Investidores em tempos de incerteza - Vender, comprar ou manter?

A incerteza é atualmente a única coisa de que os investidores de todo o mundo podem ter a certeza. Donald Trump tem servido uma montanha-russa emocional para os mercados - primeiro, desencadeando quedas maciças, que beiram o crash do mercado, e, depois, proporcionando uma das melhores sessões da história de Wall Street. Em tempos de incerteza, os investidores tendem a procurar liquidez, o que pode mesmo levar a uma venda de ativos tradicionalmente seguros, como o ouro. Por outro lado, as recessões também podem representar oportunidades para muitos investidores. Como disse um dia o conhecido banqueiro alemão Mayer Amschel Rothschild: “A altura de comprar é quando há sangue nas ruas - mesmo que seja o seu”.

No atual período de incerteza, podem surgir várias questões fundamentais, tais como: Devo vender as minhas ações? Devo manter e esperar para recuperar as perdas? Será que a recessão acabou? Ou será que estamos perante uma oportunidade de compra?

Vale a pena vender as suas ações?

Qualquer decisão de comprar ou vender ações depende, em última análise, do investidor. A entrada no mercado deve ser acompanhada de uma resposta clara a perguntas como: Porque é que estou a comprar estas ações? Por que razão estou a investir nestes ativos específicos? E qual é a minha estratégia de saída? Se as suas condições pré-determinadas para sair do mercado não foram cumpridas, então a resposta à questão de saber se deve vender as suas ações pode já ser clara.

É claro que os recentes acontecimentos extremos alteraram significativamente as perspectivas de muitos ativos. Se as perspectivas para as suas empresas ou investimentos se alteraram devido ao novo paradigma do comércio global, então pode valer a pena reconsiderar a afetação da sua carteira. Por outro lado, vale a pena notar que muito poucas pessoas - talvez apenas Warren Buffett - optam por vender ações em tempos de incerteza. Por conseguinte, pode não ser a melhor altura para liquidar toda a sua carteira.

A certa altura, o S&P 500 registou uma queda de mais de 20%, mas no mesmo dia, também assistimos a uma recuperação notável. É importante lembrar que uma queda de mais de 20% em relação a um pico é normalmente considerada um mercado em baixa. Tecnicamente falando, esse limite não foi atingido de forma conclusiva. Olhando para a história, vimos frequentemente recuos na ordem dos 20-25%, embora tenham ocorrido quedas mais acentuadas. O maior declínio na história do S&P 500 excedeu 55% e esteve ligado à crise financeira de 2007-2008.

Como tal, o movimento atual pode ser interpretado como uma correção seguida de uma recuperação - ou o início de um mercado em baixa mais prolongado.

A descida do S&P 500 em relação ao seu máximo histórico foi inferior a 20%. Por outro lado, observou-se uma queda de mais de 20% no índice Nasdaq 100, que acompanha as empresas tecnológicas. Fonte: Bloomberg Finance LP, XTB

Mas será que analisar se a atual correção terminou ou não é realmente importante? Claro que a estratégia ideal seria vender no pico e comprar no fundo - mas, na realidade, ninguém consegue prever com exatidão quando é que esses momentos ocorrem no ciclo do mercado.

E se tivermos em conta um horizonte de investimento a longo prazo? Analisando os últimos 35 anos do S&P 500, o período de recuperação mais longo após uma queda do mercado durou 14 anos, embora, na maioria dos casos, as correções significativas tenham sido recuperadas no prazo de 5 a 10 anos.

Em última análise, ao longo das últimas décadas, o retorno médio anual do S&P 500 variou entre 6% e 10%. Trata-se de um valor significativamente superior ao que poderia ter obtido com obrigações ou mantendo o dinheiro em contas poupança.

Rendimentos anualizados do S&P 500 para diferentes horizontes de investimento. Fonte: Bloomberg Finance LP, XTB

Naturalmente, calcular o lucro potencial de um investimento histórico com base em rendibilidades médias anuais pode parecer complicado, e é por isso que é útil olhar para a rendibilidade acumulada.

