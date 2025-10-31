Membros da FED comentam a economia dos EUA🗽Dólar sobe

Principais conclusões Comentários de Logan e Schmid, do Fed, sobre a economia dos EUA

Os membros da Reserva Federal, Logan e Schmid, comentaram hoje sobre o mercado de trabalho dos EUA, as reservas bancárias e a política de taxas de juro. Aqui estão os destaques dessas observações. Fed Logan Se o recente aumento nas taxas repo não for temporário, o Fed precisará começar a comprar ativos.

As demissões e os pedidos de subsídio de desemprego permaneceram baixos, embora eu esteja ciente dos recentes anúncios de demissões.

O crescimento do salário médio provavelmente caiu para 30.000 empregos por mês.

Não vi necessidade de reduzir as taxas esta semana; as perspetivas económicas não exigiam isso.

O mercado de trabalho está praticamente equilibrado, arrefecendo lentamente.

O spread TGCR e IORB é um indicador central da oferta de reservas.

Chegou a hora de o Fed modernizar a taxa-alvo.

O tamanho e o momento das compras de ativos não devem ser mecânicos.

Os corretores podem agora precisar de intensificar a preparação para aceder à SRF.

Estou desapontado por ver as taxas de recompra tripartidas excederem a taxa SRF.

Pode haver espaço para novas reduções modestas nas reservas.

O Fed já mitigou o risco de emprego com o corte de setembro.

Acho que seria difícil reduzir as taxas novamente em dezembro.

Eu teria preferido manter as taxas estáveis esta semana. Fed Schmid O mercado de trabalho está em grande parte equilibrado, mas a inflação está muito alta.

Um corte nas taxas poderia colocar em causa o compromisso do Fed com uma inflação de 2%.

A política monetária deve contrariar o crescimento da procura.

A postura política do Fed é apenas modestamente restritiva.

Um corte nas taxas não pode resolver as mudanças estruturais no mercado de trabalho.

