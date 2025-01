Meta regista resultados positivos no quarto trimestre, mas os prejuízos da Reality Labs aumentam

A Meta Platforms Inc., empresa-mãe do Facebook, Instagram e WhatsApp, divulgou os seus resultados do quarto trimestre de 2024 no fecho da sessão de ontem, revelando mais uma vez perdas substanciais na sua divisão Reality Labs, responsável pelo desenvolvimento de tecnologias de realidade virtual e aumentada e do metaverso. Apesar disso, os resultados da empresa superaram as expectativas dos analistas, o que teoricamente tranquilizou os investidores, mas as ações chegaram a cair 4% antes do início da conferência de imprensa.

Resultados da empresa:

Receita total: 48,39 mil milhões de dólares (mais 21% em relação ao ano anterior), excedendo as expectativas dos analistas de 46,98 mil milhões de dólares.

48,39 mil milhões de dólares (mais 21% em relação ao ano anterior), excedendo as expectativas dos analistas de 46,98 mil milhões de dólares. Receitas de publicidade: 46,78 mil milhões de dólares (um aumento de 21% em relação ao ano anterior), ultrapassando as expectativas de 45,65 mil milhões de dólares.

46,78 mil milhões de dólares (um aumento de 21% em relação ao ano anterior), ultrapassando as expectativas de 45,65 mil milhões de dólares. Receitas da família de aplicações: 47,30 mil milhões de dólares (mais 21% do que no ano anterior), excedendo as expectativas de 46,08 mil milhões de dólares.

47,30 mil milhões de dólares (mais 21% do que no ano anterior), excedendo as expectativas de 46,08 mil milhões de dólares. Receitas dos Reality Labs: 1,08 mil milhões de dólares (mais 1,1% em relação ao ano anterior), abaixo das expectativas de 1,11 mil milhões de dólares.

1,08 mil milhões de dólares (mais 1,1% em relação ao ano anterior), abaixo das expectativas de 1,11 mil milhões de dólares. Outras receitas: US$ 519 milhões (aumento de 55% em relação ao ano anterior), superando as expectativas de US$ 433,3 milhões.

US$ 519 milhões (aumento de 55% em relação ao ano anterior), superando as expectativas de US$ 433,3 milhões. Rendimento Operacional: 23,37 mil milhões de dólares, excedendo as expectativas de 20,09 mil milhões de dólares.

23,37 mil milhões de dólares, excedendo as expectativas de 20,09 mil milhões de dólares. Perda operacional da Reality Labs: 4,97 mil milhões de dólares (mais 6,9% em relação ao ano anterior), abaixo das expectativas de uma perda de 5,1 mil milhões de dólares.

4,97 mil milhões de dólares (mais 6,9% em relação ao ano anterior), abaixo das expectativas de uma perda de 5,1 mil milhões de dólares. Margem operacional: 48% (acima de 41% ano a ano), superando as expectativas de 42,6%.

48% (acima de 41% ano a ano), superando as expectativas de 42,6%. EPS (lucro por ação): US $ 8,02 (acima dos US $ 5,33 ano a ano), superando as expectativas de US $ 6,78.

US $ 8,02 (acima dos US $ 5,33 ano a ano), superando as expectativas de US $ 6,78. Média de Utilizadores Activos Diários (DAU) na Família de Aplicações: 3,35 mil milhões (mais 5% em relação ao ano anterior), excedendo as expectativas de 3,28 mil milhões.

3,35 mil milhões (mais 5% em relação ao ano anterior), excedendo as expectativas de 3,28 mil milhões. Impressões de anúncios: Aumento de 6% em relação ao ano anterior no quarto trimestre e de 11% para o ano inteiro de 2024.

Aumento de 6% em relação ao ano anterior no quarto trimestre e de 11% para o ano inteiro de 2024. Preço médio por anúncio: Aumento de 14% em relação ao ano anterior no quarto trimestre e de 10% para o ano inteiro de 2024.

