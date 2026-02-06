Kongsberg Gruppen após os resultados: A empresa alcança o setor

Principais conclusões Lucros bem acima do consenso

Contrato recorde com a Polónia

Expansão das margens

Divisão da empresa em segmentos

A Kongsberg Gruppen (não confundir com a Kongsberg Automotive), fabricante norueguesa do setor de defesa, divulgou hoje os seus resultados, após o que a empresa registou um fantástico ganho de cerca de 15% numa única sessão. A empresa cotada na bolsa de Oslo estava estagnada em termos de valorização há já algum tempo, apesar dos fortes ganhos em todo o setor europeu de defesa impulsionados pelo rearmamento em grande escala. É possível que os resultados de hoje marquem o fim desta estagnação dos preços. Os resultados do quarto trimestre não deixam margem para dúvidas: As receitas aumentaram para 16,8 mil milhões de coroas norueguesas, superando as expectativas do mercado, e o lucro operacional atingiu 2,46 mil milhões de coroas norueguesas, excedendo o consenso em 5% e 22%, respetivamente. A margem operacional aumentou de 12,7% para 14,7%. O negócio principal da empresa, «Defesa e Aeroespacial», aumentou as vendas em 44% em relação ao ano anterior, elevando também a margem para 18,7%. A Kongsberg é especializada principalmente em sistemas de defesa aérea e vigilância do espaço aéreo. Face à ameaça persistente dos drones russos, estes produtos estão mais procurados do que nunca. Isto reflete-se num rácio faturação/encomendas de 2,8. Grande parte das encomendas provém da Polónia. A Kongsberg foi selecionada como uma das empresas que deverá fornecer o sistema «San», concebido para proteger o espaço aéreo polaco e a fronteira oriental. O valor total do projeto é de aproximadamente 15 mil milhões de PLN (cerca de 40 mil milhões de NOK), embora ainda não se saiba qual a parte deste montante que poderá caber à Kongsberg. A administração da empresa também partilhou uma série de pontos muito importantes para os acionistas: A empresa comprometeu-se com uma política de dividendos generosa, apoiada em lucros recorde.

Além disso, o segmento «Marítimo» da empresa, que tem margens mais baixas, será separado da empresa.

Os representantes da empresa também garantem que os esforços contínuos de rearmamento continuarão a beneficiar a Kongsberg e os seus acionistas. KOG.NO (D1) Após atingir mínimos locais na virada de 2025/2026, a valorização recuperou-se do nível 230 e tem subido de forma constante, com uma aceleração observável da tendência nas últimas semanas. Fonte: xStation5