Por exemplo, se tivesse investido no S&P 500 no início de 2015, o primeiro ano não teria sido muito impressionante - mas agora, estaria a olhar para um aumento de 162%. Isso significa que um investimento inicial de $1.000 num ETF S&P 500 teria crescido para $2.620.

Naturalmente, estes cálculos não têm em conta quaisquer impostos potenciais e, mais importante ainda, excluem os dividendos, que teriam aumentado ainda mais o retorno global.

Rendimentos acumulados do S&P 500 para diferentes horizontes de investimento. Fonte: Bloomberg Finance LP, XTB

Quanto tempo duram as correções do mercado?

Analisando todos os principais mercados em baixa do S&P 500 nos últimos 75 anos, podemos ver que, uma vez atingido um fundo local, o retorno médio do S&P 500 um ano após esse mínimo foi de cerca de 40%. Mais importante ainda, o retorno mínimo observado nesses cenários foi de pouco mais de 21%, enquanto o máximo chegou a 75%. Ambos os casos são da história recente.

Igualmente digno de nota é o facto de a recuperação de uma queda de 20% ter demorado, em média, cerca de 70-75 dias na maioria dos casos analisados. A correção atual durou de 19 de fevereiro a 8 de abril - apenas 48 dias. Em termos históricos, esta é uma das correções mais curtas, embora o mercado tenha recuperado ainda mais rapidamente durante a pandemia.

É claro que, nessa altura, os governos e os bancos centrais intervieram para apoiar a economia. Desta vez, os investidores estão à mercê da incerteza em torno das negociações comerciais entre os EUA e o resto do mundo.

As recuperações após os Bear Markets duraram normalmente cerca de 70-75 dias, com base em dados desde 1950. Fonte: Bloomberg Finance LP, XTB

Será este o fundo do poço?

Determinar se já atingimos o fundo do poço é uma questão fundamental para os investidores. A incerteza ainda domina o mercado, e as decisões de Trump têm o potencial de mudar completamente a paisagem. É importante notar que a recente decisão de suspender as tarifas não significa que Trump as tenha abandonado por completo. Além disso, embora tenham sido concedidas algumas isenções tarifárias aos produtos electrónicos (especialmente os provenientes da China), o otimismo inicial do mercado foi posteriormente atenuado pela constatação de que as tarifas não foram totalmente eliminadas - apenas reduzidas mutuamente para uma taxa de 20%.

Ainda assim, alguns indicadores fundamentais e técnicos podem ajudar a identificar um potencial fundo do poço. Uma dessas ferramentas é o VIX, também conhecido como o “índice do medo”. O VIX atingiu recentemente um nível de 65, o que é relativamente elevado, dado que o seu intervalo típico é entre 10 e 30 pontos. Para efeitos de comparação, durante a crise financeira de 2008, o VIX atingiu quase 90 pontos e, durante a pandemia, atingiu cerca de 85 - ambos significativamente mais elevados do que o pico mais recente.

Analisando o VIX normalizado, a última liquidação empurrou o índice para níveis que, historicamente, sugerem um excesso de vendas. Nesta perspetiva, o VIX pode estar a indicar que o fundo do poço pode já ter chegado ao fim.

O índice VIX pode indicar que o pior já passou. Fonte: Bloomberg Finance LP, XTB

Outro indicador importante é a percentagem de ações negociadas acima da sua média móvel de 200 dias. Quando os preços das ações caem, tendem a descer rapidamente abaixo desta linha de tendência a longo prazo. Um indicador padronizado baseado na proporção de empresas acima da média móvel de 200 dias deu recentemente um sinal claro: há muito mais ações em queda do que em alta.

Isto também pode ser visto como um indicador contrário, sugerindo que o mercado pode estar sobrevendido e potencialmente a aproximar-se de um fundo.

