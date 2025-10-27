Principais eventos para esta semana

Destaques desta semana

Decisão da FOMC sobre a taxa de juros nos EUA

Data: quarta-feira, 29 de outubro, às 18h00 GMT+1

Na última reunião da FOMC em setembro, o Federal Reserve (Fed) reduziu as taxas em 25 pontos-base para uma meta de 4,00% a 4,25%, marcando a primeira redução do ano numa votação de 11 a 1. O único dissidente foi o recém-empossado governador Stephen Miran, que defendeu uma redução mais agressiva de 50 pontos base, citando um maior abrandamento do mercado de trabalho e uma inflação próxima da meta de 2%. O presidente do Fed, Jerome Powell, descreveu a decisão como uma «medida de gestão de risco» para lidar com as vulnerabilidades do mercado de trabalho, em vez de um sinal de recessão, enfatizando uma abordagem dependente de dados devido às incertezas das tarifas e da política fiscal. Esta inclinação dovish contrastou com a manutenção hawkish de julho em 4,25% – 4,50%, uma vez que Powell destacou a inflação persistente e os dados sólidos sobre o emprego. A redução das taxas do Fed em setembro foi semeada em Jackson Hole no final de agosto, onde Powell sinalizou que os riscos de abrandamento do mercado de trabalho superavam as pressões inflacionistas. Esta mudança foi reforçada por uma série de indicadores laborais fracos, incluindo os escassos +22 000 postos de trabalho não agrícolas em agosto e a revisão em baixa do Bureau of Labor Statistics de 911.000 postos de trabalho para os 12 meses até março de 2025, indicando que a contratação estagnou mais cedo do que se pensava. O arrefecimento do mercado de trabalho deverá levar a outro corte de 25 pontos base na taxa na reunião do FOMC da próxima semana, com o mercado de taxas dos EUA a descontar um corte acumulado de 125 pontos base nas taxas da Fed entre agora e dezembro de 2026.

Decisão do BoJ sobre a taxa de juro

Data: quarta-feira, 29 de outubro, às 23h00 GMT+1

Na última reunião de política monetária do Banco do Japão (BoJ), em meados de setembro, o BoJ manteve a sua taxa de política monetária em 0,50% pela quarta reunião consecutiva.

A decisão refletiu a cautela contínua devido às incertezas das tarifas dos EUA e seu impacto na economia de exportação do Japão, apesar do recente acordo comercial entre os EUA e o Japão. Dados de inflação mais suaves e a incerteza política após a derrota eleitoral do Partido Liberal Democrático influenciaram ainda mais a manutenção da taxa.

Na reunião da próxima semana, espera-se que o BoJ mantenha novamente as taxas estáveis em 0,50%. O mercado atribui 50% de probabilidade de um aumento das taxas na reunião do BoJ em dezembro, à medida que crescem as especulações de que a nova primeira-ministra japonesa, Sanae Takaichi, deve revelar um novo pacote de estímulos nas próximas semanas.

Reunião do BCE sobre taxas de juro

Data: quinta-feira, 30 de outubro, às 13h15 GMT+1

Na sua última reunião em setembro, o BCE manteve as taxas de juro inalteradas, incluindo a taxa de depósito nos 2%. Esta decisão era amplamente esperada e marcou a segunda decisão consecutiva de manutenção após o BCE ter reduzido as taxas de juro em 175 pontos base entre junho de 2024 e junho de 2025. Desde setembro, houve um ligeiro aumento na inflação geral (2,2% em relação ao ano anterior em setembro, acima dos 2,0% em agosto), impulsionado pelos serviços e pela estabilização dos preços da energia, enquanto a inflação subjacente permanece estável em aproximadamente 2,3%. O crescimento tem sido resiliente, mas modesto, com os inquéritos PMI a indicarem uma recuperação da atividade empresarial. Apesar das tensões comerciais globais, nomeadamente as tarifas dos EUA, o BCE considera que a economia está «numa boa posição», com riscos equilibrados para a inflação e o crescimento, tal como reiterado pela abordagem dependente dos dados e reunião a reunião da presidente Christine Lagarde. Assim, a expectativa para a reunião da próxima semana é que o BCE mantenha as suas taxas de juro de referência inalteradas. O mercado europeu de taxas de juro está a prever apenas 15% de probabilidade de outro corte nas taxas do BCE antes do final do ano.

EUA: Época de resultados do terceiro trimestre