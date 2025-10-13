Abertura do mercado americano: Início “verde” da semana em Wall Street

Principais conclusões Wall Street em alta com a nova abordagem de Trump às tarifas da China

Bessent, preocupado com o impacto do encerramento na economia

Metais de terras raras sobem com a onda de restrições à exportação

Os índices americanos estão a recuperar na segunda-feira, após um final muito negativo na semana passada. Após uma série de quedas e preocupações crescentes com a situação da economia, os investidores estão a entrar na nova semana com um humor ligeiramente melhor, o que se traduz em ganhos moderados para os principais índices de referência - S&P 500, Dow Jones e Nasdaq. Há uma tentativa de recuperar as perdas, embora o sentimento do mercado continue frágil. Algumas tensões em Wall Street diminuíram depois que o presidente Donald Trump suavizou sua retórica em relação à China, sugerindo a possibilidade de retomar um diálogo comercial construtivo. Os participantes do mercado interpretaram isso como um sinal de potencial diminuição das tensões entre as duas maiores economias do mundo. No entanto, os comentários do secretário do Tesouro, S. Bessent, tiveram o efeito oposto, afirmando que a paralisação prolongada do governo está a começar a ter um impacto real na atividade económica. A falta de dados macroeconómicos significativos dos EUA significa que o mercado está a reagir mais aos fatores políticos e ao sentimento dos investidores hoje do que aos dados concretos. Fonte: Bloomberg Finance Lp Os principais índices da bolsa americana estão a subir hoje de forma generalizada, com o setor de TI a continuar a liderar o crescimento. Atrás deles, os setores industrial e financeiro apresentam um desempenho muito bom, embora ligeiramente mais fraco. Notícias de empresas: As chamadas empresas “Magnificent 7” estão a recuperar após as correções de sexta-feira. A Nvidia (NVDA.US) subiu mais de 2% na abertura, enquanto outros líderes de mercado subiram cerca de 1%. Há ganhos significativos nas empresas relacionadas com metais de terras raras, após o anúncio da China de restrições à exportação e revenda de metais de terras raras e produtos que os contêm. A Critical Metals registou um aumento de 20% e a MP Materials (MP) registou um aumento de 8%. Estee Lauder — A empresa do setor de beleza subiu mais de 4% após uma recomendação positiva do Goldman Sachs. Warner Bros — A gigante da mídia subiu 4% após rejeitar uma oferta de compra da Paramount. Fontes não confirmadas indicam que o valor oferecido era muito baixo. Rocket Lab — A empresa espacial subiu mais de 6% depois que o Morgan Stanley expressou otimismo sobre o novo produto da empresa — o transportador orbital “Neutron”.

