Apesar dos resultados excecionalmente bons, a Palantir tem-se esforçado recentemente por fazer regressar a sua avaliação aos níveis a que era regularmente negociada em 2025. Michael Burry, o lendário analista, e um dos críticos mais francos da Palantir, tirou partido desta fraqueza na avaliação das acções. As alegações de Burry são graves. Michael Burry critica modelo de negócio e avaliação da Palantir A disputa entre Burry e Palantir não é nova. Pode parecer, no entanto, que a iniciativa tem estado do lado da empresa, até recentemente de Denver e agora da Flórida. A Palantir tem mantido a sua avaliação elevada, apesar dos recentes recuos, e os seus resultados trimestrais continuam a mostrar um enorme crescimento, geralmente acima das expectativas. Burry argumentou anteriormente que o modelo da Palantir não é escalável porque cada integração é construída “sob medida” e que a empresa supostamente não tem suas próprias soluções de IA, confiando em ofertas prontas para uso de, entre outros, OpenAI e Google. A Palantir é uma empresa extremamente “fechada” e Burry não consegue apoiar as suas palavras com provas concretas; no entanto, afirma que a empresa é de facto uma empresa de consultoria que finge ser uma empresa SaaS, que por sua vez finge ser uma empresa de IA. No entanto, há alguns dias, publicou novas análises em que argumenta não só que o modelo de negócio não é o ideal ou que a avaliação não é realista, mas também que existe uma fraude contabilística. A Palantir está alegadamente a utilizar a chamada técnica de “channel stuffing”, ou seja, um reconhecimento de receitas ‘agressivo’ e “criativo” que pode fazer com que a empresa apresente resultados superiores aos reais. Um “sintoma” de tal prática é o facto de as contas a receber crescerem mais rapidamente do que as receitas. De facto, no caso da Palantir, as contas a receber cresceram mais rapidamente do que as receitas em 9 dos últimos 12 trimestres. Durante o período analisado, as contas a receber aumentaram vinte vezes, enquanto as receitas aumentaram apenas seis vezes, e os dias de vendas pendentes aumentaram de 20 para 67 dias. Resultados fortes contrastam com alerta de analista No entanto, para além da análise financeira de uma empresa, um analista também deve ter entre as suas ferramentas a “navalha de Occam”. A análise de Burry mostrou apenas que o ciclo de pagamento está a aumentar, o que é negativo em si mesmo, mas não indica necessariamente uma deterioração da situação da empresa. A Palantir está a crescer rapidamente e os seus contratos são grandes e complexos. Tudo indica que a empresa está simplesmente a crescer mais depressa do que consegue integrar as suas soluções com novos clientes - o que aponta mais para um embaraço de riquezas do que para um colapso iminente. A estrutura de fluxo de caixa da Palantir pode assemelhar-se mais aos empreiteiros de defesa do que a uma típica empresa de tecnologia. Em última análise, a tese de Michael Burry pode revelar-se correta, mas as provas apresentadas até agora não são suficientes para a confirmar.

