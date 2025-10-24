Modo “Mad Max” - A Tesla está em dificuldades?

Principais conclusões A Tesla lançou um novo modo FSD chamado “Mad Max”.



O desempenho do sistema atraiu imediatamente a atenção negativa dos reguladores.



As ações caíram mais de 2%.



Decisão intrigante após relatório de lucros abaixo do esperado.

A Tesla continua a experimentar o software dos seus carros, e a última atualização chamou a atenção da NHTSA americana, a agência federal responsável pela segurança rodoviária. A reação no mercado de ações é moderada. O preço das ações da Tesla caiu mais de 2% hoje, apesar do clima favorável após a publicação de dados macroeconómicos, indicando que o risco regulatório está a começar a superar o sentimento. A empresa introduziu um novo modo de condução autónoma nos seus carros com o nome preocupante « Mad Max ». O nome faz naturalmente referência ao cinema de ação e a perseguições espetaculares, o que não seria uma ideia tão intrigante se não fosse pelo facto de a Tesla fabricar carros. Carros que ainda têm um longo caminho a percorrer antes de provar aos clientes e reguladores que o seu modo de condução autónoma é seguro. A descrição do fabricante enfatiza «manter velocidades mais altas e mudanças de faixa mais frequentes». No entanto, relatos de utilizadores e cobertura da mídia sugerem que o carro nesse modo ignora os limites de velocidade na estrada. Isso imediatamente chamou a atenção do regulador, que solicitou explicações detalhadas à Tesla como parte de uma investigação mais ampla sobre o novo FSD. Os reguladores federais estão bem familiarizados com a Tesla e o seu CEO devido às inúmeras investigações realizadas nos últimos anos. Durante o seu breve episódio como parte não oficial e inconstitucional da administração do presidente, a agência “DOGE”, que visava “otimizar” o orçamento federal, causou danos irreparáveis ao trabalho de muitas agências e institutos de pesquisa. No entanto, Elon Musk não conseguiu influenciar suficientemente a NHTSA, que continua uma série de processos contra a empresa. Hoje, a lista de investigações cresceu e a empresa pode enfrentar consequências graves se a agência concluir que colocar em risco os utilizadores da estrada e infringir a lei foi intencional. Atualmente, a NHTSA está a analisar o comportamento do sistema de assistência ao condutor em vários milhões de veículos, incluindo relatos de infrações de trânsito e colisões. O ambiente jurídico continua desafiador para a empresa, conforme lembrado pela decisão judicial de agosto na Flórida, com um valor concedido superior a duzentos e quarenta milhões de dólares em um caso relacionado ao Autopilot. Cada nova notificação à NHTSA pode, portanto, aumentar a probabilidade de mais custos legais e alterações no produto. O momento desta atualização de software é intrigante, pois a empresa divulgou os seus resultados do terceiro trimestre esta semana. Os resultados foram recebidos com bastante frieza, apesar das receitas sólidas e dos sucessos na diversificação do portfólio da empresa. É preciso questionar se as margens cada vez menores da empresa ao longo dos anos podem suportar mais multas e processos judiciais multimilionários. O tempo dirá quanta paciência os reguladores e investidores ainda têm. Tais decisões, no entanto, exercem pressão sobre a avaliação e representam um risco que precisa ser avaliado. TSLA.US (D1) Fonte: xStation5

