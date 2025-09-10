Inditex recupera após a publicação dos resultados financeiros📈

A Inditex (ITX.ES), proprietária de marcas como Zara, Bershka e Massimo Dutti, apresentou resultados muito sólidos para o primeiro semestre de 2025, o que provocou uma forte reação do mercado e um aumento de 5,9% no preço das suas ações – o mais forte desde abril deste ano. A empresa confirmou um aumento de 1,6% nas vendas em relação ao ano anterior, para 18,36 mil milhões de euros, e um início positivo para o terceiro trimestre: desde o início de agosto até 8 de setembro, a procura a taxas de câmbio constantes aumentou até 9%. A recuperação da procura também é evidente graças às vendas recorde das últimas coleções e às políticas eficazes de gestão de inventário. No entanto, os resultados operacionais do primeiro semestre do ano apenas corresponderam parcialmente às expectativas do mercado. Comece a investir hoje ou teste gratuitamente uma conta demo Abrir Conta Download mobile app Download mobile app O EBIT totalizou 3,57 mil milhões de euros (+0,9% em relação ao ano anterior), ligeiramente acima do consenso de 3,56 mil milhões de euros, enquanto as receitas e o lucro líquido ficaram ligeiramente abaixo das previsões: 18,36 mil milhões de euros contra os 18,52 mil milhões de euros esperados e 2,79 mil milhões de euros (previsão de 2,82 mil milhões de euros). A empresa manteve uma margem bruta elevada de 58,3% contra as expectativas de 58,2%, e o EBITDA aumentou para 5,11 mil milhões de euros (+1,5% em relação ao ano anterior, em linha com as previsões). As marcas Stradivarius, Oysho e Bershka tiveram o melhor desempenho na estrutura de vendas, com aumentos significativos em relação ao ano anterior, enquanto a Massimo Dutti registou um ligeiro declínio. Os anúncios do conselho de administração enfatizaram que a Inditex espera que as taxas de câmbio tenham um impacto negativo de -4% nas receitas em 2025 (previamente previsto em -3%), particularmente devido ao enfraquecimento do dólar e do peso em relação ao euro. A empresa aponta para uma nova aceleração do crescimento no segundo semestre do ano – para atingir o consenso, as vendas deverão aumentar 5,3% em relação ao ano anterior e o EBIT 3,2%, em comparação com 1,7% no segundo trimestre. A gestão eficaz dos custos operacionais e a sua vantagem na logística global colocam a Inditex numa posição de liderança em relação aos seus concorrentes europeus. Resultados financeiros da Inditex + previsões Receita: 18,36 mil milhões de euros (+1,6% a/a, previsão de 18,52 mil milhões de euros)

EBIT: 3,57 mil milhões de euros (+0,9% a/a, previsão de 3,56 mil milhões de euros)

EBITDA: 5,11 mil milhões de euros (+1,5% em relação ao ano anterior, previsão de 5,12 mil milhões de euros)

Lucro líquido: 2,79 mil milhões de euros (+0,8% em relação ao ano anterior, previsão de 2,82 mil milhões de euros)

EPS: 0,896 euros (previsão de 0,889 euros)

Margem bruta: 58,3% (previsão de 58,2%)

Receita da Zara & Zara Home: 13,15 mil milhões de euros (+0,9% a/a)

Pull&Bear: 1,16 mil milhões de euros (+3% a/a)

Massimo Dutti: 895 milhões de euros (-1% a/a)

Bershka: 1,44 mil milhões de euros (+4,1% em relação ao ano anterior)

Stradivarius: 1,33 mil milhões de euros (+5,7% em relação ao ano anterior)

Oysho: 389 milhões de euros (+5,7% em relação ao ano anterior)

Número de lojas: 5.528 (-2,5% em relação ao ano anterior, previsão de 5.547) Previsões da Inditex para o segundo semestre de 2025 Crescimento das vendas de agosto a setembro: +9% a/a a taxas de câmbio constantes

Consenso: as vendas no segundo semestre devem crescer 5,3% a/a e o EBIT 3,2% a/a para atender às expectativas dos analistas

Impacto cambial negativo esperado sobre a receita: -4% (anteriormente -3%)

A administração enfatiza uma maior aceleração do crescimento graças à otimização de custos e à vantagem logística Hoje, pela primeira vez desde junho deste ano, as ações da Inditex estão a testar a média móvel exponencial de 200 dias, que é uma barreira importante para a atual tendência de queda de longo prazo das ações da empresa. Fonte: xStation

