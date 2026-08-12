- Os maiores detentores de Bitcoin passaram da venda para a acumulação, após terem alienado cerca de 40 mil milhões de dólares em BTC desde outubro de 2025, o que poderá indicar que uma das principais fontes de pressão sobre a oferta no mercado está a diminuir.
- O capital institucional está a começar a regressar às criptomoedas, com os fundos de ativos digitais a registarem a quinta semana consecutiva de entradas de capital e os ETFs de Bitcoin à vista nos EUA a atraírem cerca de 853,5 milhões de dólares na última semana.
- O contexto macroeconómico está a tornar-se menos restritivo para o BTC na sequência de dados mais fracos do mercado de trabalho dos EUA, embora um movimento mais decisivo em direção aos 100 000 dólares exija provavelmente uma mudança mais acentuada nas expectativas em relação à Reserva Federal no sentido de taxas de juro mais baixas.
- Apesar da melhoria dos fluxos de fundos e da retomada da acumulação por parte dos grandes investidores, o Bitcoin continua a apresentar um desempenho significativamente inferior ao de Wall Street, sugerindo que a situação atual se assemelha mais a um processo de formação de um fundo do que ao início confirmado de um novo mercado em alta.
- Os maiores detentores de Bitcoin passaram da venda para a acumulação, após terem alienado cerca de 40 mil milhões de dólares em BTC desde outubro de 2025, o que poderá indicar que uma das principais fontes de pressão sobre a oferta no mercado está a diminuir.
- O capital institucional está a começar a regressar às criptomoedas, com os fundos de ativos digitais a registarem a quinta semana consecutiva de entradas de capital e os ETFs de Bitcoin à vista nos EUA a atraírem cerca de 853,5 milhões de dólares na última semana.
- O contexto macroeconómico está a tornar-se menos restritivo para o BTC na sequência de dados mais fracos do mercado de trabalho dos EUA, embora um movimento mais decisivo em direção aos 100 000 dólares exija provavelmente uma mudança mais acentuada nas expectativas em relação à Reserva Federal no sentido de taxas de juro mais baixas.
- Apesar da melhoria dos fluxos de fundos e da retomada da acumulação por parte dos grandes investidores, o Bitcoin continua a apresentar um desempenho significativamente inferior ao de Wall Street, sugerindo que a situação atual se assemelha mais a um processo de formação de um fundo do que ao início confirmado de um novo mercado em alta.
O Bitcoin está a tentar recuperar o equilíbrio após um início de ano fraco. Há sinais preliminares de que a fase mais agressiva da pressão de venda possa já ter ficado para trás. No entanto, o mercado de criptomoedas continua fraco. De acordo com a CoinShares, os maiores detentores de BTC passaram da venda para a acumulação, enquanto os fundos de criptomoedas registaram a quinta semana consecutiva de entradas de capital. Ao mesmo tempo, os dados mais fracos do mercado de trabalho dos EUA reduziram as expectativas de novos aumentos das taxas de juro por parte da Reserva Federal, aliviando um pouco a pressão sobre os ativos de elevada volatilidade. O problema é que o Bitcoin continua a apresentar um desempenho significativamente inferior ao das ações numa base relativa, e ainda não há confirmação de uma mudança duradoura nesta tendência, algo que também se reflete nos dados on-chain. Os fundamentos a curto prazo estão, portanto, a melhorar mais rapidamente do que o próprio preço sugeriria, o que pode indicar um processo contínuo de formação de um fundo, em vez do início óbvio de um novo e poderoso impulso de alta.
Será que as «baleias» de Bitcoin deixaram de vender?
Uma das mudanças mais importantes que está atualmente a ocorrer no mercado é o comportamento dos maiores detentores de BTC. De acordo com dados da CoinShares, as «baleias» venderam cerca de 40 mil milhões de dólares em Bitcoin desde outubro de 2025, criando uma das maiores fontes de pressão de venda no ciclo atual. Esse processo, no entanto, começou a atenuar-se. A CoinShares aponta para três semanas consecutivas de acumulação entre os maiores detentores, um padrão que, historicamente, tem surgido em fases semelhantes dos ciclos de quatro anos do Bitcoin. Se esta mudança se revelar sustentável, o mercado poderá estar a perder uma das principais fontes de oferta que tem pesado sobre os preços nos últimos meses.
