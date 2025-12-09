Mercados europeus: Setor da defesa alemã melhora sentimento📈

- O Bundestag aprova encomendas militares recorde no valor de 52 mil milhões de euros, abrangendo 29 contratos para a Bundeswehr; as ações da Rheinmetall, Renk e Hensoldt sobem.
- A Orsted e a Vestas registam ganhos após um tribunal dos EUA anular a proibição de novos projetos eólicos nos Estados Unidos, restaurando as perspetivas de crescimento para o setor.
-
- A Thyssenkrupp prevê um prejuízo líquido de 400 a 800 milhões de euros no atual ano fiscal devido às condições fracas do mercado do aço e à reestruturação dispendiosa; as ações caem cerca de 10%.
- O Bundestag aprova encomendas militares recorde no valor de 52 mil milhões de euros, abrangendo 29 contratos para a Bundeswehr; as ações da Rheinmetall, Renk e Hensoldt sobem.
- A Orsted e a Vestas registam ganhos após um tribunal dos EUA anular a proibição de novos projetos eólicos nos Estados Unidos, restaurando as perspetivas de crescimento para o setor.
-
- A Thyssenkrupp prevê um prejuízo líquido de 400 a 800 milhões de euros no atual ano fiscal devido às condições fracas do mercado do aço e à reestruturação dispendiosa; as ações caem cerca de 10%.
Na próxima semana, o Bundestag alemão aprovará um gasto recorde em defesa no valor de €52 mil milhões (cerca de US$ 61 mil milhões), cobrindo 29 contratos para a Bundeswehr. Esta é a maior decisão orçamentária única na história das forças armadas alemãs e visa transformá-la na força militar convencional mais forte da Europa. Os principais investimentos previstos incluem 22 mil milhões de euros para equipamento militar básico e uniformes, 4,2 mil milhões de euros para veículos de combate de infantaria Puma, 3 mil milhões de euros para mísseis interceptores Arrow 3 avançados em cooperação com Israel e 1,6 mil milhões de euros para satélites de reconhecimento, que deverão melhorar significativamente as capacidades de inteligência e monitorização.
A escala destas medidas reflete uma modernização militar acelerada que começou após a invasão em grande escala da Ucrânia pela Rússia em 2022. Na altura, o antigo chanceler Olaf Scholz anunciou uma «viragem histórica» (Zeitenwende), e o atual chanceler Friedrich Merz continua este rumo com ainda maior determinação, alocando centenas de mil milhões de euros para reconstruir as forças armadas negligenciadas e remodelar fundamentalmente a arquitetura de segurança da Europa. Merz enfatizou repetidamente que o objetivo dessas medidas é proteger a liberdade das gerações futuras. Durante uma recente reunião ao vivo com cidadãos, ele afirmou: “O mundo ao nosso redor mudou completamente. Queremos ser capazes de nos defender para que nunca tenhamos que fazê-lo.”
Os gastos recordes da Alemanha com defesa se encaixam no contexto mais amplo dos esforços europeus para fortalecer a segurança em resposta às crescentes ameaças da Rússia. Isso inclui tanto a compra de sistemas modernos de defesa aérea e o desenvolvimento da indústria de defesa nacional, quanto o aprofundamento da cooperação internacional. O objetivo não é apenas garantir a estabilidade continental, mas também criar um exército moderno e bem equipado, capaz de responder rapidamente às ameaças contemporâneas. A escala sem precedentes do investimento demonstra que a Alemanha leva a sério a segurança europeia e está implementando de forma consistente seu ambicioso plano de modernização militar.
Atualmente, observa-se volatilidade em todo o mercado europeu.
Fonte: xStation
Durante a sessão de hoje, os futuros dos índices estão a subir visivelmente, recuperando algumas das perdas anteriores e confirmando uma melhoria no sentimento do mercado a curto prazo. No entanto, num contexto mais amplo, os preços ainda estão a se mover dentro de uma faixa de consolidação de longo prazo, o que significa que, apesar da recuperação atual, ainda não houve uma quebra sustentada acima da faixa de negociação anterior ou uma mudança na estrutura da tendência dominante. Fonte: xStation
Notícias da empresa:
As ações da Rheinmetall (RHM.DE), Renk (R3NK.DE), Hensoldt (HAG.DE) e outras empresas de defesa estão a subir após a decisão do parlamento alemão sobre encomendas de defesa no valor recorde de 52 mil milhões de euros (cerca de 61 mil milhões de dólares). As encomendas abrangem 29 contratos de equipamentos e serviços para a Bundeswehr, como parte do plano para transformá-la no exército convencional mais forte da Europa.
