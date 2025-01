Mercados sangram após forte NFP📉

US500 cai 1.6% e yields disparam junto dos 5%

As ações norte-americanas caíram acentuadamente hoje, com o US 500 (S&P 500) a cair 1,6%, uma vez que um relatório de dezembro sobre o emprego mais forte do que o previsto obrigou os investidores a recalibrarem as suas expectativas de cortes nas taxas da Reserva Federal em 2024. A reação do mercado apagou os ganhos do índice no início de 2025, enquanto os rendimentos do Tesouro aumentaram, com os 30 anos a atingirem brevemente os 5%.

Principais destaques:

S&P 500 cai 1,6%, aproximando-se do suporte técnico chave na média móvel de 100 dias

Os rendimentos do Tesouro a 30 anos ultrapassam brevemente o marco de 5%

Os operadores de swaps reduzem as expectativas de corte das taxas em 2024 para 30 pontos base

O sector das Tecnologias de Informação lidera as descidas, com uma queda de 2,54%

Reação do mercado

O robusto relatório de emprego de dezembro, que mostra 256.000 novas folhas de pagamento e o desemprego a cair para 4,1%, desencadeou uma venda generalizada no mercado. A energia continuou a ser o único ponto positivo, enquanto todos os outros sectores caíram, com a Tecnologia e o Financeiro a registarem as quedas mais acentuadas de 2,54% e 2,31%, respetivamente.

Turbulência no mercado obrigacionista

O mercado de obrigações do Tesouro registou uma volatilidade significativa, uma vez que os dados quentes sobre o emprego intensificaram a venda global de obrigações. O rendimento a 30 anos ultrapassou os 5% antes de recuar, enquanto o rendimento a 10 anos continuou a subir. Os investidores em obrigações depositam agora as suas esperanças nos dados do IPC da próxima semana para quebrar a tendência. O mercado de swaps adiou as expectativas para o primeiro corte nas taxas da Reserva Federal de julho para outubro, embora os analistas notem que o enfoque da Reserva Federal em medidas alternativas de inflação pode ainda permitir uma flexibilização da política, apenas com um calendário mais tardio.

Curva de rendimento do Tesouro dos EUA. Fonte: Bloomberg

Movimentos de ações notáveis

A Delta Air Lines (DAL.US) subiu 9,8% após ter previsto o seu ano financeiro mais forte de sempre, projectando um crescimento das receitas do primeiro trimestre de 7-9%. As acções de seguros caíram devido às preocupações com os incêndios florestais na Califórnia, com a Mercury General a cair 20%. A Nvidia (NVDA.US) caiu 3% em meio à oposição às novas restrições à exportação de chips, enquanto a Walgreens (WBA.US) subiu 22% após superar as expectativas do primeiro trimestre com US $ 39.46 bilhões em vendas.

Perspetiva Cautelosa de Wall Street

Os principais analistas estão a reavaliar os seus calendários de cortes nas taxas, com Ellen Zentner, do Morgan Stanley, a referir que mesmo os dados da inflação da próxima semana poderão não ser suficientes para levar a Fed a agir a curto prazo. Lindsay Rosner, da Goldman Sachs Asset Management, sublinhou que os cortes nas taxas em janeiro estão agora fora de questão, com as atenções a centrarem-se na reunião de março.

Cortes de taxas implícitos nos EUA. Fonte: Bloomberg

US500 (Intervalo D1)

O índice US500 está a aproximar-se de um nível de suporte crítico no SMA de 100 dias de 5861, que se alinha com o Bollinger Band inferior e o nível de retração Fibonacci de 23,6%. O RSI está tendendo para baixo, refletindo o enfraquecimento da dinâmica, enquanto o MACD está se alargando para o lado negativo, sinalizando uma crescente pressão de baixa. Uma quebra deste nível pode acelerar o movimento descendente, enquanto uma recuperação pode oferecer alívio temporário para os touros. Fonte: xStation