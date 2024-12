Membros do Fed comentaram a economia dos EUA e as taxas de juros do Fed🗽Waller sinaliza corte de 25 pb nas taxas em dezembro.

Ontem, os membros da Fed John Williams, Christopher Waller e Raphael Bostic comentaram a economia e a política monetária dos EUA. Waller indicou que apoia um corte de 25 taxas em dezembro, enquanto Bostic considera que a política da Fed continua a ser restritiva. Em geral, estes comentários foram dovish, com Williams a assinalar uma nova tendência de desinflação como cenário de base. Williams, da Fed Espero que a inflação continue a descer gradualmente para 2%.

É pouco provável que o mercado de trabalho seja a fonte de uma inflação mais elevada.

A política monetária mantém-se numa posição restritiva.

O que o Fed faz com a política depende dos dados que estão a chegar.

As perspectivas económicas e políticas permanecem muito incertas.

Espero que o PIB dos EUA atinja 2,5% este ano, podendo ser superior.

Prevejo uma taxa de desemprego entre 4% e 4,25% nos próximos meses.

Prevejo uma inflação nos EUA de cerca de 2,25% em 2024.

Os progressos em matéria de inflação poderão ser desiguais.

A economia dos EUA está em boa posição, o mercado de trabalho é sólido e equilibrado Waller, da Fed O mercado de trabalho está finalmente em equilíbrio e devemos procurar mantê-lo assim.

Estou menos satisfeito com o aumento da inflação, mas não quero exagerar.

Os dados recentes suscitaram preocupações de que o progresso da inflação esteja a estagnar significativamente acima dos 2%.

Os futuros das taxas de juro dos EUA aumentam ligeiramente as probabilidades de um corte de 25 pontos base este mês para 70%.

A direção da taxa diretora a médio prazo é claramente descendente.

A política monetária continua a ser significativamente restritiva.

Ainda há um longo caminho a percorrer para reduzir a taxa diretora para um nível neutro e espera que os cortes nas taxas continuem durante o próximo ano.

Inclino-me a apoiar um corte em dezembro.

A curva de rendimentos pode inverter-se por boas razões se os mercados pensarem que a inflação e, por conseguinte, as taxas serão mais baixas no futuro

O quadro médio de objetivos de inflação era muito retrógrado e explodiu muito rapidamente. Bostic, da Fed Teremos de esperar para ver como as tarifas ou outras políticas da nova administração moldam a economia; à medida que as condições mudam, a política monetária adaptar-se-á.

A economia está numa base sólida, próxima da estabilidade de preços, com o mercado de trabalho no máximo emprego ou próximo dele.

Continuo a pensar que a taxa diretora é restritiva.

Os contactos dizem que não há muita pressão para contratar, mas também não há uma expetativa de que o mercado de trabalho vá enfraquecer.

O meu cenário de base é que a inflação continua no bom caminho para atingir os 2%.

Não vou para a reunião de dezembro com a sensação de que o resultado está predeterminado, os próximos dados serão importantes; mantenho as opções em aberto.

Continua em aberto a questão de saber com que rapidez e em que medida é necessário reduzir as taxas para manter a inflação em declínio, evitando simultaneamente danos indevidos no mercado de trabalho.

Os riscos para a inflação e os mandatos de emprego estão mais ou menos equilibrados, o que justifica uma evolução para uma política monetária neutra.

Incertezas quanto à saúde do mercado de trabalho, mas a análise sugere que está a arrefecer de forma ordenada.

Não creio que os progressos em matéria de inflação tenham estagnado, embora tenham sido irregulares.

Os dados e os contactos sugerem que o crescimento económico está a arrefecer e que o poder de fixação dos preços continua a diminuir

Este material é uma comunicação de marketing na aceção do artigo 24.º, n.º 3, da Diretiva 2014/65 / UE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 15 de maio de 2014, sobre os mercados de instrumentos financeiros e que altera a Diretiva 2002/92 / CE e Diretiva 2011/61/ UE (MiFID II). A comunicação de marketing não é uma recomendação de investimento ou informação que recomenda ou sugere uma estratégia de investimento na aceção do Regulamento (UE) n.º 596/2014 do Parlamento Europeu e do Conselho de 16 de abril de 2014 sobre o abuso de mercado (regulamentação do abuso de mercado) e revogação da Diretiva 2003/6 / CE do Parlamento Europeu e do Conselho e das Diretivas da Comissão 2003/124 / CE, 2003/125 / CE e 2004/72 / CE e do Regulamento Delegado da Comissão (UE ) 2016/958 de 9 de março de 2016 que completa o Regulamento (UE) n.º 596/2014 do Parlamento Europeu e do Conselho no que diz respeito às normas técnicas regulamentares para as disposições técnicas para a apresentação objetiva de recomendações de investimento, ou outras informações, recomendação ou sugestão de uma estratégia de investimento e para a divulgação de interesses particulares ou indicações de conflitos de interesse ou qualquer outro conselho, incluindo na área de consultoria de investimento, nos termos do Código dos Valores Mobiliários, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 486/99, de 13 de Novembro. A comunicação de marketing é elaborada com a máxima diligência, objetividade, apresenta os factos do conhecimento do autor na data da preparação e é desprovida de quaisquer elementos de avaliação. A comunicação de marketing é elaborada sem considerar as necessidades do cliente, a sua situação financeira individual e não apresenta qualquer estratégia de investimento de forma alguma. A comunicação de marketing não constitui uma oferta ou oferta de venda, subscrição, convite de compra, publicidade ou promoção de qualquer instrumento financeiro. A XTB, S.A. - Sucursal em Portugal não se responsabiliza por quaisquer ações ou omissões do cliente, em particular pela aquisição ou alienação de instrumentos financeiros. A XTB não aceitará a responsabilidade por qualquer perda ou dano, incluindo, sem limitação, qualquer perda que possa surgir direta ou indiretamente realizada com base nas informações contidas na presente comunicação comercial. Caso o comunicado de marketing contenha informações sobre quaisquer resultados relativos aos instrumentos financeiros nela indicados, estes não constituem qualquer garantia ou previsão de resultados futuros. O desempenho passado não é necessariamente indicativo de resultados futuros, e qualquer pessoa que atue com base nesta informação fá-lo inteiramente por sua conta e risco.