Os índices estão a recuperar, na sequência da recuperação das empresas ligadas à tecnologia como a Micron. O relatório da gigante tecnológica superou as expectativas, que já eram elevadas. O lucro por ação ajustado (EPS) atingiu 25,11 dólares. Este resultado não só é superior às expectativas (20,20 dólares), como também representa mais do dobro do que a empresa registou apenas três meses antes.

O crescimento das receitas revelou-se quase tão impressionante. Ascendeu a 23,9 mil milhões de dólares no segundo trimestre e a 41,5 mil milhões de dólares no terceiro trimestre. Estes dados são significativos não só para as ações da empresa (que subiram quase 19 % nas negociações pré-mercado), mas também para o mercado em geral, uma vez que continuam a corroborar a narrativa da rentabilidade dos investimentos maciços no setor da IA. Figura 1: heatmap do Euro Stoxx 50 (25.06.2026) Fonte: XTB Research, 25.06.2026 Empresas Não é, portanto, surpreendente que, entre todas as empresas do Euro Stoxx 50, a Infineon Technologies (+5,6 %) e a ASML Holding (+4,6 %) estejam a registar os maiores ganhos; estas empresas dedicam-se, respetivamente, à produção de semicondutores avançados e de máquinas de fotolitografia. Figura 2: Vencedores e perdedores no Euro Stoxx 50 (25.06.2026) Fonte: XTB Research, 25.06.2026 Ambas as empresas constituem os alicerces do setor tecnológico europeu, desempenhando papéis distintos, mas complementares, no seu seio: ASML Holding fornece as máquinas que permitem aos fabricantes de chips aplicar padrões de uma precisão inimaginável às pastilhas de silício. É uma empresa monopolista no domínio dos sistemas de litografia EUV, sem os quais a produção de processadores modernos para smartphones ou sistemas de IA seria impossível.

fornece as máquinas que permitem aos fabricantes de chips aplicar padrões de uma precisão inimaginável às pastilhas de silício. É uma empresa monopolista no domínio dos sistemas de litografia EUV, sem os quais a produção de processadores modernos para smartphones ou sistemas de IA seria impossível. A Infineon Technologies concentra-se na conceção e produção dos próprios semicondutores. É líder no segmento da eletrónica de potência, microcontroladores e sensores, que são responsáveis pela «inteligência» dos veículos elétricos modernos e dos sistemas de automação industrial. Índices Graças a uma forte melhoria no sentimento do mercado, baseada num crescimento sólido no setor das tecnologias avançadas, os índices bolsistas europeus mais importantes estão a registar ganhos significativos. O já referido índice pan-europeu Euro Stoxx 50 está a valorizar-se em 0,8%, aumentando o seu ganho total em 2026 para 18,5%. Figura 3: Painel de controlo do Euro Stoxx 50 (25.06.2026) Fonte: XTB Research, 25.06.2026 O DAX alemão (+1%), o CAC 40 francês (+0,7%), o FTSE 100 britânico (+0,9%) e o WIG20 polaco (+1,4%) também estão a registar ganhos. Os contratos de futuros sugerem igualmente que o mercado bolsista norte-americano deverá abrir em alta. Geopolítica Nos últimos dias, as questões geopolíticas passaram para segundo plano. Estão em curso os trabalhos para a assinatura de um acordo final, para o qual ambas as partes têm até 21 de agosto. No entanto, com base na experiência anterior, sabemos que os prazos estabelecidos pelo Presidente Trump tendem a ser flexíveis – por isso, não nos fixaríamos excessivamente nesta data. Informações decisivas continuam a ter um potencial significativo para desencadear uma elevada volatilidade nos mercados. No entanto, o limiar para que uma informação seja considerada «decisiva» está definido a um nível muito mais elevado do que nas primeiras semanas do conflito. O mercado espera ações concretas e está a acompanhar meticulosamente se o tráfego no Estreito de Ormuz será, de facto, restabelecido a um estado próximo do normal. Matérias-primas Na ausência de notícias negativas, as principais matérias-primas energéticas continuam a registar quedas. O petróleo bruto Brent está a descer para 73 dólares por barril.

Iremos comprar um barril de petróleo bruto WTI por menos de 70 dólares. Gráfico 4: OIL [D1] (29.10 - 25.06) Fonte: xStation, 25.05.2026 Dados macroeconómicos Já se verificou a publicação dos principais dados relativos à inflação do PCE nos Estados Unidos. Não se registaram grandes surpresas e as previsões relativas aos aumentos das taxas de juro da Reserva Federal foram apenas ligeiramente revistas em baixa. Tanto o índice geral como o índice subjacente do PCE estiveram em linha com as expectativas anuais: PCE geral: 4,1%.

PCE subjacente: 3,4%. Figura 5: Inflação do PCE nos Estados Unidos (2006 - 2026) Fonte: XTB Research, 25.06.2026 Verificou-se apenas uma ligeira surpresa numa base mensal – e esta situou-se na ordem de grandeza do indicador global, atualmente menos significativo. PCE global: 0,4% (consenso: 0,5%).

PCE subjacente: 0,3%. A atenção voltou-se, por conseguinte, para outros dados publicados em simultâneo. Parece ser particularmente interessante a revisão do crescimento do PIB para o primeiro trimestre, de 1,6% numa base anualizada para 2,1%.

Outra surpresa agradável é o crescimento superior ao esperado do rendimento e das despesas de consumo em maio (ambos com um aumento de 0,7% numa base mensal). Gráfico 6: PIB e crescimento do PIB nos Estados Unidos (2000 - 2026) Fonte: XTB Research, 25.06.2026 Câmbio As elevadas expectativas que os investidores depositaram na publicação do relatório de inflação dos EUA de hoje não se concretizaram. O valor divulgado não se revelou um ponto de viragem, e a questão dos aumentos das taxas de juro nos Estados Unidos permanece em aberto. O par EURUSD, após uma queda de 2,5% na última semana, mantém-se estável hoje, oscilando em torno de 1,135. Gráfico 7: EURUSD [H1] (02.06 - 25.06) Fonte: xStation, 25.06.2026

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