JP225 regista um ganho de 4.5% 🚀

Principais conclusões O Partido Liberal Democrático (LDP), atualmente no poder no Japão, elegeu Sanae Takaichi, que se tornará a primeira mulher a ocupar o cargo de primeira-ministra na história do país.

A sua vitória reforça as expectativas de continuidade do estímulo fiscal e de uma postura paciente por parte do Banco do Japão (BoJ).

O índice Nikkei 225 ultrapassou os 48.000 pontos, atingindo um novo recorde, enquanto o iene enfraqueceu para além de ¥ 150 por dólar.

Os mercados estão agora a reavaliar as expectativas do BoJ, precificando um período prolongado de política monetária flexível e um atraso nos aumentos das taxas de juro.

O Partido Liberal Democrático, que governa o Japão quase continuamente desde a década de 1950, elegeu Sanae Takaichi como sua nova líder, substituindo Shigeru Ishiba. A votação para a liderança do PLD determina efetivamente o próximo primeiro-ministro, uma vez que o partido detém a maioria parlamentar. Takaichi — uma experiente legisladora conservadora e protegida do falecido Shinzo Abe — é conhecida por seu apoio às políticas de estímulo ao estilo Abe: expansão fiscal agressiva, incentivos ao investimento corporativo e gastos industriais estratégicos. Sua eleição sinaliza uma continuação da estratégia pró-crescimento de Abe, em vez de uma mudança para a restrição fiscal. Takaichi prometeu revitalizar a economia japonesa por meio de uma forte intervenção estatal, com foco na capacitação nacional, maior investimento público e laços de segurança mais estreitos com os Estados Unidos. Os mercados interpretaram a sua vitória como um sinal claro de uma política pró-crescimento e acomodatícia. A agenda de Takaichi prevê um aumento do investimento público em setores-chave — como defesa, semicondutores e inteligência artificial —, juntamente com benefícios fiscais para famílias e empresas. Ela apoia uma coordenação estreita com o BoJ para manter um ambiente expansionista, em vez de apertar as condições financeiras. Esta postura contrasta com as expectativas anteriores de que o BoJ poderia aumentar as taxas novamente até o final de 2025. Desde então, os traders reduziram drasticamente as apostas em aumentos de taxas no curto prazo, empurrando os rendimentos dos títulos de curto prazo para baixo, mesmo com o aumento dos rendimentos de longo prazo devido a preocupações com o déficit. Antes da votação, os investidores previam uma probabilidade de quase 70% de um aumento das taxas pelo BoJ até o final do ano; na segunda-feira, essa probabilidade havia caído para cerca de 50%. Reação do mercado Os mercados financeiros reagiram fortemente, com o capital a fluir para as ações. O Nikkei 225 (JP225) subiu 4,60% para um recorde de 48.100 pontos, liderado por ações de tecnologia, indústria pesada e imobiliárias que se beneficiam de condições de crédito favoráveis.

Ao mesmo tempo, o iene enfraqueceu quase 0,70% em relação ao dólar, quebrando abaixo do nível de ¥ 150. Os mercados rotularam essa dinâmica de “Takaichi trade” — uma forte rotação em direção às ações em detrimento dos títulos — refletindo as expectativas de que o estímulo fiscal e a normalização atrasada do BoJ dominarão as perspetivas económicas do Japão nos próximos meses.

