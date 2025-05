Investir em urânio: a energia nuclear é a solução energética?

Os robôs serão capazes de conduzir por nós no futuro? Serão capazes de realizar cirurgias com um elevado nível de precisão? Os telemóveis, os automóveis ou os eletrodomésticos tornar-se-ão cada vez mais avançados? A inteligência artificial poderá ajudar-nos no nosso dia a dia? Todas estas premissas podem contribuir para melhorar o nosso futuro, mas para que se tornem realidade, serão necessárias grandes doses de energia, um requisito fundamental que nem os combustíveis fósseis, devido a restrições políticas e ambientais, nem as energias renováveis, devido à sua baixa eficiência, podem satisfazer.

Para resolver este dilema, um novo tipo de energia está a ganhar cada vez mais popularidade entre as empresas: a energia nuclear. Nos últimos meses, grandes empresas como a Google, a Amazon e a Microsoft assinaram acordos com várias centrais nucleares para utilizar este tipo de energia para alimentar os seus centros de dados, infraestruturas essenciais para o desenvolvimento da inteligência artificial. Além disso, de acordo com a Agência Internacional de Energia (AIE), este ano poderá registar um recorde mundial na produção de eletricidade de origem nuclear, atingindo 2.900 TWh e representando quase 10% da produção mundial de eletricidade.

Por trás desta energia, encontramos uma matéria-prima que está a registar uma procura crescente à medida que os centros de dados e as soluções de inteligência artificial ganham maior destaque: o urânio. Este ativo, essencial para a geração de energia nuclear, viu o seu preço disparar nos últimos cinco anos, após um longo período de estabilidade, atingindo mais de US$ 100 no início de 2024. Desde então, porém, o preço desta matéria-prima tem vindo a diminuir, mas ainda mantém um grande potencial que pode ser interessante para os investidores, dado o seu papel fundamental em várias indústrias de ponta. Mas como podemos investir em urânio? E o que podemos esperar dele?

2025, um início desfavorável para o preço do urânio

Desde o início de 2024, quando ultrapassou os US$ 100, o preço do urânio caiu mais de um terço. Além disso, até o momento, não reverteu a tendência e registrou uma queda de aproximadamente 11% nos primeiros meses do ano. Entre os motivos para a queda no preço, podemos destacar três fatores.

Por um lado, o surgimento da Deepseek desencadeou uma onda de vendas no setor, uma vez que o mercado previu uma menor utilização de energia para treinar modelos de IA. Há pouco mais de um ano, o urânio estava em alta, à medida que mais países avançavam na reabertura dos seus reatores nucleares e se previa um aumento da procura de eletricidade com o desenvolvimento da IA e dos centros de dados.

Outro fator que explica a queda nos preços do urânio é a escalada das tensões comerciais entre os Estados Unidos e o Canadá, um dos principais produtores mundiais de combustível nuclear. Os Estados Unidos são o maior consumidor mundial de urânio, com 94 reatores nucleares que abastecem dezenas de milhões de residências e escritórios, mas a maior parte do material vem de importações estrangeiras. Na verdade, a energia nuclear dos EUA depende do Canadá para mais de um quarto do seu urânio, mais do que qualquer outra fonte. Trump inicialmente ameaçou aplicar tarifas de 25% sobre o urânio canadiano e outros produtos energéticos, antes de reduzir esse valor para 10%, mas isso ainda está a fazer com que o mercado preceite uma menor procura pelo produto.

Além disso, também há negociações para um cessar-fogo na guerra da Rússia na Ucrânia, aumentando a possibilidade de flexibilização das sanções à produção de urânio russo e, portanto, a possibilidade de um aumento da oferta, o que reduziria o preço do urânio.

O apagão na Espanha oferece algumas lições

Na segunda-feira, 28 de abril, a Espanha, Portugal e uma pequena parte da França sofreram o que pode vir a ser conhecido como o primeiro grande apagão da era das energias renováveis. Mais de 50 milhões de pessoas ficaram sem eletricidade, e a energia não foi restaurada por várias horas.

Foi um ciberataque? Um pico repentino de energia solar num dia ensolarado? Por enquanto, a primeira hipótese parece improvável. Quanto à segunda, embora eventos como este sejam extremamente raros, não são impossíveis. Aprender a evitar que ocorram, ou pelo menos minimizar o seu impacto, é importante à medida que a procura global de eletricidade dispara e as energias renováveis se tornam uma parte cada vez maior do mix.

Espanha e Portugal operaram as suas redes com uma matriz energética altamente dependente das condições meteorológicas, que representava mais de 75% da produção. Poucos dos geradores a gás, nucleares ou hidrelétricos mais antigos, essenciais para garantir a estabilidade da rede, estavam em funcionamento. Este poderia ser o caso de outros países em todo o mundo, dado que a maioria dos países está a adotar a energia solar e eólica, embora não com a mesma intensidade.

