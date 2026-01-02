TSMC lança 2 nm, as ações sobem 📈

A Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. iniciou oficialmente a produção em massa de chips de 2 nanómetros, tornando-se a primeira empresa do mundo a alcançar um processo de fabricação de alto volume com transístores Gate-All-Around. Este marco representa um passo significativo para a indústria de semicondutores, introduzindo uma mudança estrutural comparável às gerações anteriores de processos de 7 e 5 nanómetros. Os chips de 2 nanômetros oferecem maior desempenho com o mesmo consumo de energia, ou uma redução significativa no uso de energia, mantendo as velocidades atuais, com um aumento de mais de 15% na densidade dos transistores. A produção está ocorrendo na Fab 22 em Kaohsiung e na Fab 20 em Hsinchu, com capacidade total prevista para atingir 100.000 wafers por mês até o final de 2026. Os maiores clientes da empresa já garantiram capacidade de produção estratégica. A Apple garantiu mais de metade da capacidade inicial para chips A20 e M6, destacando a forte dependência da gigante em relação à fundição taiwanesa. A Nvidia e a AMD também reservaram uma parte significativa de wafers para aceleradores de IA e processadores de servidor. O preço por wafer é de cerca de 30 000 dólares, representando um prémio de 10 a 20 por cento sobre os wafers de 3 nanómetros e indicando margens elevadas para a empresa. A concorrência está a tentar recuperar o atraso, mas a TSMC mantém uma vantagem clara. A Samsung iniciou a produção em massa de chips de 2 nanómetros em novembro de 2025, mas os rendimentos mais baixos limitam a sua capacidade de atrair novos clientes. A TSMC já está a trabalhar num processo melhorado de 1,6 nanómetros com um novo sistema de fornecimento de energia, que deverá aumentar ainda mais o desempenho e reduzir o consumo de energia, fortalecendo a posição da empresa na próxima geração de chips. Para o mercado, o lançamento do nó de 2 nanómetros tem várias implicações importantes. A TSMC está a consolidar a sua posição como fornecedora chave para empresas de inteligência artificial e computação de alto desempenho, onde a procura excede a capacidade de produção disponível. Mais de metade da produção já foi alocada a grandes clientes, enquanto os concorrentes enfrentam uma capacidade limitada de expansão, permitindo à TSMC manter margens elevadas. Os analistas estimam que a receita da TSMC poderá crescer 20-25% em 2026, sublinhando a importância estratégica do novo nó para o mercado de semicondutores. Fonte: xStation5



