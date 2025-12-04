Meta enfrenta críticas ao Metaverso, desafios regulatórios e tensões internas na estratégia de IA A Meta, ainda referida por alguns como “Facebook”, provou ser uma das “surpresas” do mercado e do segmento de empresas de tecnologia — pelo segundo ano consecutivo. A maioria dos investidores havia descartado a empresa como um prejuízo em 2022, e mesmo um crescimento de centenas de por cento desde então não convenceu alguns deles. Hoje, a Meta está novamente nas manchetes devido a vazamentos sobre a suposta redução nos gastos com o “Metaverso” e devido a outro processo da UE contra a Meta. O ‘Metaverso’, também conhecido como “Reality Labs”, é um projeto pessoal de Mark Zuckerberg, CEO da empresa, que há anos tenta, sem sucesso, convencer os investidores da validade de sua visão. O projeto tem sido uma mancha negra nos relatórios financeiros da empresa recentemente, consumindo enormes quantias de dinheiro sem oferecer nada parecido com um modelo de negócio em troca. Hoje, a Bloomberg informou que Mark Zuckerberg pode finalmente reduzir os gastos com o projeto. A redução seria de até 30%, o que significaria uma economia de bilhões de dólares que agora podem ser melhor utilizados em outras áreas. Este rumor elevou o preço das ações da Meta em 4%. Em outras áreas, é claro, refere-se ao chamado CAPEX. Como a maioria das empresas de tecnologia, a Meta investe enormes quantias de dinheiro em infraestrutura de nuvem/IA. Em 2025, o CAPEX deverá custar à Meta US$ 65 bilhões, e as previsões para o ano indicam quantias ainda maiores. O crescimento incessante das margens e receitas da empresa recentemente permitiu o gasto de enormes somas em projetos não lucrativos, mas os desafios impostos pela revolução da IA parecem muito caros para a empresa continuar a apoiar iniciativas menos promissoras. No entanto, os grandes custos não impedem as empresas de tecnologia americanas de violarem rotineiramente a legislação europeia. A Comissão Europeia iniciou um processo contra a Meta, uma vez que a empresa violou as leis antitrust ao restringir o acesso de outras empresas à “WhatsApp Business Solution”. Ao contrário da percepção errada de muitos observadores, as multas foram, são e continuam a ser severas. A Meta enfrenta atualmente uma multa de até 16,5 mil milhões de dólares - 10% das receitas globais. Se o processo terminar de forma desfavorável para a Meta, não será a primeira multa deste tipo que a empresa recebe da Comissão Europeia. Vale a pena notar que há pouco menos de um mês, Yann Andre LeCun teria deixado a empresa. Como convém a um líder de mercado americano, o pioneiro das suas soluções de IA é um doutor de origem francesa. O Dr. LeCun se despediu da Meta, alegando que a mudança na estratégia de IA “a coloca num caminho que não leva a lugar nenhum”. O Dr. LeCun estava entre os céticos da tecnologia há algum tempo, apontando que ela nunca será capaz de atingir o nível de complexidade e avanço prometido aos investidores pelos líderes do setor. Ele também criticou o afastamento da empresa das soluções de código aberto . O tempo dirá se o crescimento trimestral das receitas publicitárias permitirá à Meta concretizar a sua estratégia cada vez mais arriscada num ambiente cada vez mais instável. META.US (D1) META.US (D1) | Fonte: xStation5