As redes dominadas pela energia solar e eólica não são más em si mesmas, mas tendem a ser mais frágeis do que as dominadas pela geração tradicional. É claro que têm uma grande vantagem: não poluem. No entanto, os decisores políticos devem garantir que a combinação certa seja mantida no sistema. Isto provavelmente significa investir em mais centrais elétricas a gás como backup e manter as instalações nucleares em funcionamento.

A crescente demanda por eletricidade requer uma rede melhor e, se insistirmos em usar energia eólica e solar em altos níveis, também precisaremos de um tipo diferente de rede, o que implica investimentos significativos de dinheiro e tempo. Mas há uma maneira de economizar: a energia nuclear.

As centrais nucleares operam fora da rede, podem ser localizadas onde a energia é realmente necessária e requerem um espaço mínimo. Embora o apagão ocorrido recentemente em Espanha tenha colocado a energia nuclear novamente no centro do debate energético, impulsionando o preço das ações de urânio, foram os rumores da Casa Branca de que estava a considerar acelerar o desenvolvimento de reatores nucleares que fizeram subir o preço das ações.

Acreditamos que existe um défice energético significativo no mundo, que deverá ser colmatado até ao final da década. À medida que os veículos elétricos e a IA ganham impulso, consumindo energia nos centros de dados, existe a possibilidade de a rede elétrica não conseguir satisfazer a procura de energia nos próximos anos.

Dado isto, acreditamos que a energia nuclear é verdadeiramente a única tecnologia de energia limpa que produz energia de forma estável e em grande escala.

Como investir em urânio?

Ao contrário de outras commodities, como ouro ou prata, é impossível investir em urânio físico devido à sua natureza radioativa. No entanto, existem outras opções para investir neste metal: ações de empresas de urânio e ETFs.

Ações de empresas de urânio

No mercado, podemos encontrar várias empresas de urânio nas quais podemos investir. Estas são algumas das mais notáveis:

Cameco

Uma das empresas mais proeminentes no mercado de urânio é a Cameco. A empresa canadiana destaca-se pela sua forte capacidade de produção de urânio e quota de mercado. Os contratos estratégicos da Cameco para vender 220 milhões de libras de urânio a 41 clientes globais, com um foco significativo nos mercados ocidentais, reforçam o seu potencial de valorização. Os sólidos resultados financeiros da empresa, incluindo um aumento significativo do EBITDA e um balanço robusto, destacam a sua forte saúde financeira e as suas perspetivas de crescimento. Apesar dos riscos geopolíticos e regulatórios, a liderança da Cameco na produção de urânio e as perspetivas promissoras para a energia nuclear apoiam as perspetivas de crescimento da empresa.

Nuscale

A Nuscale é outra excelente alternativa. Após um 2024 brilhante, em que o preço das suas ações aumentou 5,5 vezes, o seu desempenho em 2025 ficou abaixo não só do setor da energia nuclear, mas também do S&P 500 no acumulado do ano. As principais razões para o declínio incluem incertezas em relação à alta demanda de energia anteriormente projetada para os centros de dados e um aumento maciço nas perdas em 2024. No entanto, acreditamos que há potencial para uma recuperação significativa em 2025.

Oklo

Entre as empresas do setor com maior potencial, podemos considerar a Oklo. É uma empresa em fase de desenvolvimento focada na conceção, licenciamento e implementação de «centrais elétricas», um conceito de pequeno reator nuclear que foi pioneira. Como uma empresa em fase de desenvolvimento neste momento, a empresa está a investir em despesas gerais e administrativas e em I&D, mas ainda não há nenhum produto digno de nota, embora o preço das suas ações tenha disparado nos últimos dias, após o anúncio da Casa Branca de que apoiará o setor de reatores nucleares.

ETFs de urânio

Além do investimento direto em ações da empresa, também podemos investir em urânio de forma mais diversificada, adquirindo ETFs que replicam o desempenho das empresas do setor.

Uranium (URNU.DE)

Esta alternativa oferece aos investidores acesso a uma ampla gama de empresas envolvidas na mineração de urânio e na produção de componentes nucleares, incluindo as envolvidas na extração, refinação, exploração e fabricação de equipamentos para as indústrias de urânio e nuclear. Desde o início do ano, o seu desempenho caiu 4,77%.

Urânio e Tecnologia Nuclear (NUKL.DE)

Oferece exposição ao desempenho de empresas envolvidas na indústria de energia nuclear, desde fabricantes de reatores até mineradoras de urânio. Desde o início do ano, registrou uma queda de 11,47%.

Empresas de mineração de urânio (U3O8.DE)

Este ETF de urânio visa oferecer aos investidores uma forma de investir no crescimento da energia nuclear através da exposição a empresas de mineração de urânio. Isso inclui empresas envolvidas na indústria do urânio, abrangendo mineração, exploração, desenvolvimento e produção de urânio. O ETF também pode investir em entidades que detêm urânio físico. Ele caiu 24% desde o início do ano.

Empresas juniores de mineração de urânio (U8NJ.DE)

Oferece exposição a empresas de mineração de urânio de pequena e média capitalização que apresentam potencial de desempenho superior no futuro próximo. O preço das suas ações caiu 20% desde 1 de janeiro.