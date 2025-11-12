Infineon promete mais crescimento futuro após os resultados

A Infineon Technologies é uma das líderes locais no mercado de semicondutores. A empresa alemã é uma das poucas entidades deste porte na Europa. O portfólio de produtos da empresa é altamente diversificado, o que funciona a seu favor num mercado cada vez mais incerto. De acordo com o relatório publicado pela empresa, ela não conseguiu atender às expectativas dos investidores em termos de receita e EPS, mas ainda assim cresceu mais de 6%. O que justificou a empresa, aos olhos dos investidores, recompensar resultados abaixo das expectativas com um crescimento tão significativo? A receita e o EPS publicados pela empresa foram de 3,7 mil milhões de euros e 0,22, respetivamente, em comparação com as expectativas de 3,72 e 0,33. Metade da receita da empresa veio da indústria automóvel.

O relatório publicado pela empresa foi também o relatório que concluiu o exercício financeiro. A receita anual também ficou abaixo das expectativas, com 14,8 mil milhões de euros, totalizando 14,6 mil milhões. A margem bruta permaneceu inalterada em 40%.

A primeira boa notícia para os investidores é a margem líquida que, apesar de não ter havido alterações em termos brutos, aumentou para 18%, em comparação com as expectativas do mercado de 15%, indicando a extraordinária capacidade da empresa de controlar os custos ao longo do ano.

No entanto, o que os investidores e a administração da empresa estão a observar não são os resultados passados, mas as promessas para o futuro.

A empresa elevou significativamente as suas metas para o próximo exercício financeiro. Somente no primeiro trimestre, ela anuncia um crescimento da receita acima de 3,6 mil milhões, mantendo uma margem bruta de pelo menos 40% e uma margem líquida na casa dos “15%”. A empresa também publicou as premissas do seu modelo operacional alvo, que pressupõe um crescimento anual da receita de 10% com uma margem líquida de até 25%. Para ajudar a alcançar essas metas, além do aumento das ações da empresa, haverá uma série de investimentos grandes e ousados. Entre eles, estão fábricas em Dresden e Villach. A narrativa em torno da neutralidade climática também é importante. Algo que é frequentemente apontado como a maior ameaça ao crescimento no contexto europeu, a empresa vê como uma oportunidade estratégica e algo para o qual está bem preparada. Atualmente, o mercado acredita na visão muito ousada de desenvolvimento da empresa, mas a decepção com os resultados do próximo trimestre, especialmente no contexto da margem líquida, pode levar a uma correção significativa na avaliação da empresa. IFX.DE (D1) Fonte: xStation5

