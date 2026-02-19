As ações mundiais estão a ser negociadas com uma tendência defensiva, com os investidores a reavaliarem o risco de um potencial ataque dos EUA ao Irão. Com os EUA a concentrarem alegadamente forças significativas no Médio Oriente, qualquer escalada aumentaria provavelmente o prémio de risco geopolítico do petróleo e reacenderia as pressões inflacionistas globais. Esta combinação poderia atrasar os cortes nas taxas e, num cenário extremo, até reavivar as expectativas de aumento das taxas em determinadas jurisdições. Mercados em destaque Petróleo Brent (OIL): +1,6%, aproximando-se dos $71/bbl

Futuros do índice dos EUA: -0,3% a -0,4% pré-mercado

Ouro e prata: ganhos a perderem força

Bitcoin: caiu para ~$66,5k

Europa sob pressão: DAX -0.8%, CAC 40 -0.8%, FTSE 100 -0.6% Resultados corporativos europeus: desempenho desigual Este ciclo de relatórios continua a mostrar um cenário de resultados não uniforme em toda a Europa, com resiliência em bolsas da indústria e finanças, e pressão contínua nas matérias-primas e na procura dos consumidores. Rio Tinto: resultados inalterados, com uma diminuição dos lucros do sector do minério de ferro, o que evidencia a pressão sobre os preços a nível do segmento

Repsol: 1,9 mil milhões de euros previstos para dividendos + recompras em 2026

Centrica, Mondi: não cumprem as suas obrigações a nível do desempenho operacional ajustado

Drax: assinou um contrato de portagem de 15 anos para um sistema de armazenamento de energia em bateria (BESS) de 200 MW, reforçando a exposição à transição energética Tecnologia e indústria SAP: propôs um dividendo de 2,50 euros/ação para 2025

BE Semiconductor: encomendas para o quarto trimestre melhores do que o previsto

Airbus: prevê ~870 entregas em 2026, abaixo das expectativas do mercado

Schneider Electric: destacou o potencial de poupança de energia impulsionado pela IA, alinhando-se com o tema da eficiência energética estrutural

Nexans: O EBITDA ajustado do ano fiscal não correspondeu às expectativas Consumo e serviços Pernod Ricard: as vendas não foram atingidas, apontando para um agravamento da procura

Nestlé: orienta o crescimento orgânico da receita para 2026 em 3%-4% (amplamente em linha com o consenso)

Renault: emitiu orientações cautelosas num contexto de intensificação da concorrência

Air France-KLM: mantém-se otimista em relação aos voos de longo curso, apoiada pela procura de voos premium

Kinepolis, Nilfisk: os resultados do ano inteiro desiludiram Finanças e sector imobiliário Aegon, BAM: resultados operacionais positivos

Tikehau Capital: AUM de 52,8 mil milhões de euros contra 49,6 mil milhões de euros em termos homólogos

Zug Estates: resultado líquido de 85,2 milhões de francos suíços contra 58,7 milhões de francos suíços em termos homólogos

LSEG: pressão dos activistas, com a Elliott a exigir uma recompra de 5 mil milhões de libras e uma revisão da carteira Ações: subidas e descidas em destaque Actualizações DWS: a UBS actualizou a sua avaliação para “Comprar” (PT €70)

Vonovia: subiu para Equal-weight na Morgan Stanley (PT €30)

Aramis: subiu para Overweight na Morgan Stanley (PT €5)

Capgemini: subiu para Equal-weight na Morgan Stanley (PT 117 euros) Descidas de notação BASF: baixou para Underweight no Barclays (PT 40 euros)

Freenet: baixou para Sell na UBS (PT 28,50 euros)

Schroders: cortado para Neutro na UBS (PT 590p) Iniciativas 74Software: iniciada em Buy pelo Berenberg (PT €44) As ações defensivas estão de novo na moda? Os bens de consumo básico recuperam Os bens de consumo básico europeus registaram uma recuperação notável. O índice MSCI Europe Consumer Staples saiu de um intervalo de dois anos e está pronto para o seu melhor desempenho mensal relativo em relação ao mercado alargado desde meados de 2022. O principal impulsionador parece ser a rotação liderada pelo fluxo, em vez de uma inflexão fundamental clara. Principais conclusões Quebra: O MSCI Europe Consumer Staples apresenta a sua melhor dinâmica relativa desde junho de 2022

Impulsionada pelo fluxo: a rotação reflecte, em parte, a redução da exposição a nomes considerados vulneráveis à perturbação da IA

Avaliações: o sector é negociado em linha com o mercado em geral, e não com o seu prémio típico de longo prazo

Fundamentos: as tendências em termos de lucros e de volume ainda carecem de um catalisador claro para uma aceleração sustentada

Posição do lado da venda: alguns bancos continuam subponderados, citando o enfraquecimento do poder de fixação de preços e catalisadores limitados de EPS Gráficos DE40 e EURUSD (intervalo D1) Fonte: xStation5 Fonte: xStation5

