Meta em máximo histórico depois de anunciar investimento massivo em AI 📈

A Meta Platforms está a aumentar drasticamente as suas ambições em termos de inteligência artificial, anunciando planos para gastar 60 a 65 mil milhões de dólares em despesas de capital para 2025 - um aumento impressionante de 70% em relação às orientações anteriores. Este plano de investimento agressivo, fortemente centrado na infraestrutura de IA, surge numa altura em que a empresa pretende estabelecer-se como líder no cenário cada vez mais competitivo da IA. Pontos principais: Orientação de despesas de capital aumentada para $ 60-65B para 2025 (vs. $ 38-40B em 2024)

Planos para um novo centro de dados maciço com capacidade de mais de 2 gigawatts

Objetivo: 1,3 milhões de GPUs até ao final de 2025

Assistente de IA destinado a servir mais de mil milhões de utilizadores

Os analistas estimam que 22,5-33 mil milhões de dólares poderão ser afectados à aquisição de GPU Expansão da infraestrutura O ambicioso plano da Meta centra-se na construção de um novo e enorme centro de dados que, segundo o CEO Mark Zuckerberg, poderá “cobrir uma parte significativa de Manhattan”. A instalação colocará aproximadamente 1 gigawatt de potência de computação online em 2025, apoiando o objetivo da empresa de atingir mais de 1,3 milhões de GPUs até ao final do ano. Foco estratégico na IA O aumento do investimento reflecte a determinação da Meta em avançar com várias iniciativas de IA, incluindo: Desenvolver a Meta AI para se tornar “o assistente líder”, servindo mais de mil milhões de utilizadores

Lançamento do modelo Llama 4, que se espera que atinja um desempenho topo de gama

Criação de uma capacidade de engenharia de IA para melhorar o desenvolvimento de código

Expansão significativa das equipas de IA, apesar da reestruturação mais ampla da empresa Reação do mercado Embora o aumento das despesas tenha surpreendido os analistas que projectaram $51,4B em 2025 CapEx vs. $38-40B em 2024, a reação do mercado tem sido largamente positiva. As ações da Meta subiram modestamente para ATH (+1,3%) após o anúncio, sugerindo que os investidores apoiam a estratégia agressiva de IA da empresa. Contexto do sector O anúncio da Meta surge pouco depois da iniciativa Stargate - um projeto de infraestrutura de IA de 500 mil milhões de dólares que envolve a OpenAI, a Oracle e a SoftBank. Esta corrida cada vez mais intensa pelo domínio da IA fez com que os gigantes da tecnologia aumentassem drasticamente os seus investimentos em infra-estruturas, embora Zuckerberg tenha reconhecido, no verão passado, que as empresas poderiam estar a construir coletivamente em excesso no sector. Com este compromisso de capital sem precedentes e um claro enfoque estratégico no desenvolvimento da IA, a Meta parece estar posicionada para competir agressivamente no cenário da IA em evolução, tirando partido da sua enorme base de utilizadores e das suas capacidades técnicas para impulsionar a inovação e manter a sua vantagem competitiva. META.US (Intervalo D1) Com as ações da Meta sendo negociadas em ATH, os ursos terão como objetivo um novo teste de altas anteriores em $ 632,5. Se este nível for violado, a ação pode revisitar a SMA de 30 dias, com forte suporte na SMA de 50 dias em $ 599,54, que tem servido como suporte robusto ao longo do mês passado na tendência de alta. O RSI está gradualmente se aproximando da zona de sobre-venda, enquanto exibe forte divergência de alta, sinalizando força potencial. Além disso, o MACD mostrou um claro sinal de alta, reforçando ainda mais a possibilidade de um impulso ascendente contínuo. Fonte: xStation

