Intuitive Surgical cai 5% depois de resultados trimestrais fortes🚩

As ações da Intuitive Surgical (ISRG.US) estão a perder 5% após os resultados financeiros do quarto trimestre de 2024, apesar de a empresa ter superado as previsões em termos de receitas e lucros por ação. Parte da razão para o declínio foi o facto de a empresa esperar que as operações de 2025 cresçam 13%-16% y/y, portanto abaixo da taxa de crescimento de 17% em 2024. Os analistas esperavam um crescimento de 17,1% em 2025. A empresa instalou 174 robôs da Vinci 5 nos EUA no quarto trimestre, contra 110 no terceiro trimestre de 2024, mas as estratégias de preços no mercado chinês produziram resultados mais fracos do que o esperado.

Resultados financeiros do quarto trimestre de 2024

A Intuitive Surgical obteve um lucro ajustado por ação de 2,21 dólares, superando as previsões de 1,79 dólares em mais de 22%

A receita foi de 2,41 mil milhões de dólares, superando as expectativas de 2,25 mil milhões de dólares. O crescimento das vendas ano-a-ano foi de 25%.

A empresa instalou 493 novos sistemas cirúrgicos, incluindo 174 da Vinci 5; cerca de 66% de resultado de vendas acima das expectativas.

O número de procedimentos efectuados com os sistemas da Intuitive Surgical aumentou 18%, impulsionando o aumento das vendas de instrumentos e acessórios cirúrgicos descartáveis.

As vendas de instrumentos aumentaram 23%, atingindo 1,41 mil milhões de dólares no quarto trimestre, o que excedeu as previsões de 1,37 mil milhões de dólares.

A Intuitive Surgical tinha cerca de 34% de penetração no mercado da cirurgia robótica no final de 2024, o que lhe poderia dar espaço, a longo prazo, para duplicar o seu mercado-alvo no futuro (22 milhões de cirurgias por ano)

A escala atual da Intuitive é de 8 milhões de cirurgias por ano, não incluindo as 700 000 cirurgias adicionais por ano associadas ao robô de biopsia pulmonar, Ion.

Oppenheimer com uma avaliação provisória da Intuitive

A Intuitive Surgical assinou um importante acordo de distribuição no valor de 290 milhões de euros, a ser concluído até 2026. O acordo dará à empresa uma presença direta em Itália, Espanha e Portugal. A empresa recebeu também a aprovação para indicações torácicas e colorrectais para o sistema SP, o que provavelmente ajudará a comercializar o produto. No entanto, os analistas da Oppenheimer apontam várias preocupações relativamente à avaliação e ao negócio:

Estimam que o mercado dos EUA para os produtos da Intuitive Surgical parece estar a atingir níveis de saturação. O valor acrescentado do novo sistema dV5, cujo preço pode ser 30% superior ao do modelo Xi anterior, permanece incerto.

Por outro lado, o Truist Securities, o Deutsche Bank, o BTIG e o Raymond James aumentaram os seus preços-alvo para as acções da ISRG; a Bernstein reafirmou a sua classificação de Outperform e fixou um preço-alvo de 700 dólares.

A margem bruta da empresa foi de 69,5% e a margem operacional foi de 38,4%. As fortes margens nas vendas dos novos robots Da Vinci 5 contribuíram para os impressionantes resultados trimestrais.

Os analistas prevêem que o desempenho financeiro da empresa irá melhorar ao longo do ano. As perspectivas de crescimento são sustentadas por cinco ciclos de produtos inovadores que, segundo a análise da Bernstein, irão acelerar o crescimento da empresa num futuro próximo. Num cenário otimista, os analistas prevêem que o EPS da Intuitive Surgical poderá atingir 11,50 dólares em 2026. O crescimento das receitas, a solidez da saúde financeira e a introdução generalizada prevista do novo sistema dV5 são factores-chave que sustentam o otimismo.

Ações da Intuitive Surgical (D1)

As ações da empresa estão a recuar quase 5% hoje, no entanto, devolvendo relativamente pouco dos recentes ganhos eufóricos. Os investidores podem estar a notar que a avaliação da empresa se tornou um desafio devido à grande saúde do negócio, e qualquer “pequeno tropeço” poderia ser dispendioso para os novos acionistas. O rácio preço/lucro é quase 4 vezes superior à média das empresas do S&P 500, e atualmente situa-se em cerca de 93 vezes o lucro anual da Intuitive Surgical.

Fonte: xStation5