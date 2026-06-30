Mercado cripto🚩 Análise Trimestral das Criptomoedas

A Bitcoin teve um início de ano desastroso e um segundo trimestre igualmente fraco, durante o qual a recuperação em direção aos 81 000 dólares se esvaiu completamente. Em consequência, a criptomoeda desceu para os seus níveis mais baixos de 2026, enquanto a procura no mercado spot permanece moderada, a realização de lucros continua a dominar e o posicionamento nos derivados aponta para uma cautela persistente entre os investidores. Principais desenvolvimentos Em junho, o Bitcoin caiu abaixo dos 60 000 dólares pela primeira vez desde 2024. O principal fator de pressão tem sido as saídas persistentes dos ETFs spot de Bitcoin dos EUA, que totalizaram um valor estimado de 4,5 a 6 mil milhões de dólares durante as últimas semanas do primeiro semestre do ano.

pela primeira vez desde 2024. O principal fator de pressão tem sido as saídas persistentes dos ETFs spot de Bitcoin dos EUA, que totalizaram um valor estimado de durante as últimas semanas do primeiro semestre do ano. A fraqueza começou cedo. Em janeiro, os ETFs de Bitcoin e Ethereum registaram quase mil milhões de dólares em saídas num único dia , estabelecendo um tom negativo para o ano. Apesar de uma forte recuperação em março, quando os ETFs atraíram 1,32 mil milhões de dólares em entradas, os ETFs spot de Bitcoin ainda assim encerraram o primeiro trimestre com cerca de 500 milhões de dólares em saídas líquidas .

, estabelecendo um tom negativo para o ano. Apesar de uma forte recuperação em março, quando os ETFs atraíram em entradas, os ETFs spot de Bitcoin ainda assim encerraram o primeiro trimestre com cerca de . A pressão de venda intensificou-se novamente em maio e junho. Uma sequência de seis dias com mais de 1,5 mil milhões de dólares em saídas de ETFs reduziu as entradas líquidas para 2026 para apenas cerca de 536 milhões de dólares . Ao mesmo tempo, o mercado de ETFs tornou-se cada vez mais concentrado em torno da BlackRock e da Fidelity , que anteriormente tinham atraído a maior parte das entradas, mas que também se tornaram vendedoras líquidas nas últimas semanas.

reduziu as entradas líquidas para 2026 para apenas . Ao mesmo tempo, o mercado de ETFs tornou-se cada vez mais concentrado em torno da , que anteriormente tinham atraído a maior parte das entradas, mas que também se tornaram vendedoras líquidas nas últimas semanas. Em junho, a Strategy vendeu uma pequena parte das suas participações em Bitcoin pela primeira vez desde 2022, o que pesou no sentimento em torno do maior detentor corporativo de Bitcoin do mundo.

vendeu uma pequena parte das suas participações em Bitcoin pela primeira vez desde 2022, o que pesou no sentimento em torno do maior detentor corporativo de Bitcoin do mundo. A queda nos preços do Bitcoin também afetou o setor da mineração. Para alguns mineradores, os custos de produção excederam o preço de mercado do Bitcoin , enquanto a taxa de hash da rede caiu cerca de 5,8% no início de 2026, destacando a pressão crescente em todo o setor da mineração.

, enquanto a no início de 2026, destacando a pressão crescente em todo o setor da mineração. A narrativa de que a Bitcoin constitui uma proteção contra a desvalorização do dólar americano perdeu força à medida que os mercados anteciparam uma postura mais restritiva da Reserva Federal, taxas de juro mais elevadas e uma rotação de capital das criptomoedas para ações de IA e semicondutores, bem como para a tão esperada oferta pública inicial da SpaceX .

perdeu força à medida que os mercados anteciparam uma postura mais restritiva da Reserva Federal, taxas de juro mais elevadas e uma rotação de capital das criptomoedas para ações de IA e semicondutores, bem como para a tão esperada . No plano regulatório, os investidores continuam à espera de um avanço significativo. Os progressos relativos à Lei da Clareza nos Estados Unidos continuam a ser lentos, limitando o apetite institucional, apesar da expansão contínua dos serviços de criptomoedas por parte das principais instituições financeiras. Bitcoin (período D1) Fonte: xStation5 Fonte: XTB Research, Bloomberg Finance L.P. Ethereum registou um desempenho significativamente inferior ao do Bitcoin durante o primeiro semestre de 2026, uma vez que os investidores privilegiaram os ETF de Bitcoin, enquanto a procura por ETH se manteve consideravelmente mais fraca.

durante o primeiro semestre de 2026, uma vez que os investidores privilegiaram os ETF de Bitcoin, enquanto a procura por ETH se manteve consideravelmente mais fraca. Os ETF spot de Ethereum continuaram a atrair apenas um interesse institucional modesto , com os afluxos a permanecerem bem abaixo dos observados nos produtos de Bitcoin, apesar de períodos de melhoria do sentimento do mercado.

, com os afluxos a permanecerem bem abaixo dos observados nos produtos de Bitcoin, apesar de períodos de melhoria do sentimento do mercado. O staking de Ethereum atingiu mais um recorde , com mais de um terço da oferta total de ETH bloqueada em staking, reduzindo a quantidade de moedas em livre circulação.

, com mais de um terço da oferta total de ETH bloqueada em staking, reduzindo a quantidade de moedas em livre circulação. As redes de camada 2 continuaram a ganhar força , processando uma quota crescente das transações da Ethereum e contribuindo para a redução das taxas na rede principal.

, processando uma quota crescente das transações da Ethereum e contribuindo para a redução das taxas na rede principal. A atividade das finanças descentralizadas (DeFi) manteve-se resiliente , embora o valor total bloqueado (TVL) tenha permanecido abaixo dos máximos do ciclo anterior, uma vez que os investidores se mantiveram cautelosos.

, embora o valor total bloqueado (TVL) tenha permanecido abaixo dos máximos do ciclo anterior, uma vez que os investidores se mantiveram cautelosos. A utilização de stablecoins na Ethereum continuou a expandir-se , reforçando a posição da rede como a principal camada de liquidação para transações tokenizadas em dólares.

, reforçando a posição da rede como a principal camada de liquidação para transações tokenizadas em dólares. Os programadores da Ethereum continuaram a trabalhar na atualização Pectra , uma das mais importantes melhorias de protocolo previstas para a rede, com o objetivo de aumentar a escalabilidade, a eficiência dos validadores e a experiência do utilizador.

, uma das mais importantes melhorias de protocolo previstas para a rede, com o objetivo de aumentar a escalabilidade, a eficiência dos validadores e a experiência do utilizador. Apesar da melhoria dos fundamentos na cadeia, a ETH permaneceu sob pressão, uma vez que as taxas de juro mais elevadas nos EUA e o forte desempenho das ações relacionadas com a IA continuaram a desviar capital do mercado mais alargado das criptomoedas. Ethereum (Gráfico D1) Fonte: xStation5

Henrique Tomé Analista XTB Henrique Tomé é analista de mercados financeiros, trader e investidor, com especialização em análise macroeconómica e no impacto desta nas diferentes classes de ativos. As suas análises e perspetivas sobre a evolução económica têm sido destacadas e reconhecidas por meios de referência nacionais e internacionais, incluindo o Financial Times. É formado em Finanças e Contabilidade e possui uma pós-graduação em Mercados Financeiros e Gestão de Risco pela Nova SBE. Mais sobre o analista

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