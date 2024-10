Industria automóvel alemã em destaque 📉

DAX sob pressão, mas mantém zonas próximas da ATH

O Governo alemão vai baixar para zero a sua previsão de crescimento do PIB para 2024. Anteriormente, tinha previsto 0,3%

Empresas do sector automóvel sob pressão devido a avisos de resultados Situação global do mercado: Comece a investir hoje ou teste gratuitamente uma conta demo Abrir Conta TESTAR A DEMO Download mobile app Download mobile app A sessão de segunda-feira nos mercados bolsistas europeus é marcada por quedas na maioria dos índices bolsistas. O DAX da Alemanha está atualmente a perder 0,35%. O FTSE 100 da Grã-Bretanha está a perder 0,51%. Ao mesmo tempo, o CAC40 da França está a perder 1,48%. A atenção dos investidores centra-se hoje na atualidade empresarial, nomeadamente no contexto da redução das previsões de resultados das principais empresas automóveis europeias. Além disso, apesar da euforia na China, as empresas de moda não resistem às quedas. Volatilidade atualmente observada no mercado europeu em geral. Fonte: xStation O índice de referência alemão DE40 está a negociar quase 0,10% mais baixo durante a sessão de segunda-feira. Apesar das quedas observadas, o índice baseado em futuros mantém-se sempre dentro dos seus picos históricos. Os principais pontos de apoio da ampla tendência de alta parecem continuar a ser as zonas de picos recentes e a EMA de 50 dias (curva azul no gráfico). Fonte: xStation Notícias: Um dos sectores económicos com pior desempenho na primeira sessão de negociação desta semana é o automóvel. Isto porque, os principais representantes deste sector, entre outros: Stellantis (STLAM.IT), Volksawgen (VOW1.DE) e Porsche (P911.DE) emitiram um aviso de lucro, reduzindo as suas expectativas de ganhos anuais. Recorde-se que a Mercedes-Benz (MBG.DE) e a BMW (BMW.DE) baixaram os seus objectivos no início deste mês. A Stellantis disse que está a acelerar os planos para reduzir o seu stock nos EUA, uma vez que a indústria global continua a deteriorar-se e a concorrência a intensificar-se. A empresa é responsável por marcas como Chrysler, Citroen, Dodge, Fiat e Peugeot. Stellantis prevê margens de lucro operacional ajustadas de 5,5% a 7,0%, abaixo dos “dois dígitos”. Na Europa, as cotações das acções das empresas do sector automóvel registaram uma queda maciça e os descontos também se verificaram na Ásia. A Toyota Motor fechou em queda de 7,6%, enquanto a Honda Motor caiu 7% e a Nissan Motor caiu 6%. A Nissan Motor caiu 6%. As empresas sul-coreanas Kia e Hyundai Motor caíram mais de 4%. Apesar de mais uma onda de otimismo chinês, as quedas também não estão a ser resistidas hoje pelas empresas do sector da moda, que foram responsáveis pela maioria dos ganhos na Europa ainda na semana passada. Fonte: xStation Outras notícias de empresas individuais no índice DAX. Fonte: Bloomberg Financial LP

