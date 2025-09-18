Resumo do dia: Wall Street continua os ganhos, Gás Natural cai após dados da EIA💡

Os mercados acionistas dos EUA abriram em novos máximos históricos e permaneceram próximos desses níveis até o final do pregão.

O dólar está se fortalecendo à luz dos dados do mercado de trabalho e industrial que surpreenderam positivamente os investidores.

Dados melhores do que o esperado sobre os pedidos de subsídio de desemprego e as previsões do Fed da Filadélfia estão prolongando a correção descendente do par EURUSD. A publicação de hoje também rompe a imagem negativa dos dados da semana passada, quando vimos os pedidos subirem para 263.000.

Teoricamente, eles diminuem o incentivo para o Fed fazer cortes mais rápidos nas taxas de juro nos EUA.

A coroa norueguesa se fortaleceu após um “corte hawkish”, enquanto a libra perdeu valor, apesar do Banco da Inglaterra manter as taxas de juro.

O Banco de Inglaterra mantém as taxas de juro inalteradas em 4,0%, em linha com as expectativas do mercado. No entanto, a proporção de votos a favor da manutenção das taxas não é a esperada. Sete membros votaram a favor da manutenção, enquanto se esperavam oito. Dois membros do BoE votaram a favor de um corte: Dhingra e Taylor.

A EIA mostrou outro aumento nos inventários de gás, fazendo com que o NATGAS perdesse mais de 4%.

O sentimento positivo também prevalece na Europa. Quase todos os principais índices europeus registaram ganhos hoje. A exceção foi o WIG20, que foi o único a perder hoje.

A Intel subiu mais de 20% na sessão de hoje, após um anúncio de investimento da Nvidia.

As commodities estão enfrentando dificuldades. O petróleo perdeu quase 1% hoje, e a maioria dos contratos futuros agrícolas também estão em baixa. O café e o cacau caíram 1,5%. Os metais industriais também estão perdendo.

Observa-se uma ligeira correção nos metais preciosos. O adiamento dos receios de recessão está a pressionar os rendimentos e os preços do ouro. No entanto, a platina está a subir.

No mercado de criptomoedas, observamos um otimismo claro. Os preços da Bitcoin subiram quase 1,2% hoje, enquanto a Ethereum adiciona 1,6%. Ganhos maiores são observados nas altcoins, que parecem beneficiar dos cortes nas taxas de juro nos EUA

