O Bitcoin está a tentar recuperar o equilíbrio após um início de ano fraco. Há sinais preliminares de que a fase mais agressiva da pressão de venda possa já ter ficado para trás. No entanto, o mercado de criptomoedas continua fraco. De acordo com a CoinShares, os maiores detentores de BTC passaram da venda para a acumulação, enquanto os fundos de criptomoedas registaram a quinta semana consecutiva de entradas de capital. Ao mesmo tempo, os dados mais fracos do mercado de trabalho dos EUA reduziram as expectativas de novos aumentos das taxas de juro por parte da Reserva Federal, aliviando um pouco a pressão sobre os ativos de elevada volatilidade. O problema é que o Bitcoin continua a apresentar um desempenho significativamente inferior ao das ações numa base relativa, e ainda não há confirmação de uma mudança duradoura nesta tendência, algo que também se reflete nos dados on-chain. Os fundamentos a curto prazo estão, portanto, a melhorar mais rapidamente do que o próprio preço sugeriria, o que pode indicar um processo contínuo de formação de um fundo, em vez do início óbvio de um novo e poderoso impulso de alta.

Será que as «baleias» de Bitcoin deixaram de vender?

Uma das mudanças mais importantes que está atualmente a ocorrer no mercado é o comportamento dos maiores detentores de BTC. De acordo com dados da CoinShares, as «baleias» venderam cerca de 40 mil milhões de dólares em Bitcoin desde outubro de 2025, criando uma das maiores fontes de pressão de venda no ciclo atual. Esse processo, no entanto, começou a atenuar-se. A CoinShares aponta para três semanas consecutivas de acumulação entre os maiores detentores, um padrão que, historicamente, tem surgido em fases semelhantes dos ciclos de quatro anos do Bitcoin. Se esta mudança se revelar sustentável, o mercado poderá estar a perder uma das principais fontes de oferta que tem pesado sobre os preços nos últimos meses.

Desde outubro de 2025, os grandes investidores venderam cerca de 40 mil milhões de dólares em BTC. O Bitcoin registou agora três semanas consecutivas de acumulação e, se o preço começar a recuperar em direção aos 70 000 dólares, o mínimo cíclico poderá já ter ficado para trás. Isto não significa automaticamente o início de um novo mercado em alta. Até ao outono, a consolidação e um potencial teste da zona dos 80 000 dólares poderão ser mais prováveis, embora uma descida para os 50 000 dólares ou menos também continue a ser possível. Esta distinção é importante: o fim de uma grande onda de vendas elimina um obstáculo significativo, mas não cria, por si só, procura suficiente para estabelecer uma tendência de alta sustentável. Se surgir nova oferta, o Bitcoin poderá agravar as suas perdas e registar uma descida percentual comparável à de mercados em baixa anteriores.

O capital está a regressar lentamente aos fundos de criptomoedas

Um sinal mais positivo provém dos fluxos de capital. Os produtos de investimento em ativos digitais atraíram aproximadamente 1,05 mil milhões de dólares na semana que terminou a 7 de agosto, marcando a quinta semana consecutiva de entradas de capital. Isto parece particularmente interessante quando comparado com o período anterior de oito semanas, durante o qual os investidores retiraram um valor recorde de 8 mil milhões de dólares. Num período relativamente curto, o mercado passou, portanto, de uma redução agressiva da exposição para uma acumulação renovada.

Um quadro semelhante pode ser observado nos ETFs de Bitcoin à vista dos EUA. Estes atraíram cerca de 853,5 milhões de dólares na semana que terminou a 7 de agosto, o resultado mais forte desde meados de abril. Só o iShares Bitcoin Trust da BlackRock representou cerca de 700 milhões de dólares desses fluxos, enquanto os seus ativos líquidos se situaram em aproximadamente 48,5 mil milhões de dólares. Em combinação com o enfraquecimento da pressão de venda por parte dos grandes investidores, isto cria um cenário de oferta e procura mais favorável do que há apenas algumas semanas.

Os maiores detentores estão a reduzir a quantidade de BTC que colocam no mercado, precisamente no momento em que o capital institucional começa a regressar. No entanto, o interesse dos investidores em ações e fundos de ações continua claramente mais forte do que a procura por Bitcoin e pelo mercado de criptomoedas em geral.

A Reserva Federal continua a ser fundamental para um regresso aos 100 000 dólares

As taxas de juro dos EUA continuam a ser o catalisador macroeconómico mais importante para o Bitcoin. Dados mais fracos do mercado de trabalho reduziram as expectativas de novos aumentos das taxas de juro por parte da Reserva Federal, ajudando o BTC a recuperar dos mínimos deste ano. De acordo com o cenário da CoinShares, no entanto, a simples redução das expectativas de subida das taxas poderá não ser suficiente para desencadear um movimento muito mais significativo. Um regresso aos 100 000 dólares exigiria provavelmente sinais mais claros de deterioração do emprego e uma mudança mais pronunciada nas expectativas do mercado no sentido de taxas de juro mais baixas. O mercado mantém-se, portanto, numa posição delicada.

Os dados são suficientemente fracos para atenuar as preocupações quanto a um maior aperto monetário, mas ainda não o suficiente para forçar a Reserva Federal a adotar uma postura decisivamente mais dovish. O simpósio de Jackson Hole poderá fornecer mais pistas, embora a CoinShares não espere uma mensagem explicitamente dovish por parte do banco central. O petróleo continua a ser outra variável importante. Uma desescalada em torno do Irão poderia reduzir os preços da energia e a pressão inflacionista, melhorando indiretamente o ambiente macroeconómico para o Bitcoin, enquanto uma nova escalada poderia reverter rapidamente este efeito.

