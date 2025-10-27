Principais eventos para esta semana

Destaques desta semana
Decisão da FOMC sobre a taxa de juros nos EUA
Data: quarta-feira, 29 de outubro, às 18h00 GMT+1
Na última reunião da FOMC em setembro, o Federal Reserve (Fed) reduziu as taxas em 25 pontos-base para uma meta de 4,00% a 4,25%, marcando a primeira redução do ano numa votação de 11 a 1. O único dissidente foi o recém-empossado governador Stephen Miran, que defendeu uma redução mais agressiva de 50 pontos base, citando um maior abrandamento do mercado de trabalho e uma inflação próxima da meta de 2%. O presidente do Fed, Jerome Powell, descreveu a decisão como uma «medida de gestão de risco» para lidar com as vulnerabilidades do mercado de trabalho, em vez de um sinal de recessão, enfatizando uma abordagem dependente de dados devido às incertezas das tarifas e da política fiscal. Esta inclinação dovish contrastou com a manutenção hawkish de julho em 4,25% – 4,50%, uma vez que Powell destacou a inflação persistente e os dados sólidos sobre o emprego. A redução das taxas do Fed em setembro foi semeada em Jackson Hole no final de agosto, onde Powell sinalizou que os riscos de abrandamento do mercado de trabalho superavam as pressões inflacionistas. Esta mudança foi reforçada por uma série de indicadores laborais fracos, incluindo os escassos +22 000 postos de trabalho não agrícolas em agosto e a revisão em baixa do Bureau of Labor Statistics de 911.000 postos de trabalho para os 12 meses até março de 2025, indicando que a contratação estagnou mais cedo do que se pensava. O arrefecimento do mercado de trabalho deverá levar a outro corte de 25 pontos base na taxa na reunião do FOMC da próxima semana, com o mercado de taxas dos EUA a descontar um corte acumulado de 125 pontos base nas taxas da Fed entre agora e dezembro de 2026.
Decisão do BoJ sobre a taxa de juro
Data: quarta-feira, 29 de outubro, às 23h00 GMT+1
Na última reunião de política monetária do Banco do Japão (BoJ), em meados de setembro, o BoJ manteve a sua taxa de política monetária em 0,50% pela quarta reunião consecutiva.
A decisão refletiu a cautela contínua devido às incertezas das tarifas dos EUA e seu impacto na economia de exportação do Japão, apesar do recente acordo comercial entre os EUA e o Japão. Dados de inflação mais suaves e a incerteza política após a derrota eleitoral do Partido Liberal Democrático influenciaram ainda mais a manutenção da taxa.
Na reunião da próxima semana, espera-se que o BoJ mantenha novamente as taxas estáveis em 0,50%. O mercado atribui 50% de probabilidade de um aumento das taxas na reunião do BoJ em dezembro, à medida que crescem as especulações de que a nova primeira-ministra japonesa, Sanae Takaichi, deve revelar um novo pacote de estímulos nas próximas semanas.
Reunião do BCE sobre taxas de juro
Data: quinta-feira, 30 de outubro, às 13h15 GMT+1
Na sua última reunião em setembro, o BCE manteve as taxas de juro inalteradas, incluindo a taxa de depósito nos 2%. Esta decisão era amplamente esperada e marcou a segunda decisão consecutiva de manutenção após o BCE ter reduzido as taxas de juro em 175 pontos base entre junho de 2024 e junho de 2025. Desde setembro, houve um ligeiro aumento na inflação geral (2,2% em relação ao ano anterior em setembro, acima dos 2,0% em agosto), impulsionado pelos serviços e pela estabilização dos preços da energia, enquanto a inflação subjacente permanece estável em aproximadamente 2,3%. O crescimento tem sido resiliente, mas modesto, com os inquéritos PMI a indicarem uma recuperação da atividade empresarial. Apesar das tensões comerciais globais, nomeadamente as tarifas dos EUA, o BCE considera que a economia está «numa boa posição», com riscos equilibrados para a inflação e o crescimento, tal como reiterado pela abordagem dependente dos dados e reunião a reunião da presidente Christine Lagarde. Assim, a expectativa para a reunião da próxima semana é que o BCE mantenha as suas taxas de juro de referência inalteradas. O mercado europeu de taxas de juro está a prever apenas 15% de probabilidade de outro corte nas taxas do BCE antes do final do ano.
EUA: Época de resultados do terceiro trimestre
A época de resultados do terceiro trimestre de 2025 nos EUA aquece na próxima semana, com relatórios previstos de empresas como UPS, Visa, Caterpillar, Boeing, Microsoft, Meta, Alphabet, Starbucks, Chipotle, Amazon, Apple, Coinbase, MicroStrategy, Roku e Colgate. Estes relatórios oferecerão atualizações críticas sobre tudo, desde os gastos dos consumidores até à inovação tecnológica e resiliência industrial.
Este material é uma comunicação de marketing na aceção do artigo 24.º, n.º 3, da Diretiva 2014/65 / UE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 15 de maio de 2014, sobre os mercados de instrumentos financeiros e que altera a Diretiva 2002/92 / CE e Diretiva 2011/61/ UE (MiFID II). A comunicação de marketing não é uma recomendação de investimento ou informação que recomenda ou sugere uma estratégia de investimento na aceção do Regulamento (UE) n.º 596/2014 do Parlamento Europeu e do Conselho de 16 de abril de 2014 sobre o abuso de mercado (regulamentação do abuso de mercado) e revogação da Diretiva 2003/6 / CE do Parlamento Europeu e do Conselho e das Diretivas da Comissão 2003/124 / CE, 2003/125 / CE e 2004/72 / CE e do Regulamento Delegado da Comissão (UE ) 2016/958 de 9 de março de 2016 que completa o Regulamento (UE) n.º 596/2014 do Parlamento Europeu e do Conselho no que diz respeito às normas técnicas regulamentares para as disposições técnicas para a apresentação objetiva de recomendações de investimento, ou outras informações, recomendação ou sugestão de uma estratégia de investimento e para a divulgação de interesses particulares ou indicações de conflitos de interesse ou qualquer outro conselho, incluindo na área de consultoria de investimento, nos termos do Código dos Valores Mobiliários, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 486/99, de 13 de Novembro. A comunicação de marketing é elaborada com a máxima diligência, objetividade, apresenta os factos do conhecimento do autor na data da preparação e é desprovida de quaisquer elementos de avaliação. A comunicação de marketing é elaborada sem considerar as necessidades do cliente, a sua situação financeira individual e não apresenta qualquer estratégia de investimento de forma alguma. A comunicação de marketing não constitui uma oferta ou oferta de venda, subscrição, convite de compra, publicidade ou promoção de qualquer instrumento financeiro. A XTB, S.A. - Sucursal em Portugal não se responsabiliza por quaisquer ações ou omissões do cliente, em particular pela aquisição ou alienação de instrumentos financeiros. A XTB não aceitará a responsabilidade por qualquer perda ou dano, incluindo, sem limitação, qualquer perda que possa surgir direta ou indiretamente realizada com base nas informações contidas na presente comunicação comercial. Caso o comunicado de marketing contenha informações sobre quaisquer resultados relativos aos instrumentos financeiros nela indicados, estes não constituem qualquer garantia ou previsão de resultados futuros. O desempenho passado não é necessariamente indicativo de resultados futuros, e qualquer pessoa que atue com base nesta informação fá-lo inteiramente por sua conta e risco.