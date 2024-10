Lam Research e UPS sobem 6% após os resultados baterem as estimativas de Wall Street 📈

As ações da empresa de serviços e equipamentos de fabrico de semicondutores Lam Research (LAM.US) e da UPS (UPS.US), a maior empresa de logística dos EUA, estão a ganhar quase 6% hoje, antes da abertura do mercado dos EUA. No primeiro caso, as ações da Lam estão a tentar quebrar uma série fatal de descidas que dura desde julho, enquanto que no segundo estão a “dizer adeus” aos mínimos de vários anos e são susceptíveis de testar a média móvel de 200 sessões hoje. Lam Reserach (LAM.US) Os ganhos por ação foram de 0,86 dólares vs. 0,81 dólares previstos, as receitas foram de 4,17 mil milhões de dólares vs. 4,05 mil milhões de dólares previstos A receita aumentou 8% em relação ao trimestre anterior, e a margem de lucro operacional melhorou 1,2% para 30,3%. A posição de caixa da empresa é de 6,1 mil milhões de dólares, em comparação com 5,9 mil milhões de dólares no segundo trimestre A empresa espera ganhos por ação no quarto trimestre entre 0,77 e 0,97 dólares, as expectativas sugeriam 0,85 dólares; estima receitas no quarto trimestre entre 4 e 4,6 mil milhões de dólares, Wall Street esperava 4,22 mil milhões de dólares

Lam espera que sua margem bruta diminua de 48% agora para 46,9% no quarto trimestre; entre o segundo e o terceiro trimestre, a margem bruta da empresa caiu 30 pontos-base. A China representa até 37% das receitas; Taiwan e Coreia do Sul representam 15 e 18%, respetivamente Apesar da força do negócio, a grande exposição à China não tem servido bem a empresa nos últimos tempos. Além disso, parte das soluções da Lam estão relacionadas com o sector dos chips de inteligência não artificial, onde o abrandamento ainda é evidente. No entanto, os resultados revelaram-se muito sólidos e o declínio esperado das margens brutas não assustou os investidores. Comece a investir hoje ou teste gratuitamente uma conta demo Abrir Conta TESTAR A DEMO Download mobile app Download mobile app United Parcel Service (UPS.US) Os lucros por ação subiram para 1,80 dólares por ação contra 1,31 dólares no terceiro trimestre de 2023 (líquidos de 1,54 mil milhões contra 1,13 mil milhões); Wall Street esperava 1,63 dólares (aumento de 12% em relação ao ano anterior)

A receita excedeu as expectativas pela primeira vez em 2 anos, o negócio doméstico dos EUA teve um forte desempenho. As vendas aumentaram 5,6% em relação ao ano anterior, para 22,25 mil milhões de dólares, contra o consenso de 22,1 mil milhões de dólares

As margens no sector do mercado interno dos EUA caíram ligeiramente para 6,2%, mas o lucro operacional aumentou 47,8% em relação ao ano anterior

Os volumes de remessas dos EUA aumentaram 6,5% em relação ao ano anterior, no sector internacional a receita por remessa aumentou 2,5% em relação ao ano anterior

As receitas do maior segmento da empresa, o sector do transporte marítimo e da logística que opera nos EUA, aumentaram 5,8% em relação ao ano anterior, para 14,45 mil milhões de dólares, contra 14,27 mil milhões de dólares previstos

A empresa reduziu as expectativas de receitas anuais para 91,1 mil milhões de dólares, contra 93 mil milhões anteriormente, mas os investidores gostaram da melhoria da rentabilidade; a mudança foi motivada pela venda da Coyote Logistics O bom desempenho da UPS é “mais uma prova” da força contínua da economia americana em geral e do consumidor médio. Os aspectos significativos são o aumento dos volumes de expedição no terceiro trimestre e o aumento considerável dos lucros. Gráficos de Lam Reserach e UPS (D1) Fonte: xStation5 Fonte: xStation5