O Bitcoin continua a ficar aquém de Wall Street

Este é o argumento mais forte contra declarar prematuramente o fim da fraqueza das criptomoedas. A Glassnode salienta que o Bitcoin ainda não recuperou a sua força relativa face aos principais índices bolsistas. Nos últimos 90 dias, o BTC caiu cerca de 20%, enquanto o S&P 500 subiu aproximadamente 5%.

A divergência é ainda maior desde o início do ano. O Bitcoin registou uma queda de cerca de 35% e as altcoins perderam, em média, 57%, enquanto o Nasdaq e o Russell 2000 subiram aproximadamente 38% e 31%, respetivamente. Algumas matérias-primas tiveram um desempenho ainda melhor, com o ouro a subir cerca de 60%, o cobre 66% e a prata 107%.

A Glassnode descreve a situação atual como um mercado impulsionado pelas ações. Por outras palavras, a melhoria dos fluxos e a acumulação por parte dos grandes investidores são sinais positivos, mas o verdadeiro teste surgirá quando o Bitcoin começar a superar consistentemente os principais índices bolsistas.

Julho trouxe uma mudança importante, e quanto à regulamentação?

Os primeiros sinais dessa mudança podem ter surgido em julho. Durante uma correção acentuada nas ações de IA e semicondutores, os ETFs de chips caíram mais de 20% e o Nasdaq 100 registou uma queda de quase 7%. Ao longo do mesmo mês, o Bitcoin valorizou cerca de 9% e o Ethereum subiu 20%. Apenas alguns meses antes, tal divergência teria sido muito menos provável devido à correlação muito forte do BTC com as ações do setor tecnológico. A correlação de 90 dias do Bitcoin com o Nasdaq atingiu 0,89 em maio, enquanto os dados da K33 Research revelaram que a sua correlação de 30 dias tinha descido para 0,43 no final de julho.

A BlackRock defende que a dependência cada vez menor do Bitcoin em relação às ações aumenta a sua utilidade potencial como diversificador de carteiras. Esta poderá tornar-se uma das tendências mais importantes a acompanhar nos próximos meses. Se o Bitcoin conseguir continuar a apresentar um desempenho relativamente bom durante as correções da Nasdaq, a sua narrativa poderá afastar-se gradualmente da perceção de ser principalmente um «ativo de risco tecnológico» e evoluir para se tornar uma classe de ativos mais independente.

O ponto mais fraco do panorama continua a ser a regulamentação dos EUA. A probabilidade de a Lei CLARITY ser aprovada este ano caiu para apenas cerca de 15% na Polymarket. Não se espera que o Senado vote a lei relativa à estrutura do mercado de criptomoedas antes do recesso de verão. A CoinShares acredita, no entanto, que um adiamento seria mais problemático para o Ethereum e para projetos relacionados com stablecoins do que para o próprio Bitcoin. Ao mesmo tempo, o debate em Washington está a afastar-se cada vez mais das questões sobre a legitimidade das criptomoedas ou o seu lugar no sistema financeiro, voltando-se para preocupações éticas — em particular, se os funcionários públicos devem ser autorizados a emitir os seus próprios tokens e a lucrar com eles.

Será que o Bitcoin já atingiu o seu nível mínimo?

O panorama do mercado tornou-se visivelmente mais construtivo, mas falta ainda um elemento: a confirmação por parte da evolução dos preços. Por um lado, a onda de vendas de vários milhares de milhões de dólares por parte dos maiores detentores está a esmorecer, os fundos estão novamente a atrair capital e o ambiente das taxas de juro está a tornar-se menos restritivo. Por outro lado, o Bitcoin continua a ser um dos principais ativos mais fracos de 2026 e ainda não recuperou a vantagem em relação às ações.

A configuração atual parece, portanto, mais um processo de formação de um fundo do que o início confirmado de mais uma fase de alta do mercado. O que é particularmente interessante, no entanto, é a mudança na estrutura do mercado: a menor oferta por parte das «baleias» está a encontrar-se com o regresso da procura institucional, ao mesmo tempo que a correlação do Bitcoin com o Nasdaq começa a diminuir.

A próxima fase dependerá, em grande medida, de três fatores: a política da Reserva Federal, o comportamento dos maiores detentores de BTC e se os afluxos para os ETF e outros produtos de investimento poderão ser sustentados. Se estes fatores forem acompanhados por uma melhoria da força relativa face a Wall Street, o argumento de que o Bitcoin permanece preso num mercado dominado pelas ações começará a enfraquecer. Só então haveria evidências muito mais sólidas de que o atual ciclo de fraqueza do Bitcoin chegou genuinamente ao fim.

Bitcoin (D1)

O BTC permanece bem abaixo do retracement de Fibonacci de 23,6% do último grande movimento descendente, situado em torno dos 73 000 dólares. O Bitcoin está claramente a ter dificuldades em iniciar uma forte recuperação a partir dos níveis atuais e encontrou, por duas vezes, resistência significativa na faixa dos 65 000/66 000 dólares. A zona dos 60 000/62 000 dólares parece ser uma importante zona de suporte, reforçada por reações de preço anteriores. Uma quebra abaixo dos 60 000 dólares poderá indicar outro impulso de baixa mais forte e, potencialmente, novos mínimos no mercado em baixa em curso.