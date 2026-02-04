O acordo recentemente assinado entre a União Europeia e a Índia, tal como o acordo com o Mercosul, marca a conclusão de um processo de negociação que durou cerca de 20 anos. No entanto, apesar de o acordo ser descrito como a «mãe de todos os acordos», até à sua assinatura era difícil encontrar qualquer menção ao mesmo nas primeiras páginas dos sites de notícias. O entusiasmo dos decisores políticos é justificado? O que contém o acordo e como irá afetar a economia e os mercados financeiros?

Tal como no caso do acordo com o Mercosul, pode-se suspeitar que a conclusão das negociações quase da noite para o dia, após várias décadas, esteja relacionada com a política contraproducente de Donald Trump. A administração do presidente iniciou guerras comerciais com quase todos os parceiros ao mesmo tempo, o que rapidamente levou a uma cascata de acordos comerciais destinados a contornar os Estados Unidos.

Acordo UE-Índia: o que muda na economia e nos mercados?

Fonte: XTB Research, Bloomberg Finance LP, Reuters

O ponto central do acordo é a redução das tarifas sobre automóveis exportados para a Índia. O mercado indiano é protegido por tarifas elevadas sobre automóveis, superiores a 100%. Nos termos do acordo, as tarifas serão reduzidas primeiro para 40% e depois para 10%, com uma quota de 200 000 veículos. Acordos semelhantes aplicam-se aos veículos elétricos e suas peças.

O segundo pilar é a redução ou eliminação das tarifas sobre produtos químicos industriais, cosméticos, produtos farmacêuticos e todos os tipos de maquinaria avançada, incluindo máquinas CNC.

Atualmente, as tarifas nestes setores são de cerca de 22% e serão reduzidas para zero num horizonte de 5 a 7 anos, com certas exceções. Isenções semelhantes serão garantidas para a agricultura da UE. O álcool e os produtos regionais podem esperar reduções tarifárias, com tarifas neste setor que variam de 45% a 150%.

O acordo a Índia ganha com o acordo?

Mas o que a Índia receberá em troca? Acima de tudo, as reduções tarifárias do lado da UE abrangerão todos os tipos de produtos têxteis, frutos do mar e joias. As tarifas nesses segmentos de mercado variavam anteriormente de 4% a 26%. As empresas indianas também poderão contar com um acesso mais fácil ao mercado de serviços, principalmente TI, mas também consultoria, e a desregulamentação abrangerá até 144 subsetores.

Um detalhe que raramente aparece nas comunicações oficiais, mas que é de importância fundamental, é uma secção sobre «mobilidade facilitada». Para os funcionários que fazem parte das filiais europeias de empresas indianas que já operam na Europa, será introduzida uma série de facilidades de longo alcance, incluindo a possibilidade de trazer familiares e um sistema de autorizações padronizado que permite aos trabalhadores da Índia circular por toda a comunidade por um período de até três anos.

Ao mesmo tempo, o limite para estudantes indianos em universidades europeias será abolido e os graduados terão o direito de trabalhar na UE por pelo menos 18 meses.

Além disso, foi criado um procedimento simplificado para prorrogar a residência caso um graduado encontre emprego. Existem mais disposições desse tipo, mas a tendência e a intenção das novas soluções são inequívocas.

Gráfico MC.FR (D1)

Fonte: xStation5

À primeira vista, é evidente que os benefícios para ambas as partes não parecem simétricos. A Europa receberá uma redução tarifária que beneficiará algumas empresas especializadas da Europa Ocidental, como BMW, Stellantis, Volkswagen, BASF, Siemens ou Infineon. Produtores de artigos de luxo, como LVMH e Kering, bem como conglomerados alimentares, como Danone ou Ferrero, também terão muito a ganhar.

Os residentes indianos poderão desfrutar de um acesso mais fácil aos melhores carros do mundo, à melhor comida, aos medicamentos, produtos químicos e máquinas mais modernos, bem como aos cosméticos mais eficazes e seguros... e, em troca, terão a oportunidade de estudar nas melhores universidades do mundo e trabalhar em países com o mais alto padrão de vida? Os acordos assinados pelos representantes da UE começam a assemelhar-se cada vez mais, na melhor das hipóteses, a atividades de caridade, em vez de comércio.

Questões sem respostas

Embora o acordo com o Mercosul tenha dado à Europa acesso a matérias-primas estratégicas e, ao mesmo tempo, tenha facilitado as exportações das especialidades da indústria europeia para a América Latina, sem concessões significativas da Europa, é difícil ver benefícios semelhantes no caso do acordo com a Índia.