Isto representa o maior número e o maior valor de contratos aprovados de uma só vez na história do Bundestag, destacando a escala da modernização das forças armadas e aumentando o entusiasmo dos investidores. As ações de empresas de eneulatória. A Thyssenkrupp (TKA.DE) espera um prejuízo líquido significativo no atual ano fiscal (outubro de 2025 a setembro de 2026) devido às condições fracas da indústria siderúrgica e aos altos custos de reestruturação,rgia limpa, como a Orsted (ORSTED.DK) e a Vestas (VWS.DK), também estão a subir após um juiz federal dos EUA ter anulado a proibição nacional de novos projetos eólicos imposta por Donald Trump. A decisão permite que projetos eólicos onshore e offshore nos EUA prossigam, dando um impulso ao setor após meses de incerteza reg estimados em cerca de € 350 milhões.
Como resultado, a empresa antecipa uma perda de 400 a 800 milhões de euros, o que afetou negativamente o sentimento dos investidores, com as ações a caírem aproximadamente 10% durante a sessão de hoje. O plano de reestruturação inclui a redução do número de funcionários nas fábricas de aço em 40% (cerca de 11.000 funcionários) e o corte da produção de aço de 11,5 milhões de toneladas para 8,7 a 9 milhões de toneladas, ao mesmo tempo em que investe em tecnologias de produção de aço com baixo carbono.
Última hora: NATGAS mantém-se estável após redução maior do que o esperado nos inventários da EIA
DE40: DAX recua ligeiramente📉Ações da Carl Zeiss Meditec sob pressão
Oracle: Meio bilião em pedidos pendentes. A IA pode suportar o peso da dívida?
US100 em queda após resultados da Oracle
Este material é uma comunicação de marketing na aceção do artigo 24.º, n.º 3, da Diretiva 2014/65 / UE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 15 de maio de 2014, sobre os mercados de instrumentos financeiros e que altera a Diretiva 2002/92 / CE e Diretiva 2011/61/ UE (MiFID II). A comunicação de marketing não é uma recomendação de investimento ou informação que recomenda ou sugere uma estratégia de investimento na aceção do Regulamento (UE) n.º 596/2014 do Parlamento Europeu e do Conselho de 16 de abril de 2014 sobre o abuso de mercado (regulamentação do abuso de mercado) e revogação da Diretiva 2003/6 / CE do Parlamento Europeu e do Conselho e das Diretivas da Comissão 2003/124 / CE, 2003/125 / CE e 2004/72 / CE e do Regulamento Delegado da Comissão (UE ) 2016/958 de 9 de março de 2016 que completa o Regulamento (UE) n.º 596/2014 do Parlamento Europeu e do Conselho no que diz respeito às normas técnicas regulamentares para as disposições técnicas para a apresentação objetiva de recomendações de investimento, ou outras informações, recomendação ou sugestão de uma estratégia de investimento e para a divulgação de interesses particulares ou indicações de conflitos de interesse ou qualquer outro conselho, incluindo na área de consultoria de investimento, nos termos do Código dos Valores Mobiliários, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 486/99, de 13 de Novembro. A comunicação de marketing é elaborada com a máxima diligência, objetividade, apresenta os factos do conhecimento do autor na data da preparação e é desprovida de quaisquer elementos de avaliação. A comunicação de marketing é elaborada sem considerar as necessidades do cliente, a sua situação financeira individual e não apresenta qualquer estratégia de investimento de forma alguma. A comunicação de marketing não constitui uma oferta ou oferta de venda, subscrição, convite de compra, publicidade ou promoção de qualquer instrumento financeiro. A XTB, S.A. - Sucursal em Portugal não se responsabiliza por quaisquer ações ou omissões do cliente, em particular pela aquisição ou alienação de instrumentos financeiros. A XTB não aceitará a responsabilidade por qualquer perda ou dano, incluindo, sem limitação, qualquer perda que possa surgir direta ou indiretamente realizada com base nas informações contidas na presente comunicação comercial. Caso o comunicado de marketing contenha informações sobre quaisquer resultados relativos aos instrumentos financeiros nela indicados, estes não constituem qualquer garantia ou previsão de resultados futuros. O desempenho passado não é necessariamente indicativo de resultados futuros, e qualquer pessoa que atue com base nesta informação fá-lo inteiramente por sua conta e risco.