O número de ações abaixo da média móvel de 200 dias aumentou acentuadamente, indicando um mercado em sobrevenda. Fonte: Bloomberg Finance LP, XTB

O rácio entre as opções de venda e as opções de compra é outro indicador que reflete a intensidade com que os investidores de Wall Street se protegem contra potenciais quedas. O número de opções de venda aumentou de forma tão dramática que sinalizou claramente um sentimento excessivamente pessimista entre os investidores.

Embora estejamos agora a assistir a um regresso a níveis mais normais, os investidores ainda detêm um número relativamente elevado de opções de venda - indicando que o sentimento cauteloso persiste apesar da recente estabilização do mercado.

Rácio Put-to-Call para o S&P 500. Fonte: Bloomberg Finance LP, XTB

É igualmente importante analisar o sentimento dos investidores de retalho. Um inquérito realizado pela Associação Americana de Investidores Individuais (AAII) compara a proporção de investidores em alta e em baixa. A certa altura, o sentimento tornou-se tão negativo que assinalou um potencial estado de pessimismo extremo - outro sinal clássico de um mercado sobrevendido.

No entanto, é de notar que este indicador nem sempre forneceu sinais fiáveis a longo prazo. Um bom exemplo é o período que se seguiu à crise financeira de 2008, quando o sentimento permaneceu negativo durante muito tempo, apesar de o mercado ter acabado por iniciar uma forte recuperação.

A proporção de investidores em alta e em baixa de acordo com o inquérito da AAII. Fonte: Bloomberg Finance LP, XTB

As ações estão baratas?

As descidas de preços no mercado de ações apresentam frequentemente oportunidades de compra. No entanto, é importante lembrar que, ainda recentemente, tanto o S&P 500 como o Nasdaq 100 estavam em máximos históricos e muitos analistas apontavam para condições de sobrecompra excessiva. Por conseguinte, pode colocar a questão: Será que as ações já estão baratas?

O S&P 500 não só registou perdas significativas desde o início deste ano, como também, a certa altura, apresentou perdas no período de um ano - algo que é extremamente raro no caso do mercado acionista dos E.U.A. Enquanto no passado, maiores quedas de um ano ocorreram durante as correções do S&P 500, parece que o mercado já atingiu níveis de sobrevenda.

Variações anuais padronizadas no S&P 500. As perdas anuais neste índice são extremamente raras. Fonte: Bloomberg Finance LP, XTB

Não são apenas as variações de preços que importam, mas também o rácio preço/lucro (P/E). Recentemente, o rácio P/E baixou de cerca de 28 pontos para 23 pontos. Historicamente, isto aproxima-o da média, como mostra o gráfico abaixo. Entretanto, o rácio preço/lucro previsto baixou de 26 para 20. O intervalo entre 25 e 30 no passado sinalizou frequentemente condições de sobrecompra, pelo que se pode dizer que, em relação aos lucros, as ações já não estão caras, mas certamente também não estão muito baratas.

O rácio P/E normalizado para o S&P 500 mostra que as ações já não estão caras, embora também não estejam extremamente baratas neste momento. Fonte: Bloomberg Finance LP, XTB

Resumo

Em conclusão, embora as avaliações das ações tenham regressado a níveis neutros e estejam a surgir sinais de sobrevenda, a incerteza ainda domina o mercado. Os indicadores fundamentais e técnicos sugerem que as ações já não estão caras, mas também é difícil dizer que atingimos o fundo do poço. Historicamente, após os mercados em baixa, a recuperação das perdas demorou cerca de 75 dias, o que significa que Wall Street pode ainda ter um longo caminho pela frente. As decisões de compra ou venda devem ser tomadas cuidadosamente, tendo em conta a estratégia pessoal e a tolerância ao risco, uma vez que as condições de mercado podem mudar dinamicamente, especialmente em tempos tão imprevisíveis como os que estamos a viver atualmente.

Michał Stajniak, CFA

Diretor Adjunto do Departamento de Investigação XTB