Fonte: XTB Research, Bloomberg Finance LP

A única oferta da Índia para a Europa é mão de obra e têxteis. Em ambos os casos, a principal vantagem é o baixo preço. Analisando os dados mais recentes da UE, a taxa de desemprego permanece baixa, próxima de mínimos históricos.

Ao mesmo tempo, é importante lembrar que, apesar da redução do desemprego juvenil nos últimos anos, ele permanece elevado, em torno de 15%. Neste contexto, empreender tais iniciativas acrescenta incerteza, especialmente tendo em conta as rápidas mudanças no mercado de trabalho devido, entre outras coisas, à inteligência artificial. Também vale a pena lembrar que a produtividade da mão de obra na Índia está entre as mais baixas do mundo: mais de 20 vezes inferior à dos EUA e 10 vezes inferior à do Japão ou da Europa, enquanto a taxa de desemprego oficial da Índia é inferior à média europeia.

Uma ameaça: económica ou existencial?

Também podem surgir dúvidas sobre o acesso dos trabalhadores indianos a infraestruturas, dados e redes informáticas na Europa. Como anedota, pode-se citar o final de 2022. Quando as perdas das forças blindadas russas privaram o agressor de impulso em seções-chave da frente, dezenas de tanques T-90 modernos apareceram aparentemente do nada. Muitos europeus ficaram surpresos, presumindo que a Rússia não poderia produzir essas máquinas sem componentes ocidentais, e certamente não em tal escala. E estavam certos. Esses tanques específicos eram máquinas exportadas anos antes para a Índia e rapidamente revendidas à Rússia. A venda, organizada em segredo nos mais altos níveis do poder, foi fundamental para a captura da famosa Bakhmut. A Índia é um dos pilares que sustentam a economia russa através da compra de petróleo, e centenas de cidadãos indianos foram interceptados enquanto serviam nas Forças Armadas da Federação Russa.

É preciso perguntar: se a Europa se abrir totalmente à cooperação com a Índia, quanto tempo levará para que sensores e ópticas franceses voltem a aparecer em massa no armamento russo? Ou quanto tempo levará para vermos carros indianos muito semelhantes aos modelos da Volkswagen ou da BMW? Estamos caminhando para uma repetição do caso da China, que deveria “liberalizar-se” após ser admitida na Organização Mundial do Comércio, mas acabou apenas com tecnologia moderna e uma indústria voltada para confrontar o Ocidente?

Os EUA voltam à mesa

Os EUA rapidamente voltaram às negociações com a Índia depois que esta se aproximou da Europa. A administração do presidente anunciou a assinatura de um “acordo”. O anúncio foi acompanhado pelo entusiasmo e pathos típicos de Donald Trump. A bolsa de valores de Bombaim compartilha desse entusiasmo, com os índices locais subindo até 5% com a notícia.

Fonte: Bloomberg

Entre as principais disposições está uma declaração de que a Índia deve parar de importar petróleo russo. É amplamente conhecido que, desde o início da guerra, a Índia tem sido um dos principais destinatários do petróleo bruto russo. De acordo com várias estimativas, a Rússia fornece até 40% de todo o petróleo à Índia. Para a Rússia, isso representa mais de 30% do total das suas exportações dessa mercadoria.

É importante lembrar que a Índia compra não apenas petróleo, mas também gás e carvão, e até mesmo materiais físsíveis. Estimando as receitas anuais do comércio de commodities energéticas entre a Rússia e a Índia em cerca de US$ 40 bilhões, e com base nos dados do Ministério das Finanças da Federação Russa (e no trabalho dos centros analíticos com base nele) de 2022 a 2024, pode-se calcular que, somente com as compras de petróleo, a Índia financia cerca de 20% a 30% de todo o orçamento de “defesa” da Rússia.

As informações sobre as novas tarifas são particularmente importantes não apenas para a Índia, mas também para as empresas americanas fortemente envolvidas no subcontinente indiano:

Exxon e Chevron: que poderiam substituir os fornecimentos e especialistas russos,

e que poderiam substituir os fornecimentos e especialistas russos, Apple, Microsoft e Cisco: muitas gigantes de TI têm enormes instalações na Índia, cujos produtos exportam de volta para os EUA,

muitas gigantes de TI têm enormes instalações na Índia, cujos produtos exportam de volta para os EUA, Fabricantes de máquinas e produtos químicos, especialmente para a agricultura, como DuPont e Deere.

Fonte: AlJazeera

Vale a pena notar, no entanto, que o acordo com os EUA continua sendo em grande parte declarativo, e a política da Índia até o momento não indica que ela abandonará os fornecimentos da Rússia. O próprio Donald Trump continua inconstante e claramente cansado de assinar acordos com países que nem sequer tentam cumpri-los.