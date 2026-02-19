A sessão na região Ásia-Pacífico está a decorrer com um sentimento calmo. As variações na maioria dos índices estão limitadas a +/- 0,50%. O JP225 do Japão está a subir 0,02%, o SG20cash de Singapura está a subir 0,88%, e o AU200.cash da Austrália está a ganhar 0,55%.

O dólar australiano é uma das moedas mais fortes do G10 hoje e se fortaleceu após dados sólidos do mercado de trabalho, que aumentaram as expectativas de um potencial aumento da taxa RBA em março. O par AUDUSD subiu 0,25% para 0,7070, antes de retrair parcialmente o movimento.

O emprego aumentou em 17,8k em janeiro, o que não é um resultado particularmente forte. No entanto, a taxa de desemprego manteve-se em 4,1%, abaixo das expectativas, e as horas trabalhadas aumentaram em 0,6%.

O desemprego está agora a diminuir há quatro meses consecutivos - um padrão semelhante foi visto pela última vez antes do ciclo de aperto de 2022.

As principais encomendas de maquinaria do Japão aumentaram 19,1% m/m e 16,8% y/y, excedendo significativamente as previsões. A recuperação seguiu-se a quedas acentuadas em novembro, o que sugere que a fraqueza anterior foi temporária. O dinamismo do investimento apoia as expectativas de continuação da expansão económica.

Dados mais fortes sobre o investimento reforçam a narrativa do crescimento e apoiam as acções japonesas. Os fluxos de capital estrangeiro para as acções japonesas aceleraram recentemente.

Dois terços das empresas japonesas manifestaram a sua preocupação com a disciplina fiscal do Primeiro-Ministro Takaichi. As propostas de suspensão de impostos e os planos de despesa perturbaram o mercado obrigacionista e fizeram subir os rendimentos. As empresas receiam a desvalorização do iene e o aumento dos custos de financiamento.

As actas do FOMC de janeiro retiraram a referência explícita à consecução do objetivo de inflação de 2% até 2028. A equipa de análise da Fed avalia agora a inflação como ligeiramente mais elevada do que nas projecções de dezembro. A omissão assinala uma maior incerteza quanto à “última milha” na luta contra a inflação. Os mercados podem interpretar este facto como um reforço de um cenário de taxas “mais altas durante mais tempo”.

As actas do FOMC confirmam que Jerome Powell permanecerá no cargo de Presidente até que o seu sucessor seja formalmente aprovado. O processo de confirmação de Kevin Warsh pode ser adiado por razões políticas no Senado.

Os relatórios indicam que as forças armadas dos EUA estão preparadas para potenciais ataques ao Irão, embora não tenha sido tomada qualquer decisão final. A situação mantém-se dinâmica e politicamente sensível.

Este material é uma comunicação de marketing na aceção do artigo 24.º, n.º 3, da Diretiva 2014/65 / UE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 15 de maio de 2014, sobre os mercados de instrumentos financeiros e que altera a Diretiva 2002/92 / CE e Diretiva 2011/61/ UE (MiFID II). A comunicação de marketing não é uma recomendação de investimento ou informação que recomenda ou sugere uma estratégia de investimento na aceção do Regulamento (UE) n.º 596/2014 do Parlamento Europeu e do Conselho de 16 de abril de 2014 sobre o abuso de mercado (regulamentação do abuso de mercado) e revogação da Diretiva 2003/6 / CE do Parlamento Europeu e do Conselho e das Diretivas da Comissão 2003/124 / CE, 2003/125 / CE e 2004/72 / CE e do Regulamento Delegado da Comissão (UE ) 2016/958 de 9 de março de 2016 que completa o Regulamento (UE) n.º 596/2014 do Parlamento Europeu e do Conselho no que diz respeito às normas técnicas regulamentares para as disposições técnicas para a apresentação objetiva de recomendações de investimento, ou outras informações, recomendação ou sugestão de uma estratégia de investimento e para a divulgação de interesses particulares ou indicações de conflitos de interesse ou qualquer outro conselho, incluindo na área de consultoria de investimento, nos termos do Código dos Valores Mobiliários, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 486/99, de 13 de Novembro. A comunicação de marketing é elaborada com a máxima diligência, objetividade, apresenta os factos do conhecimento do autor na data da preparação e é desprovida de quaisquer elementos de avaliação. A comunicação de marketing é elaborada sem considerar as necessidades do cliente, a sua situação financeira individual e não apresenta qualquer estratégia de investimento de forma alguma. A comunicação de marketing não constitui uma oferta ou oferta de venda, subscrição, convite de compra, publicidade ou promoção de qualquer instrumento financeiro. A XTB, S.A. - Sucursal em Portugal não se responsabiliza por quaisquer ações ou omissões do cliente, em particular pela aquisição ou alienação de instrumentos financeiros. A XTB não aceitará a responsabilidade por qualquer perda ou dano, incluindo, sem limitação, qualquer perda que possa surgir direta ou indiretamente realizada com base nas informações contidas na presente comunicação comercial. Caso o comunicado de marketing contenha informações sobre quaisquer resultados relativos aos instrumentos financeiros nela indicados, estes não constituem qualquer garantia ou previsão de resultados futuros. O desempenho passado não é necessariamente indicativo de resultados futuros, e qualquer pessoa que atue com base nesta informação fá-lo inteiramente por sua conta e risco.