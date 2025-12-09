Na próxima semana, o Bundestag alemão aprovará um gasto recorde em defesa no valor de €52 mil milhões (cerca de US$ 61 mil milhões), cobrindo 29 contratos para a Bundeswehr. Esta é a maior decisão orçamentária única na história das forças armadas alemãs e visa transformá-la na força militar convencional mais forte da Europa. Os principais investimentos previstos incluem 22 mil milhões de euros para equipamento militar básico e uniformes, 4,2 mil milhões de euros para veículos de combate de infantaria Puma, 3 mil milhões de euros para mísseis interceptores Arrow 3 avançados em cooperação com Israel e 1,6 mil milhões de euros para satélites de reconhecimento, que deverão melhorar significativamente as capacidades de inteligência e monitorização.

A escala destas medidas reflete uma modernização militar acelerada que começou após a invasão em grande escala da Ucrânia pela Rússia em 2022. Na altura, o antigo chanceler Olaf Scholz anunciou uma «viragem histórica» (Zeitenwende), e o atual chanceler Friedrich Merz continua este rumo com ainda maior determinação, alocando centenas de mil milhões de euros para reconstruir as forças armadas negligenciadas e remodelar fundamentalmente a arquitetura de segurança da Europa. Merz enfatizou repetidamente que o objetivo dessas medidas é proteger a liberdade das gerações futuras. Durante uma recente reunião ao vivo com cidadãos, ele afirmou: “O mundo ao nosso redor mudou completamente. Queremos ser capazes de nos defender para que nunca tenhamos que fazê-lo.”

Os gastos recordes da Alemanha com defesa se encaixam no contexto mais amplo dos esforços europeus para fortalecer a segurança em resposta às crescentes ameaças da Rússia. Isso inclui tanto a compra de sistemas modernos de defesa aérea e o desenvolvimento da indústria de defesa nacional, quanto o aprofundamento da cooperação internacional. O objetivo não é apenas garantir a estabilidade continental, mas também criar um exército moderno e bem equipado, capaz de responder rapidamente às ameaças contemporâneas. A escala sem precedentes do investimento demonstra que a Alemanha leva a sério a segurança europeia e está implementando de forma consistente seu ambicioso plano de modernização militar.

Atualmente, observa-se volatilidade em todo o mercado europeu.

Fonte: xStation

Durante a sessão de hoje, os futuros dos índices estão a subir visivelmente, recuperando algumas das perdas anteriores e confirmando uma melhoria no sentimento do mercado a curto prazo. No entanto, num contexto mais amplo, os preços ainda estão a se mover dentro de uma faixa de consolidação de longo prazo, o que significa que, apesar da recuperação atual, ainda não houve uma quebra sustentada acima da faixa de negociação anterior ou uma mudança na estrutura da tendência dominante. Fonte: xStation

Notícias da empresa:

As ações da Rheinmetall (RHM.DE), Renk (R3NK.DE), Hensoldt (HAG.DE) e outras empresas de defesa estão a subir após a decisão do parlamento alemão sobre encomendas de defesa no valor recorde de 52 mil milhões de euros (cerca de 61 mil milhões de dólares). As encomendas abrangem 29 contratos de equipamentos e serviços para a Bundeswehr, como parte do plano para transformá-la no exército convencional mais forte da Europa.

Isto representa o maior número e o maior valor de contratos aprovados de uma só vez na história do Bundestag, destacando a escala da modernização das forças armadas e aumentando o entusiasmo dos investidores. As ações de empresas de eneulatória. A Thyssenkrupp (TKA.DE) espera um prejuízo líquido significativo no atual ano fiscal (outubro de 2025 a setembro de 2026) devido às condições fracas da indústria siderúrgica e aos altos custos de reestruturação,rgia limpa, como a Orsted (ORSTED.DK) e a Vestas (VWS.DK), também estão a subir após um juiz federal dos EUA ter anulado a proibição nacional de novos projetos eólicos imposta por Donald Trump. A decisão permite que projetos eólicos onshore e offshore nos EUA prossigam, dando um impulso ao setor após meses de incerteza reg estimados em cerca de € 350 milhões.

Como resultado, a empresa antecipa uma perda de 400 a 800 milhões de euros, o que afetou negativamente o sentimento dos investidores, com as ações a caírem aproximadamente 10% durante a sessão de hoje. O plano de reestruturação inclui a redução do número de funcionários nas fábricas de aço em 40% (cerca de 11.000 funcionários) e o corte da produção de aço de 11,5 milhões de toneladas para 8,7 a 9 milhões de toneladas, ao mesmo tempo em que investe em tecnologias de produção de aço com baixo carbono.