Reality Labs: Meta continua a perder biliões com o impulso AR/VR

A divisão Reality Labs registrou um prejuízo operacional de US $ 4.97 mil milhões em receita de US $ 1.1 mil milhões . Embora a perda seja enorme, ela ficou um pouco abaixo das previsões dos analistas, que previam uma perda de US $ 5.4 mil milhões . Desde 2020, a Reality Labs gerou mais de 60 mil milhões de dólares em perdas operacionais, levantando questões sobre o futuro do metaverso e a estratégia de Mark Zuckerberg.

Boas notícias da família de aplicações

Felizmente para a Meta, a sua família de aplicações (Facebook, Instagram, WhatsApp) está a sair-se muito melhor. As receitas deste segmento aumentaram 21% em relação ao ano anterior, atingindo 47,3 mil milhões de dólares, o que também excedeu as expectativas. O lucro operacional aumentou 35%, atingindo 28,33 mil milhões de dólares. Os utilizadores ativos diários aumentaram 5%, para 3,35 mil milhões. As receitas de anúncios também aumentaram 21%, para 46,78 mil milhões de dólares.

O que deve ser observado

Investimentos em IA: A Meta anunciou que planeia gastar 60 mil milhões a 65 mil milhões de dólares em despesas de capital em 2025, principalmente em infra-estruturas de computação relacionadas com a inteligência artificial. Zuckerberg sublinha que a IA é crucial para o desenvolvimento do metaverso, incluindo para os óculos inteligentes Ray-Ban Meta.

A Meta anunciou que planeia gastar 60 mil milhões a 65 mil milhões de dólares em despesas de capital em 2025, principalmente em infra-estruturas de computação relacionadas com a inteligência artificial. Zuckerberg sublinha que a IA é crucial para o desenvolvimento do metaverso, incluindo para os óculos inteligentes Ray-Ban Meta. O futuro do metaverso: As enormes perdas na Reality Labs lançam dúvidas sobre o futuro do metaverso. Os investidores estão cada vez mais cépticos em relação à visão de Zuckerberg e receiam que estejam a ser gastos milhares de milhões de dólares num projeto que pode nunca vir a produzir os resultados desejados.

As enormes perdas na Reality Labs lançam dúvidas sobre o futuro do metaverso. Os investidores estão cada vez mais cépticos em relação à visão de Zuckerberg e receiam que estejam a ser gastos milhares de milhões de dólares num projeto que pode nunca vir a produzir os resultados desejados. Concorrência: A Meta enfrenta uma concorrência crescente no mercado da RV/RA. A Apple apresentou recentemente os seus auscultadores Vision Pro, e a Google e a Samsung estão a trabalhar nos seus próprios dispositivos.

A Meta enfrenta uma concorrência crescente no mercado da RV/RA. A Apple apresentou recentemente os seus auscultadores Vision Pro, e a Google e a Samsung estão a trabalhar nos seus próprios dispositivos. Regulamentação: A Meta aponta para um “panorama regulamentar ativo”, incluindo acções legais e regulamentares na UE e nos EUA, que poderão ter um impacto significativo nas suas operações e resultados financeiros.

A Meta é uma empresa que se equilibra em duas frentes. Por um lado, gera enormes receitas e lucros com as suas principais plataformas de redes sociais, sendo uma das maiores empresas que beneficiam da publicidade. Por outro lado, sofre enormes perdas num projeto metaverso ambicioso mas arriscado, ao mesmo tempo que se concentra no desenvolvimento da inteligência artificial. O futuro da Meta depende do facto de Zuckerberg conseguir convencer os investidores de que a sua visão do metaverso faz sentido e também da forma como a empresa vai lidar com a concorrência e a regulamentação crescentes. Por enquanto, apesar das perdas de milhares de milhões nos Reality Labs, a Meta está a sair-se bem, e a recente aproximação de Zuckerberg a uma figura política proeminente pode sugerir uma jogada estratégica de negócios para garantir um funcionamento favorável no novo clima político. Zuckerberg anunciou mudanças nas políticas de moderação, que pretendem levar a uma redução da censura, sobre a qual a figura falou repetidamente durante a sua campanha eleitoral.

Fonte: xStation5