Intel dispara com os planos do novo CEO

As acções da Intel subiram hoje 8,1%, liderando tanto o S&P 500 como o Nasdaq 100, com os investidores a saudarem os planos de reestruturação do novo CEO Lip-Bu Tan. As acções ganharam mais de 21% nas últimas cinco sessões de negociação antes de Tan assumir o comando na terça-feira. Tan Tan tem como objetivo renovar as operações de fabrico e a estratégia de IA da Intel, ao mesmo tempo que aborda uma camada de gestão intermédia inchada. Numa reunião recente, Tan Tan alertou para a necessidade de “decisões difíceis”, apesar de a Intel já ter cortado 15 000 postos de trabalho no ano passado. Comece a investir hoje ou teste gratuitamente uma conta demo Abrir Conta TESTAR A DEMO Download mobile app Download mobile app O novo CEO planeia melhorar o desempenho da Intel Foundry, que perdeu 13,4 milhões de dólares no ano passado, cortejando novos clientes, incluindo a Nvidia e a Broadcom. Em vez de separar o fabrico, Tan parece empenhado em melhorar a eficiência para competir melhor com a TSMC. A Intel também espera desenvolver uma nova arquitetura de chips de IA até 2027, com lançamentos anuais a partir daí, com o objetivo de ganhar terreno num mercado dominado pela Nvidia. Separadamente, a empresa revelou hoje as tecnologias XeSS 2 para melhorar o desempenho dos jogos em hardware Intel. Tan enfrenta desafios significativos, com a Intel a registar um prejuízo de 19 mil milhões de dólares em 2024, após uma década de erros estratégicos. O antigo CEO da Cadence e anterior membro do conselho de administração da Intel demitiu-se em agosto passado devido a divergências quanto às alterações que propôs. Os investidores parecem agora optimistas quanto ao facto de o seu conhecimento do sector e a sua abordagem decisiva poderem restaurar a rentabilidade e a liderança tecnológica da Intel. Intel (Intervalo D1) A ação está sendo negociada acima do nível de retração Fibonacci de 23,6% e está perto da SMA de 250 dias em US $ 26,25. Os vendedores vão tentar mover o preço do nível de retração Fibonacci de 23,6% e ter como alvo o nível de retração Fibonacci de 38,2%, que coincide com a SMA de 200 dias. Os compradores, por outro lado, tentarão recapturar o topo local em $27,57. RSI está se a aproximar da zona de sobre-compra .