Desde outubro de 2025, os grandes investidores venderam cerca de 40 mil milhões de dólares em BTC. O Bitcoin registou agora três semanas consecutivas de acumulação e, se o preço começar a recuperar em direção aos 70 000 dólares, o mínimo cíclico poderá já ter ficado para trás. Isto não significa automaticamente o início de um novo mercado em alta. Até ao outono, a consolidação e um potencial teste da zona dos 80 000 dólares poderão ser mais prováveis, embora uma descida para os 50 000 dólares ou menos também continue a ser possível. Esta distinção é importante: o fim de uma grande onda de vendas elimina um obstáculo significativo, mas não cria, por si só, procura suficiente para estabelecer uma tendência de alta sustentável. Se surgir nova oferta, o Bitcoin poderá agravar as suas perdas e registar uma descida percentual comparável à de mercados em baixa anteriores.
O capital está a regressar lentamente aos fundos de criptomoedas
Um sinal mais positivo provém dos fluxos de capital. Os produtos de investimento em ativos digitais atraíram aproximadamente 1,05 mil milhões de dólares na semana que terminou a 7 de agosto, marcando a quinta semana consecutiva de entradas de capital. Isto parece particularmente interessante quando comparado com o período anterior de oito semanas, durante o qual os investidores retiraram um valor recorde de 8 mil milhões de dólares. Num período relativamente curto, o mercado passou, portanto, de uma redução agressiva da exposição para uma acumulação renovada.
Um quadro semelhante pode ser observado nos ETFs de Bitcoin à vista dos EUA. Estes atraíram cerca de 853,5 milhões de dólares na semana que terminou a 7 de agosto, o resultado mais forte desde meados de abril. Só o iShares Bitcoin Trust da BlackRock representou cerca de 700 milhões de dólares desses fluxos, enquanto os seus ativos líquidos se situaram em aproximadamente 48,5 mil milhões de dólares. Em combinação com o enfraquecimento da pressão de venda por parte dos grandes investidores, isto cria um cenário de oferta e procura mais favorável do que há apenas algumas semanas.
Os maiores detentores estão a reduzir a quantidade de BTC que colocam no mercado, precisamente no momento em que o capital institucional começa a regressar. No entanto, o interesse dos investidores em ações e fundos de ações continua claramente mais forte do que a procura por Bitcoin e pelo mercado de criptomoedas em geral.
A Reserva Federal continua a ser fundamental para um regresso aos 100 000 dólares
As taxas de juro dos EUA continuam a ser o catalisador macroeconómico mais importante para o Bitcoin. Dados mais fracos do mercado de trabalho reduziram as expectativas de novos aumentos das taxas de juro por parte da Reserva Federal, ajudando o BTC a recuperar dos mínimos deste ano. De acordo com o cenário da CoinShares, no entanto, a simples redução das expectativas de subida das taxas poderá não ser suficiente para desencadear um movimento muito mais significativo. Um regresso aos 100 000 dólares exigiria provavelmente sinais mais claros de deterioração do emprego e uma mudança mais pronunciada nas expectativas do mercado no sentido de taxas de juro mais baixas. O mercado mantém-se, portanto, numa posição delicada.
Os dados são suficientemente fracos para atenuar as preocupações quanto a um maior aperto monetário, mas ainda não o suficiente para forçar a Reserva Federal a adotar uma postura decisivamente mais dovish. O simpósio de Jackson Hole poderá fornecer mais pistas, embora a CoinShares não espere uma mensagem explicitamente dovish por parte do banco central. O petróleo continua a ser outra variável importante. Uma desescalada em torno do Irão poderia reduzir os preços da energia e a pressão inflacionista, melhorando indiretamente o ambiente macroeconómico para o Bitcoin, enquanto uma nova escalada poderia reverter rapidamente este efeito.
O Bitcoin continua a ficar aquém de Wall Street
Este é o argumento mais forte contra declarar prematuramente o fim da fraqueza das criptomoedas. A Glassnode salienta que o Bitcoin ainda não recuperou a sua força relativa face aos principais índices bolsistas. Nos últimos 90 dias, o BTC caiu cerca de 20%, enquanto o S&P 500 subiu aproximadamente 5%.
A divergência é ainda maior desde o início do ano. O Bitcoin registou uma queda de cerca de 35% e as altcoins perderam, em média, 57%, enquanto o Nasdaq e o Russell 2000 subiram aproximadamente 38% e 31%, respetivamente. Algumas matérias-primas tiveram um desempenho ainda melhor, com o ouro a subir cerca de 60%, o cobre 66% e a prata 107%.
A Glassnode descreve a situação atual como um mercado impulsionado pelas ações. Por outras palavras, a melhoria dos fluxos e a acumulação por parte dos grandes investidores são sinais positivos, mas o verdadeiro teste surgirá quando o Bitcoin começar a superar consistentemente os principais índices bolsistas.
Julho trouxe uma mudança importante, e quanto à regulamentação?
