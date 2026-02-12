Howmet Aerospace dispara 10% após resultados 📈

A Howmet Aerospace (HWM.US) está no centro de um dos mais fortes ciclos de expansão do setor aeroespacial e de defesa dos últimos anos. A empresa apresentou um retorno total superior a 80% em relação ao ano anterior, e os seus últimos resultados trimestrais apenas reforçaram essa dinâmica. Os fundamentos continuam sólidos: os fluxos de caixa estão a aumentar, o balanço é disciplinado e o mercado está agora a precificar uma execução quase perfeita da estratégia de crescimento.

No quarto trimestre, a Howmet reportou:

EPS não GAAP: 1,05 dólares (vs. 0,97 dólares de consenso)

1,05 dólares (vs. 0,97 dólares de consenso) Receitas: 2,2 mil milhões de dólares (+16% em relação ao ano anterior)

2,2 mil milhões de dólares (+16% em relação ao ano anterior) Vendas comerciais aeroespaciais: +13% em relação ao ano anterior

A reação do mercado foi claramente positiva, com as ações a subirem quase 10% após a divulgação. A empresa também divulgou orientações construtivas para 2026, prevendo:

Receita: aproximadamente US$ 9,1 mil milhões

aproximadamente US$ 9,1 mil milhões EPS ajustado: aproximadamente US$ 4,45

aproximadamente US$ 4,45 Fluxo de caixa livre: aproximadamente US$ 1,6 mil milhões

Em uma base anual:

Receita: +11% a/a para US$ 8,25 mil milhões

+11% a/a para US$ 8,25 mil milhões EBITDA ajustado: +26% a/a para US$ 2,4 mil milhões

+26% a/a para US$ 2,4 mil milhões EPS ajustado: +40% a/a para US$ 3,77

+40% a/a para US$ 3,77 Fluxo de caixa livre: US$ 1,43 bilhão

Ao mesmo tempo, a Howmet reduziu seu índice de dívida líquida/EBITDA para 1,0x, pagou parte de sua dívida, executou recompras de ações e aumentou significativamente seus dividendos — ressaltando a qualidade e a resiliência de sua geração de caixa.

Fundamentos: forte procura num ambiente cíclico

O crescimento da Howmet é sustentado por:

Procura sustentada na aviação comercial e alta qualidade dos produtos

Um segmento de defesa dinâmico ( Defesa Aeroespacial +21% a/a em 2025 )

) Aumento dos orçamentos de defesa nos EUA e na Europa

Alavancagem operacional juntamente com um crescimento de receitas de dois dígitos

Ao mesmo tempo, a empresa mantém despesas de capital elevadas, o que pode limitar o crescimento do FCF a curto prazo, mas fortalece a sua posição competitiva a longo prazo. Com um EPS previsto para 2026 em torno de US$ 4,45–US$ 4,50, o mercado avalia a Howmet em mais de 50x os lucros futuros de 12 meses, enquanto o P/E anterior excede 60x. Esses múltiplos são típicos de empresas de tecnologia de alto crescimento, e não de um fabricante tradicional de componentes aeroespaciais, mesmo que opere com eficiência excepcional. Assumindo um crescimento do EPS a longo prazo na casa dos 15%, os múltiplos atuais ainda implicam um cenário muito otimista de um ciclo ascendente contínuo com interrupções limitadas.

Principais riscos a serem monitorados

Potencial volatilidade nos gastos com defesa

Risco de atrasos nas entregas de programas importantes (por exemplo, o F-35)

Pressão competitiva em componentes aeroespaciais

Capex elevado se o ciclo enfraquecer

Escalada das tensões comerciais e impacto das tarifas

Panorama técnico e sentimento

O momentum continua excepcionalmente forte, com as ações em máximos históricos e claramente acima das médias móveis de longo prazo. Tal configuração costuma atrair capital de momentum e pode sustentar a tendência mesmo com avaliações premium. Por outro lado, uma distância significativa da média móvel de 200 dias aumenta a vulnerabilidade a uma correção se o sentimento mudar.

A Howmet Aerospace continua a ser uma das líderes do atual ciclo aeroespacial e de defesa. Os fundamentos são sólidos, o balanço é saudável e o crescimento dos lucros é robusto. No entanto, a avaliação exige uma execução quase perfeita e um cenário macroeconómico e orçamental favorável à defesa. De uma perspetiva analítica, esta é uma operadora de alta qualidade, mas, com os múltiplos atuais, o mercado já precificou grande parte do cenário otimista. A próxima etapa para as ações provavelmente dependerá da durabilidade do ciclo da aviação comercial e de defesa e da capacidade da Howmet de manter o ritmo atual de crescimento dos lucros.