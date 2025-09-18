Investidores atentos à decisão do Banco do Japão

Esta noite, terá lugar mais uma reunião de política monetária do banco central, concluindo a semana mais movimentada de política monetária de todo o ano. Em princípio, o Banco do Japão deixará as taxas de juro inalteradas em 0,5%, dada a incerteza política, económica e social que o país atravessa.
Situação económica do Japão
Desde a última reunião, em julho, registaram-se desenvolvimentos importantes, tanto a nível económico como político, na Terra do Sol Nascente.
No plano económico, os últimos dados divulgados mostram um crescimento do PIB superior ao previsto, com um crescimento anual de 2,2%, o que constitui um fator adicional que apoia a possibilidade de uma subida das taxas a curto prazo.
A inflação tem-se mantido acima dos 2% há mais de três anos. Embora tenha havido alguma desinflação desde fevereiro, o nível permanece elevado, aumentando a pressão sobre o BoJ para aumentar as taxas. O ponto de vista apoiado pelos defensores de uma política monetária mais flexível é que os últimos dados comunicados mostram um aumento de 3,1%, e as sondagens projectam que os novos dados sobre a inflação, previstos para esta manhã, mostrarão um crescimento que cairá para 2,8%.
IPC e IPC subjacente no Japão. Fonte: XTB
Estes dados, juntamente com o acordo comercial alcançado com os EUA, que reduziu a incerteza geral, sugeriam uma subida das taxas de juro na reunião desta noite.
No entanto, essas expectativas desvaneceram-se no início deste mês, quando o Primeiro-Ministro Shigeru Ishiba anunciou a sua demissão, suscitando algumas preocupações sobre a instabilidade política e a possibilidade de a nova administração poder preferir uma política monetária mais flexível.
Os investidores acreditam que o Ministro da Agricultura Shinjiro Koizumi, que se juntou oficialmente à corrida para a presidência do LDP na terça-feira, é mais favorável ao aumento das taxas do que o seu provável rival, Sanae Takaichi, que é considerado um defensor da flexibilização monetária e de uma política fiscal mais flexível. O LDP, o maior partido da coligação governamental, realizará a sua votação para a liderança a 4 de outubro.
Desempenho do mercado de ações, das obrigações e do iene
O índice das ações do país, o Nikkei 225, acaba de bater o seu máximo histórico. Este é o quinto recorde registado até agora em setembro, depois de quatro em agosto. Foi também a primeira vez na história que o índice de referência fechou acima dos 45.000 pontos. O Nikkei subiu mais de 15% até agora este ano e quase 25% nos últimos 12 meses.
Desta vez, foi impulsionado por valorizações nos sectores imobiliário, tecnológico e outras empresas relacionadas com a exportação, depois da decisão da Reserva Federal de reduzir as taxas de juro ter acalmado as preocupações sobre as perspectivas económicas dos EUA.
No que respeita à moeda, o dólar americano tornou-se o bode expiatório das políticas de Donald Trump. Isto fez com que os investidores internacionais procurassem moedas alternativas, como aconteceu com o iene japonês, que acumulou valorizações de 6,74% desde o início do ano face ao dólar americano.
Desempenho da moeda em relação ao dólar desde o início do ano. Fonte: XTB
Os cortes nas taxas pela maioria dos bancos centrais do mundo podem gerar novos aumentos na moeda japonesa, numa altura em que esta se encontra perto de níveis-chave próximos de 147 no par dólar-iene.
Fonte: Xstation
Uma rápida valorização da moeda japonesa poderia exacerbar a redução das margens de lucro das empresas japonesas. Por outro lado, isto aumentaria a pressão inflacionista, o que poderia forçar o Banco do Japão a implementar subidas rápidas das taxas.
Um dos principais aspectos dos mercados nos últimos meses tem sido a preocupação com o rendimento fixo global. A incerteza política e fiscal fez subir os rendimentos das obrigações de muito longo prazo. As obrigações a 30 anos atingiram um máximo histórico de 3,285% no início deste mês, devido à desconfiança dos investidores em relação às políticas governamentais, aos elevados níveis de endividamento e à possibilidade de subida das taxas pelo Banco do Japão.
O mercado parece agora estar a acalmar-se devido aos últimos leilões, mas poderá ser um acontecimento isolado. As obrigações japonesas a 20 anos subiram depois de um leilão ter atraído a maior procura desde 2020, oferecendo alguma tranquilidade aos investidores que enfrentam riscos políticos e fiscais acrescidos.
Principais questões da reunião
Embora o mercado esteja a 100% a prever que a política monetária adoptada não sofrerá alterações, a conferência de imprensa subsequente e as explicações dadas pelo Governador Kazuo Ueda serão especialmente importantes. Entre os pontos-chave, destacamos os seguintes:
- Quais serão os próximos passos? Atualmente, existe uma probabilidade de 67% de uma subida das taxas antes do final do ano, sendo outubro o principal foco de atenção, com 30% de hipóteses de uma subida de 25 pontos base.
Probabilidades de decisão sobre as taxas de juro: Fonte: Bloomberg
- Estará a política a influenciar a tomada de decisões? É pouco provável que o banco central discuta as implicações da demissão de Ishiba, uma vez que procura reafirmar a sua independência em relação ao governo. Ainda assim, é provável que o impacto político faça parte da reunião.
- Como é que a decisão da Fed irá influenciar a Fed? As decisões tomadas pelos bancos centrais mais importantes do mundo têm repercussões no resto do mundo. Enquanto o próximo passo no Japão deverá ser uma subida das taxas, espera-se que os EUA registem dois cortes adicionais nas taxas ainda este ano
