunciou um avanço significativo na computação quântica, demonstrando que um algoritmo fundamental de correção de erros agora pode ser executado em tempo real em hardware AMD padrão. Este marco aproxima os computadores quânticos de aplicações práticas, permitindo a sua integração com sistemas existentes e testes em condições realistas. O algoritmo, desenvolvido pela IBM em junho, foi projetado para reduzir efetivamente as altas taxas de erro dos qubits. Um representante das iniciativas quânticas da IBM destacou que a execução do algoritmo em chips AMD amplamente disponíveis e relativamente acessíveis, a velocidades dez vezes superiores aos requisitos mínimos, representa um grande passo em frente. A colaboração entre a IBM e a AMD numa arquitetura híbrida que combina computação clássica e quântica visa criar um ecossistema mais acessível, permitindo que as empresas testem e otimizem algoritmos quânticos em hardware clássico antes de os implementar em computadores quânticos totalmente operacionais. Espera-se que isto acelere a inovação e expanda o uso prático da tecnologia quântica. Para a AMD, essa conquista sinaliza uma rápida recuperação em relação à sua principal rival, a NVIDIA. A empresa está se tornando um participante cada vez mais importante no setor de computação de alto desempenho, fortalecendo sua posição como fornecedora essencial para empresas que desenvolvem sistemas avançados de IA, incluindo OpenAI, Microsoft e Google. Os chips AMD são cada vez mais utilizados não apenas em servidores e placas gráficas tradicionais, mas também em sistemas modernos que exigem a integração de algoritmos clássicos e quânticos. Este marco está alinhado com o plano de longo prazo da IBM de construir o computador quântico Starling até 2029. O trabalho no algoritmo foi concluído um ano antes do previsto, destacando o rápido progresso da empresa no cenário competitivo. A plataforma híbrida clássica-quântica pode acelerar a comercialização de tecnologias quânticas e abrir novas oportunidades para empresas em todo o mundo. Este ano, tanto a IBM como, especialmente, a AMD viram o crescimento do preço das ações superar significativamente os benchmarks do setor. Especialistas observam que a AMD está agora a definir o ritmo da inovação e a moldar a direção do desenvolvimento em chips de IA e sistemas de computação quântica.



