MicroStrategy e Palantir juntam-se ao Nasdaq 100 na remodelação anual, marcando o marco da criptografia e da IA

Numa mudança significativa anunciada na passada sexta-feira, o índice Nasdaq 100 vai dar as boas-vindas a três empresas tecnológicas de elevado desempenho e despedir-se de outras três. O destaque vai para dois inovadores tecnológicos: MicroStrategy Inc. (MSTR.US), a empresa de software que se tornou num importante investidor de Bitcoin, e Palantir Technologies (PLTR.US), a potência da análise de dados baseada em IA. Juntamente com a Axon Enterprise (AXON.US), estas empresas juntar-se-ão ao prestigiado índice a partir de 23 de dezembro. A adição da MicroStrategy constitui um marco para o mundo das criptomoedas, uma vez que as ações da empresa subiram 500% este ano, impulsionadas pela sua estratégia arrojada para a Bitcoin. Sob a liderança de Michael Saylor, a empresa transformou-se de um negócio tradicional de software para se tornar o maior detentor corporativo de Bitcoin, com participações avaliadas em aproximadamente 44 mil milhões de dólares. Comece a investir hoje ou teste gratuitamente uma conta demo Abrir Conta TESTAR A DEMO Download mobile app Download mobile app Igualmente impressionante é a ascensão da Palantir Technologies, com as suas ações a subirem 343% este ano. Co-fundada por Peter Thiel, a empresa estabeleceu-se como um fornecedor líder de soluções de análise de dados com base em IA, servindo tanto agências governamentais como empresas privadas. O seu software tornou-se fundamental para as operações militares dos EUA e para as forças aliadas na Ucrânia e em Israel. A Axon Enterprise, fabricante de Tasers e de câmaras corporais para a polícia, completa o trio de novos participantes com um aumento de 150% das ações no acumulado do ano, impulsionado pelas suas soluções inovadoras de software baseadas em IA. Para acomodar estas adições, três empresas sairão do índice: o fabricante de vacinas Moderna, o fabricante de servidores Super Micro Computer e a empresa de biotecnologia Illumina. Espera-se que o reequilíbrio desencadeie uma atividade significativa no mercado, com a Bloomberg Intelligence a estimar pelo menos 22 mil milhões de dólares em compras relacionadas com ETF em várias acções. As alterações refletem a crescente influência da criptomoeda e da inteligência artificial no sector tecnológico, com a MicroStrategy e a Palantir a servirem de exemplos de como as empresas tecnológicas tradicionais podem evoluir e prosperar nos mercados emergentes. US100 (D1) O índice Nasdaq-100, representado pelo contrato US100, está a ser negociado em máximos históricos. A alta de meados de novembro em 21.255 atua como o nível de suporte inicial para os touros, com a alta de meados de julho de 20.895, estreitamente alinhada com a SMA de 50 dias em 20.851, fornecendo suporte adicional. Para os ursos, os principais alvos incluem a SMA de 100 dias e os máximos de agosto perto de 19.917, que servem como níveis críticos de baixa. O RSI está se consolidando perto da zona de sobre-compra, refletindo uma dinâmica de alta sustentada. Enquanto isso, o MACD está a estreitar-se, mas continua a exibir divergência de alta, sublinhando a força da tendência ascendente prevalecente. Fonte: xStation

