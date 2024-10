Mercado europeu da moda sob pressão📉

O DAX da Alemanha recupera algumas das suas recentes descidas

Os investidores aguardam a publicação dos dados da ADP e do ISM para os serviços nos EUA

Morgan Stanley altera as suas recomendações para o sector químico  Situação geral do mercado: Comece a investir hoje ou teste gratuitamente uma conta demo Abrir Conta TESTAR A DEMO Download mobile app Download mobile app A sessão de quinta-feira nos mercados bolsistas europeus traz um recuo na maioria dos índices de acções. O DAX da Alemanha é atualmente um dos que apresenta um melhor desempenho, negociando em alta de quase 0,15%. Ao mesmo tempo, o CAC40 francês desce 0,67%, principalmente devido a uma venda no sector da moda. O DAX continua a manter-se próximo dos seus máximos históricos, mas a tendência dinâmica de subida está a diminuir. As atenções dos investidores voltam-se hoje para os dados da ADP, Challenger e ISM sobre os serviços nos EUA. Volatilidade atualmente observada no mercado europeu em geral. Fonte: xStation O índice de referência alemão DE40 foi negociado quase 0,22% mais alto durante a sessão de quinta-feira, mas manteve uma tendência dinâmica de alta durante todo o tempo. O índice ultrapassou o nível de resistência chave definido pela EMA de 50 dias (curva azul no gráfico) e os picos locais da zona de consolidação das últimas sessões. A quebra dinâmica destas zonas, teoricamente, abriu o caminho para novos aumentos em direção aos picos históricos de 19.000 pontos. Neste momento, no entanto, o índice negou o avanço desta zona e estamos a assistir a um recuo. Vale a pena ter em mente que a escala da recente recuperação é considerável, o que pode levar os investidores a reservar alguns dos ganhos. Nesse aspeto, uma zona de suporte relativamente importante pode ser a EMA de 50 dias e a EMA de 100 dias mencionadas anteriormente (curva roxa no gráfico). Fonte: xStation Notícias: A atenção dos investidores volta-se hoje para as empresas de moda. O sector está a perder fortemente hoje, após notícias não confirmadas de que a Tiffany & Co, um dos principais fabricantes de jóias, planeia reduzir o tamanho da sua loja principal em Xangai, Ltd. em mais de 12.000 pés quadrados, disseram pessoas familiarizadas com o assunto, como as vendas de marcas de luxo declinam na segunda maior economia do mundo. Fonte: xStation A Volvo Cars (VOLCARB.SE) está a ajustar as suas principais ambições de negócio para os próximos anos. Em vez de visar um objetivo de receitas absolutas, a ambição da Volvo Cars é agora continuar a crescer no mercado de automóveis premium até 2026, como tem feito nos últimos anos. A empresa comunicou que tem como objetivo uma margem de EBIT central de 7-8% para o ano completo de 2026. Anteriormente, a empresa tinha como objetivo uma margem EBIT de pelo menos 8%. A Morgan Stanley está a rever a sua classificação das empresas do sector químico. A Lanxess (LXS.DE) recebeu uma dupla subida de notação do Morgan Stanley (para “outperform”) devido à redução do investimento e à descida dos preços do gás. Simultaneamente, os analistas baixaram a notação da Air Liquide (AI.FR) para “underweight”, ao mesmo tempo que atribuíram igual peso à BASF (BAS.DE). A Wacker Chemie (WCH.DE) foi também reavaliada para uma notação de “excesso de peso”. Outras notícias provenientes de empresas individuais no índice DAX. Fonte: Bloomberg Financial LP

Este material é uma comunicação de marketing na aceção do artigo 24.º, n.º 3, da Diretiva 2014/65 / UE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 15 de maio de 2014, sobre os mercados de instrumentos financeiros e que altera a Diretiva 2002/92 / CE e Diretiva 2011/61/ UE (MiFID II). A comunicação de marketing não é uma recomendação de investimento ou informação que recomenda ou sugere uma estratégia de investimento na aceção do Regulamento (UE) n.º 596/2014 do Parlamento Europeu e do Conselho de 16 de abril de 2014 sobre o abuso de mercado (regulamentação do abuso de mercado) e revogação da Diretiva 2003/6 / CE do Parlamento Europeu e do Conselho e das Diretivas da Comissão 2003/124 / CE, 2003/125 / CE e 2004/72 / CE e do Regulamento Delegado da Comissão (UE ) 2016/958 de 9 de março de 2016 que completa o Regulamento (UE) n.º 596/2014 do Parlamento Europeu e do Conselho no que diz respeito às normas técnicas regulamentares para as disposições técnicas para a apresentação objetiva de recomendações de investimento, ou outras informações, recomendação ou sugestão de uma estratégia de investimento e para a divulgação de interesses particulares ou indicações de conflitos de interesse ou qualquer outro conselho, incluindo na área de consultoria de investimento, nos termos do Código dos Valores Mobiliários, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 486/99, de 13 de Novembro. A comunicação de marketing é elaborada com a máxima diligência, objetividade, apresenta os factos do conhecimento do autor na data da preparação e é desprovida de quaisquer elementos de avaliação. A comunicação de marketing é elaborada sem considerar as necessidades do cliente, a sua situação financeira individual e não apresenta qualquer estratégia de investimento de forma alguma. A comunicação de marketing não constitui uma oferta ou oferta de venda, subscrição, convite de compra, publicidade ou promoção de qualquer instrumento financeiro. A XTB, S.A. - Sucursal em Portugal não se responsabiliza por quaisquer ações ou omissões do cliente, em particular pela aquisição ou alienação de instrumentos financeiros. A XTB não aceitará a responsabilidade por qualquer perda ou dano, incluindo, sem limitação, qualquer perda que possa surgir direta ou indiretamente realizada com base nas informações contidas na presente comunicação comercial. Caso o comunicado de marketing contenha informações sobre quaisquer resultados relativos aos instrumentos financeiros nela indicados, estes não constituem qualquer garantia ou previsão de resultados futuros. O desempenho passado não é necessariamente indicativo de resultados futuros, e qualquer pessoa que atue com base nesta informação fá-lo inteiramente por sua conta e risco.