Os primeiros sinais dessa mudança podem ter surgido em julho. Durante uma correção acentuada nas ações de IA e semicondutores, os ETFs de chips caíram mais de 20% e o Nasdaq 100 registou uma queda de quase 7%. Ao longo do mesmo mês, o Bitcoin valorizou cerca de 9% e o Ethereum subiu 20%. Apenas alguns meses antes, tal divergência teria sido muito menos provável devido à correlação muito forte do BTC com as ações do setor tecnológico. A correlação de 90 dias do Bitcoin com o Nasdaq atingiu 0,89 em maio, enquanto os dados da K33 Research revelaram que a sua correlação de 30 dias tinha descido para 0,43 no final de julho.
A BlackRock defende que a dependência cada vez menor do Bitcoin em relação às ações aumenta a sua utilidade potencial como diversificador de carteiras. Esta poderá tornar-se uma das tendências mais importantes a acompanhar nos próximos meses. Se o Bitcoin conseguir continuar a apresentar um desempenho relativamente bom durante as correções da Nasdaq, a sua narrativa poderá afastar-se gradualmente da perceção de ser principalmente um «ativo de risco tecnológico» e evoluir para se tornar uma classe de ativos mais independente.
O ponto mais fraco do panorama continua a ser a regulamentação dos EUA. A probabilidade de a Lei CLARITY ser aprovada este ano caiu para apenas cerca de 15% na Polymarket. Não se espera que o Senado vote a lei relativa à estrutura do mercado de criptomoedas antes do recesso de verão. A CoinShares acredita, no entanto, que um adiamento seria mais problemático para o Ethereum e para projetos relacionados com stablecoins do que para o próprio Bitcoin. Ao mesmo tempo, o debate em Washington está a afastar-se cada vez mais das questões sobre a legitimidade das criptomoedas ou o seu lugar no sistema financeiro, voltando-se para preocupações éticas — em particular, se os funcionários públicos devem ser autorizados a emitir os seus próprios tokens e a lucrar com eles.
Será que o Bitcoin já atingiu o seu nível mínimo?
O panorama do mercado tornou-se visivelmente mais construtivo, mas falta ainda um elemento: a confirmação por parte da evolução dos preços. Por um lado, a onda de vendas de vários milhares de milhões de dólares por parte dos maiores detentores está a esmorecer, os fundos estão novamente a atrair capital e o ambiente das taxas de juro está a tornar-se menos restritivo. Por outro lado, o Bitcoin continua a ser um dos principais ativos mais fracos de 2026 e ainda não recuperou a vantagem em relação às ações.
A configuração atual parece, portanto, mais um processo de formação de um fundo do que o início confirmado de mais uma fase de alta do mercado. O que é particularmente interessante, no entanto, é a mudança na estrutura do mercado: a menor oferta por parte das «baleias» está a encontrar-se com o regresso da procura institucional, ao mesmo tempo que a correlação do Bitcoin com o Nasdaq começa a diminuir.
A próxima fase dependerá, em grande medida, de três fatores: a política da Reserva Federal, o comportamento dos maiores detentores de BTC e se os afluxos para os ETF e outros produtos de investimento poderão ser sustentados. Se estes fatores forem acompanhados por uma melhoria da força relativa face a Wall Street, o argumento de que o Bitcoin permanece preso num mercado dominado pelas ações começará a enfraquecer. Só então haveria evidências muito mais sólidas de que o atual ciclo de fraqueza do Bitcoin chegou genuinamente ao fim.
Bitcoin (D1)
O BTC permanece bem abaixo do retracement de Fibonacci de 23,6% do último grande movimento descendente, situado em torno dos 73 000 dólares. O Bitcoin está claramente a ter dificuldades em iniciar uma forte recuperação a partir dos níveis atuais e encontrou, por duas vezes, resistência significativa na faixa dos 65 000/66 000 dólares. A zona dos 60 000/62 000 dólares parece ser uma importante zona de suporte, reforçada por reações de preço anteriores. Uma quebra abaixo dos 60 000 dólares poderá indicar outro impulso de baixa mais forte e, potencialmente, novos mínimos no mercado em baixa em curso.
Fluxos dos ETF de Bitcoin
As últimas semanas trouxeram uma volatilidade significativa nos fluxos dos ETF de Bitcoin à vista, mas o valor mais recente, de aproximadamente +4,9 milhões de dólares, aponta efetivamente para um equilíbrio entre a procura e a oferta. Isto representa uma clara melhoria em relação à sessão anterior, em que as saídas atingiram cerca de 180 milhões de dólares, embora um único dia positivo não seja suficiente para confirmar um retorno duradouro do capital.
