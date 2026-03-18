A atual orientação da política monetária continua a ser adequada.

As implicações da situação no Médio Oriente são incertas.

As expectativas de inflação aumentaram acentuadamente, principalmente devido ao aumento dos preços do petróleo.

As projecções da inflação foram revistas em alta para o ano em curso.

As expectativas de inflação a longo prazo continuam a ser compatíveis com a consecução do objetivo de 2% dentro do horizonte de previsão.

A Fed continua a responder à inflação e às condições do mercado de trabalho.

As anteriores decisões de redução das taxas deverão apoiar o mercado de trabalho.

É provável que a inflação aumente a curto prazo, mas é difícil de prever a longo prazo.

O Fed decidirá reunião por reunião.

Declarações equilibradas de Powell. A Fed parece manter-se em modo de espera, pelo menos até ao final do atual mandato de Powell.

A inflação permanece numa trajetória descendente, mesmo apesar da recente crise do petróleo (duração desconhecida).

Anteriormente, havia muitos sinais de que a inflação estava a começar a descer (progressos na limitação dos impactos das tarifas sobre os preços dos produtos).

Se não se registarem progressos na descida da inflação até meados do ano, será difícil esperar cortes nas taxas.

Um número ligeiramente menor de membros do FOMC apoia agora um corte, mas o consenso ainda aponta para isso. Fortalecimento do dólar.

Note que, embora o consenso para um corte em 2026 permaneça inalterado, menos membros do FOMC o indicam agora. Bloomberg Finance LP xStation5 O choque petrolífero pode refletir-se na inflação de base. Se não houver progressos a nível da inflação, não haverá cortes.

A progressão mais lenta das tarifas levou a previsões de inflação mais elevadas.

Previsões parcialmente mais elevadas devido ao aumento dos preços do petróleo.

A Fed não pode avaliar totalmente o impacto do choque petrolífero na economia.

O choque petrolífero poderá ser parcial ou totalmente compensado pelo aumento da produção interna de energia (maior extração de petróleo, gás, etc.).

As taxas de juro equilibram-se no limite neutro-restritivo.

A chave agora é manter as taxas ligeiramente restritivas, mas não excessivamente.

A Fed encontra-se numa situação difícil, equilibrando vários factores de risco.

Powell não tenciona abandonar o seu cargo enquanto prosseguir a investigação do DOJ sobre irregularidades.

Powell ainda não decidiu se continuará a ser governador da Fed após o termo do seu mandato como presidente. A sua decisão basear-se-á no facto de servir melhor o povo americano e a economia.

O mercado de trabalho mostra alguns sinais de fraqueza, principalmente na criação de empregos. O balanço dos riscos é negativo.

Vários comentários algo hawkish levaram a uma queda acentuada do EURUSD abaixo de 1,150.

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