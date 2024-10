Lockheed Martin aumenta o pagamento de dividendos em 4,8% 💵

A Lockheed Martin (LMT.US) decidiu aumentar os seus dividendos para $3,30. A empresa paga um dividendo a cada trimestre, o que implica um dividendo anualizado de $13,2. Assim, a taxa de dividendo anual para os próximos 12 meses é agora de 2,19%. Para a empresa, este é o 22º ano consecutivo de aumento dos dividendos pagos. O principal ganho da Lockheed Martin esta semana veio do agravamento do conflito no Médio Oriente. Com o aumento das preocupações sobre a estabilidade da situação geopolítica, as cotações das empresas de defesa registaram fortes ganhos. No caso da Lockheed, o preço subiu 3,2% durante a semana, atingindo novos ATH. Comece a investir hoje ou teste gratuitamente uma conta demo Abrir Conta TESTAR A DEMO Download mobile app Download mobile app Analisando os níveis históricos de crescimento dos dividendos, o aumento de 4,8% mantém-se abaixo do aumento médio anual dos últimos 3 e 5 anos. Ao mesmo tempo, a taxa de dividendos mantém-se no seu nível mais baixo dos últimos 10 anos.   A empresa tem mantido um crescimento constante dos dividendos ao longo dos últimos 10 anos, e os recentes aumentos do preço da empresa empurraram a taxa de dividendos para os níveis mais baixos da última década. Fonte: Bloomberg Finance L.P. Com o aumento das tensões geopolíticas, o preço das ações da empresa reflecte cada vez mais a esperança dos investidores de que a Lockheed Martin beneficie da situação de incerteza e do aumento da procura de equipamento militar, o que, ao mesmo tempo, afasta a empresa de uma avaliação baseada apenas nos dividendos. No entanto, olhando para o historial da empresa e para a manutenção de pagamentos ininterruptos de dividendos e de crescimento desde o início da década de 2000, pode ver-se que continua a ser uma proposta interessante para os investidores que procuram empresas de dividendos. Lockheed Martin (intervalo 1D) As ações da empresa têm estado em tendência de alta desde fevereiro de 2024. Os compradores quebrar recentemente o limite superior da estrutura que poderá ditar um novo momentum de alta. Neste caso, se aplicarmos a geometria do mercado do último impulso de alta, então conseguimos projetar onde até onde poderá prolongar-se o movimento.

No entanto, é importante notar que este cenário de alta provocariam um aumento radical dos rácios actuais, que, dado o modelo de negócio relativamente inflexível da empresa, seria difícil de justificar nos próximos 12 meses, colocando assim a empresa bem acima dos rácios médios dos últimos cinco anos. No caso da Lockheed Martin, a avaliação atual indica um rácio P/E a prazo de 22,5x, com valores médios dos últimos 5 anos de 16,2x. Uma dinâmica adicional de subida das ações criaria um risco de aumento da sensibilidade das ações, juntamente com avaliações mais elevadas  . Fonte: xStation