Numa perspetiva mais ampla, julho e o início de agosto assistiram a grandes entradas superiores a 200 milhões de dólares, alternadas com saídas igualmente acentuadas, o que realça a falta de convicção clara entre os investidores. A BlackRock continua a ser a principal fonte de procura durante os períodos de entradas, enquanto os fluxos noutros fundos são consideravelmente menos consistentes, um padrão que também é visível em períodos mais longos. No que diz respeito ao Bitcoin, o sinal mais construtivo não seria, portanto, um único período de entradas excepcionalmente forte, mas sim uma série de dias positivos que demonstrem que os investidores institucionais estão, mais uma vez, a aumentar sistematicamente a sua exposição.
Fluxos acumulados dos ETF de Bitcoin
Após 649 sessões desde o lançamento dos ETF de Bitcoin à vista nos EUA, os fluxos líquidos acumulados continuam a ser impressionantes, situando-se em cerca de 50,9 mil milhões de dólares, o que destaca a dimensão da procura estrutural que se desenvolveu em torno desta classe de ativos. O iShares Bitcoin Trust, da BlackRock, é o líder indiscutível, com entradas superiores a 61,2 mil milhões de dólares, enquanto a Fidelity atraiu mais de 10,1 mil milhões de dólares, demonstrando a forte concentração de capital nos dois maiores produtos.
O principal contrapeso continua a ser o Grayscale Bitcoin Trust, que registou mais de 25,6 mil milhões de dólares em saídas, sem esta oferta, o resultado acumulado para todo o segmento seria significativamente superior. É importante referir que o saldo global do grupo se mantém positivo, apesar de períodos de fortes saídas em 2026, o que torna difícil argumentar que a tendência de institucionalização a longo prazo da Bitcoin se tenha invertido. A principal conclusão, no entanto, é que o sucesso dos ETF de Bitcoin tem sido altamente desigual: o mercado escolheu claramente os seus vencedores, com a BlackRock a emergir como a porta de entrada dominante para os investidores que procuram exposição regulamentada à BTC.
ETFs de Bitcoin em comparação com os maiores ETFs do mercado tradicional
Os afluxos acumulados de aproximadamente 50,9 mil milhões de dólares colocam os ETFs de Bitcoin à vista numa posição interessante em relação a alguns dos maiores produtos do mercado tradicional de ETFs. Ao longo de um período comparável desde o seu lançamento, o segmento dos ETFs de Bitcoin já atraiu mais capital do que os fluxos registados pelo SPDR S&P 500 ETF Trust, pelo Vanguard Information Technology ETF e pelo SPDR Gold Shares, embora ainda fique aquém dos maiores fundos de ações generalistas da Vanguard e da iShares.
É particularmente notável a rapidez com que o Bitcoin construiu esta base de capital, os ETFs à vista dos EUA só estão em funcionamento desde janeiro de 2024. Os dados confirmam que os ETFs de Bitcoin à vista se tornaram uma das principais pontes que ligam as criptomoedas ao setor tradicional de gestão de ativos, embora o ritmo dos afluxos tenha claramente abrandado nos últimos meses. Para o Bitcoin, o ponto mais importante não é, portanto, simplesmente o valor de 50,9 mil milhões de dólares, mas o facto de o BTC ter criado, num período tão curto, um produto de investimento capaz de competir por capital com alguns dos maiores e mais reconhecidos ETFs do mundo.
Maiores entradas e saídas de fundos ETF em comparação com o preço da Bitcoin
A comparação entre os fluxos extremos dos fundos ETF e o preço da Bitcoin revela que estes fundos constituem uma parte importante da estrutura do mercado, mas não devem, de forma alguma, ser considerados como um simples indicador de compra ou venda. As maiores entradas históricas ocorreram frequentemente perto de picos locais ou durante fases maduras de impulsos de alta, quando a subida dos preços atraiu capital adicional, em vez de dar início a uma nova recuperação.
O mesmo mecanismo funciona na direção oposta: as maiores saídas surgem frequentemente após quedas substanciais, quando os investidores reduzem a sua exposição em resposta à deterioração do momentum. Trata-se de uma observação importante, pois sugere que os fluxos dos ETF são, em parte, reativos e podem amplificar uma tendência existente, em vez de a anteciparem.
Com a Bitcoin a ser negociada em torno dos 64 200 dólares, o sinal-chave não seria, portanto, uma única sessão de entradas fortes, mas sim fluxos positivos sustentados ao longo de várias semanas consecutivas. Apenas uma mudança deste tipo forneceria evidências mais sólidas de um regresso mais duradouro da procura institucional.
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