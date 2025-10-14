Intel cai 5% 📉

Principais conclusões Gelsinger - O ex-CEO da Intel critica severamente o desempenho da empresa

Crítica à implementação da Lei CHIPS

Gelsinger destacou os atrasos prolongados do Departamento de Comércio dos Estados Unidos

Gelsinger reconheceu os erros estratégicos da Intel

Reação do mercado e rebaixamento dos analistas

O ex-CEO da Intel, Pat Gelsinger, criticou duramente a implementação da lei norte-americana «CHIPS Act», enfatizando que, apesar dos mil milhões em investimentos governamentais, o impacto real do programa no desenvolvimento da produção de semicondutores nos EUA é insignificante. As suas observações durante o programa geraram uma discussão acalorada no mercado e levaram a uma mudança temporária no sentimento em relação às ações da empresa. Gelsinger também criticou o Departamento de Comércio dos EUA pelos atrasos prolongados na execução do programa. Ele observou que, por mais de dois anos e meio, “nada aconteceu”, apesar de a Lei CHIPS ter como objetivo acelerar a construção de fábricas domésticas de semicondutores e tornar a indústria dos EUA independente dos fornecedores asiáticos. O ex-chefe da Intel afirmou que a participação do governo dos EUA na empresa, avaliada em aproximadamente 11,1 mil milhões de dólares, só faz sentido se realmente se traduzir na criação e ocupação de novas fábricas de chips. Embora as ações da Intel tenham subido cerca de 58% nos últimos 12 meses, a visão de cinco anos ainda mostra que o preço das ações está mais de 30% abaixo. Gelsinger admitiu que a empresa cometeu uma série de erros estratégicos nos últimos 15 anos, perdendo vantagem tecnológica e chegando tarde à revolução da IA. Enquanto isso, a Nvidia dominou o mercado de centros de dados e a AMD conquistou uma parte significativa do mercado de processadores da Intel. Gelsinger, no entanto, evitou cuidadosamente reconhecer sua contribuição direta para esses “erros estratégicos”. Simultaneamente, os analistas do Bank of America rebaixaram a recomendação da Intel para “Desempenho inferior” e reduziram o preço-alvo. Eles apontaram que a empresa ainda carece de um portfólio competitivo de produtos de IA e tem capacidades de reestruturação limitadas, apesar de um balanço patrimonial sólido. Em resposta aos comentários de Gelsinger, os investidores reagiram com nervosismo. A empresa desvalorizou cerca de 4% na sessão atual, com alto volume de transações. Os comentários negativos lembraram os investidores dos problemas estruturais da Intel, que continuam sem solução pela atual administração. As palavras do ex-CEO serviram como um lembrete para o mercado de que, sem reformas reais na empresa, os aumentos de preço das ações no curto prazo podem rapidamente dar lugar a novas quedas. Fonte: xstation5 O preço estabilizou após quedas recentes na média EMA100 e no nível FIBO 38,2. Se os compradores quiserem evitar novas quedas, será necessário defender este suporte. Se não for bem-sucedido, é provável que o preço desvalorize para cerca de US$ 33 e outra zona de resistência ampla entre os níveis FIBO 50 e 61,8, abaixo dos quais se encontra a média EMA200.

Este material é uma comunicação de marketing na aceção do artigo 24.º, n.º 3, da Diretiva 2014/65 / UE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 15 de maio de 2014, sobre os mercados de instrumentos financeiros e que altera a Diretiva 2002/92 / CE e Diretiva 2011/61/ UE (MiFID II). A comunicação de marketing não é uma recomendação de investimento ou informação que recomenda ou sugere uma estratégia de investimento na aceção do Regulamento (UE) n.º 596/2014 do Parlamento Europeu e do Conselho de 16 de abril de 2014 sobre o abuso de mercado (regulamentação do abuso de mercado) e revogação da Diretiva 2003/6 / CE do Parlamento Europeu e do Conselho e das Diretivas da Comissão 2003/124 / CE, 2003/125 / CE e 2004/72 / CE e do Regulamento Delegado da Comissão (UE ) 2016/958 de 9 de março de 2016 que completa o Regulamento (UE) n.º 596/2014 do Parlamento Europeu e do Conselho no que diz respeito às normas técnicas regulamentares para as disposições técnicas para a apresentação objetiva de recomendações de investimento, ou outras informações, recomendação ou sugestão de uma estratégia de investimento e para a divulgação de interesses particulares ou indicações de conflitos de interesse ou qualquer outro conselho, incluindo na área de consultoria de investimento, nos termos do Código dos Valores Mobiliários, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 486/99, de 13 de Novembro. A comunicação de marketing é elaborada com a máxima diligência, objetividade, apresenta os factos do conhecimento do autor na data da preparação e é desprovida de quaisquer elementos de avaliação. A comunicação de marketing é elaborada sem considerar as necessidades do cliente, a sua situação financeira individual e não apresenta qualquer estratégia de investimento de forma alguma. A comunicação de marketing não constitui uma oferta ou oferta de venda, subscrição, convite de compra, publicidade ou promoção de qualquer instrumento financeiro. A XTB, S.A. - Sucursal em Portugal não se responsabiliza por quaisquer ações ou omissões do cliente, em particular pela aquisição ou alienação de instrumentos financeiros. A XTB não aceitará a responsabilidade por qualquer perda ou dano, incluindo, sem limitação, qualquer perda que possa surgir direta ou indiretamente realizada com base nas informações contidas na presente comunicação comercial. Caso o comunicado de marketing contenha informações sobre quaisquer resultados relativos aos instrumentos financeiros nela indicados, estes não constituem qualquer garantia ou previsão de resultados futuros. O desempenho passado não é necessariamente indicativo de resultados futuros, e qualquer pessoa que atue com base nesta informação fá-lo inteiramente por sua conta e risco.