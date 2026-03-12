O par EURUSD continua sob pressão descendente, sendo negociado em torno de 1,1530 USD por euro. Os movimentos de preços de hoje estão a ser moldados tanto pela incerteza global quanto por fatores macroeconómicos em ambos os lados do Atlântico. Os investidores estão a acompanhar de perto os desenvolvimentos geopolíticos, o mercado de commodities e os comentários dos bancos centrais, em busca de pistas sobre a direção futura da política monetária. EURUSD (D1) Fonte: xStation5 O que está a impulsionar o EUR/USD hoje? 1. Fuga para o dólar como porto seguro A incerteza global continua a apoiar o dólar americano. Diante das tensões geopolíticas e da volatilidade do mercado de capitais, os investidores estão a escolher o USD como um ativo seguro. Isso mantém o euro sob pressão, impedindo que o par EURUSD recupere, mesmo face dos dados neutros da zona do euro. Qualquer nova onda de risco, como uma deterioração da situação geopolítica no Médio Oriente, poderia impulsionar ainda mais a procura pelo dólar no curto prazo, limitando a força do euro. 2. Choques nas commodities e geopolítica O aumento dos preços da energia e das commodities está a aumentar os custos para as economias da zona euro, pressionando a inflação para cima. Ao mesmo tempo, as tensões políticas em várias partes do mundo estão a manter a aversão ao risco e a apoiar o dólar americano. Combinados, esses fatores tornam o euro menos atraente, e o mercado espera que o EURUSD possa testar novos mínimos de curto prazo. 3. Mercados antecipam tom hawkish do BCE Alguns membros do Banco Central Europeu destacaram a necessidade de manter uma política monetária restritiva em resposta ao aumento da inflação. Tais comentários fornecem suporte de curto prazo para o euro, já que os mercados veem uma probabilidade reduzida de novos cortes nas taxas. No entanto, face a um dólar americano forte, o efeito global é limitado e mesmo um tom mais hawkish do BCE dificilmente reverterá a atual tendência de queda do EURUSD. 4. Fraqueza técnica do EURUSD O EUR/USD permanece abaixo das médias móveis importantes, indicando uma vantagem para os vendedores. Os indicadores de momentum e os níveis de suporte técnico sugerem que quaisquer tentativas de recuperação do euro podem ser de curta duração. 5. Mercado aguarda dados do PCE na sexta-feira Após a divulgação ontem do IPC dos EUA, que correspondeu às expectativas dos analistas, mas ficou acima do nível desejado pela Reserva Federal, os investidores estão agora focados nos dados do PCE (Despesas de Consumo Pessoal) de sexta-feira. O PCE é o indicador de inflação preferido da FED, e a sua leitura poderá influenciar futuras decisões sobre as taxas de juro. Um PCE mais forte do que o esperado poderá impulsionar ainda mais o dólar, enquanto dados mais fracos poderão dar ao euro uma oportunidade para uma recuperação corretiva de curto prazo.

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