Lagarde confirma a sua satisfação com os progressos da desinflação🎯

Abordagem cautelosa e baseada em dados para futuras reduções de taxas

Confiança no processo de desinflação em curso

Perspetivas otimistas quanto à recuperação da zona euro A Presidente do BCE, Christine Lagarde, enfatizou uma abordagem cautelosa e baseada em dados da política monetária, indicando que novos cortes nas taxas dependerão dos dados económicos que forem chegando. Salientou os esforços atuais do BCE para fazer face à inflação e a necessidade de flexibilidade, advertindo contra quaisquer estratégias pré-definidas para a redução das taxas. Apesar das recentes tendências desinflacionistas, Lagarde mantém-se cautelosa, referindo que, embora o BCE possa abrandar a sua posição restritiva, quaisquer decisões serão tomadas com cautela e com base na evolução das condições económicas. Comece a investir hoje ou teste gratuitamente uma conta demo Abrir Conta TESTAR A DEMO Download mobile app Download mobile app Do mesmo modo, o Economista-Chefe do BCE, Philip Lane, manifestou otimismo quanto à recuperação económica da zona euro, citando como sinais positivos o forte crescimento dos salários e a desinflação em curso. Embora alguns dados tenham suscitado preocupações quanto ao crescimento, Lane reafirmou a confiança do BCE na recuperação global, excluindo a possibilidade de um enfraquecimento dramático da economia. Ambos os funcionários sublinharam o compromisso do BCE em ajustar a política com base na evolução económica, concentrando-se na gestão da inflação e apoiando a recuperação. EURUSD (D1) Embora o euro seja uma das moedas mais fortes hoje, a procura de dólares é ainda maior. Como resultado, o par EURUSD está em baixa de 0,25% hoje, atingindo 1,07700. Como mostrado no gráfico, a recente tentativa de quebrar acima de 1,1200 não foi bem sucedida, e desde então, o rápido fortalecimento do dólar tem empurrado a taxa EURUSD de volta para baixo no canal de consolidação. O nível de apoio mais próximo para o atual movimento descendente pode ser em torno de 1,07200. Fonte: xStation 5

Este material é uma comunicação de marketing na aceção do artigo 24.º, n.º 3, da Diretiva 2014/65 / UE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 15 de maio de 2014, sobre os mercados de instrumentos financeiros e que altera a Diretiva 2002/92 / CE e Diretiva 2011/61/ UE (MiFID II). A comunicação de marketing não é uma recomendação de investimento ou informação que recomenda ou sugere uma estratégia de investimento na aceção do Regulamento (UE) n.º 596/2014 do Parlamento Europeu e do Conselho de 16 de abril de 2014 sobre o abuso de mercado (regulamentação do abuso de mercado) e revogação da Diretiva 2003/6 / CE do Parlamento Europeu e do Conselho e das Diretivas da Comissão 2003/124 / CE, 2003/125 / CE e 2004/72 / CE e do Regulamento Delegado da Comissão (UE ) 2016/958 de 9 de março de 2016 que completa o Regulamento (UE) n.º 596/2014 do Parlamento Europeu e do Conselho no que diz respeito às normas técnicas regulamentares para as disposições técnicas para a apresentação objetiva de recomendações de investimento, ou outras informações, recomendação ou sugestão de uma estratégia de investimento e para a divulgação de interesses particulares ou indicações de conflitos de interesse ou qualquer outro conselho, incluindo na área de consultoria de investimento, nos termos do Código dos Valores Mobiliários, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 486/99, de 13 de Novembro. A comunicação de marketing é elaborada com a máxima diligência, objetividade, apresenta os factos do conhecimento do autor na data da preparação e é desprovida de quaisquer elementos de avaliação. A comunicação de marketing é elaborada sem considerar as necessidades do cliente, a sua situação financeira individual e não apresenta qualquer estratégia de investimento de forma alguma. A comunicação de marketing não constitui uma oferta ou oferta de venda, subscrição, convite de compra, publicidade ou promoção de qualquer instrumento financeiro. A XTB, S.A. - Sucursal em Portugal não se responsabiliza por quaisquer ações ou omissões do cliente, em particular pela aquisição ou alienação de instrumentos financeiros. A XTB não aceitará a responsabilidade por qualquer perda ou dano, incluindo, sem limitação, qualquer perda que possa surgir direta ou indiretamente realizada com base nas informações contidas na presente comunicação comercial. Caso o comunicado de marketing contenha informações sobre quaisquer resultados relativos aos instrumentos financeiros nela indicados, estes não constituem qualquer garantia ou previsão de resultados futuros. O desempenho passado não é necessariamente indicativo de resultados futuros, e qualquer pessoa que atue com base nesta informação fá-lo inteiramente por sua conta e risco.