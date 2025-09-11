Micron sobe 10% depois de perspectivas melhores 🚀

A Micron registou um aumento de 10% hoje, para US$ 153 por ação, após o Citi elevar o seu preço-alvo para US$ 175 (de US$ 150). O ciclo ascendente no mercado de memória permanece intacto devido às elevadas barreiras à entrada, limitando assim a oferta, e à procura mais forte do que o esperado — especialmente por parte dos centros de dados e da IA. Comece a investir hoje ou teste gratuitamente uma conta demo Abrir Conta Download mobile app Download mobile app A Micron divulgará os seus resultados fiscais do quarto trimestre em 23 de setembro. O Citi espera resultados aproximadamente em linha com o consenso (EPS de aproximadamente US$ 2,62 sobre receita de US$ 11,2 bilhões), mas com orientações claramente acima das expectativas, impulsionadas por volumes e preços mais elevados de DRAM e NAND. A estimativa do Citi para o EPS do ano fiscal de 2026 está 26% acima do consenso. Painel financeiro da Micron O Morgan Stanley estima que a procura de NAND relacionada com IA poderá atingir 34% do mercado global até 2029, expandindo o TAM (mercado total endereçável) em cerca de 29 mil milhões de dólares. Como fornecedor líder de NAND, a Micron tem a oportunidade de se tornar líder no segmento de SSD empresarial. A dinâmica das receitas da Micron tem sido significativamente mais forte nos últimos trimestres, embora ainda muito abaixo da Nvidia em termos absolutos. As previsões para 2026 parecem otimistas para a empresa. A avaliação também não parece excessivamente exagerada. O PE futuro para o próximo ano está em cerca de 11, em comparação com o PE atual acima de 25. A Micron subiu 10% hoje e já mais de 60% no acumulado do ano — comparável a outras empresas do setor de semicondutores e claramente superando os índices US500 e US100.

