Não houve reação do petróleo à operação militar israelita no Líbano 🚩

As forças armadas israelitas (IDF) anunciaram terça-feira que iniciaram operações terrestres locais contra alvos do Hezbollah no sul do Líbano. De acordo com o anúncio do exército, estão a ser efectuados “ataques terrestres direcionados” em aldeias próximas da fronteira israelita. A operação representa uma escalada significativa no conflito que dura há meses entre Israel e o Hezbollah, apoiado pelo Irão. Desde o início da guerra de Gaza, em outubro passado, os dois lados têm disparado regularmente através da fronteira.

O primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, advertiu na segunda-feira o Irão, que apoia tanto o Hezbollah como o Hamas, afirmando que “não há lugar no Médio Oriente que Israel não possa alcançar” . As palavras foram proferidas dias depois de um ataque aéreo a sul de Beirute que matou o líder de longa data do Hezbollah, Hassan Nasrallah.

Por sua vez, vários países ocidentais advertiram o Irão contra um envolvimento direto no conflito, uma vez que isso poderia levar Israel a lançar ataques contra as suas infra-estruturas nucleares. Até ao momento, o Irão não indicou se tenciona intervir de alguma forma, pelo que Wall Street praticamente ignora o cenário de alastramento do conflito.

Os Estados Unidos, por outro lado, estão a tentar evitar o alastramento do conflito de todas as formas possíveis, especialmente porque as eleições presidenciais americanas estão a um mês de distância.

No entanto, os mercados ainda vêem poucas probabilidades de uma resposta militar direta por parte do Irão ou da Arábia Saudita, pelo que o conflito global é visto como uma guerra local, não sendo crucial para a dinâmica global do fornecimento de petróleo.

O novo líder interino do Hezbollah, Naim Kassem, anunciou que a organização vai continuar a lutar, apesar da morte de Nasrallah e de outros comandantes superiores. Afirmou que os combatentes estão prontos e que os líderes abatidos do Hezbollah já foram substituídos.

O exército israelita apelou aos habitantes de dezenas de cidades fronteiriças libanesas para que evacuassem para o norte. A Força das Nações Unidas no Sul do Líbano (UNIFIL) descreveu a operação israelita como um “desenvolvimento perigoso” e apelou ao desanuviamento.

A comunidade internacional está a acompanhar os acontecimentos com preocupação, receando uma expansão do conflito a toda a região. A Turquia condenou a operação israelita como uma “tentativa de invasão ilegal ‘ e a Itália apelou a um ’desanuviamento urgente e necessário”.

Reação do mercado

Os primeiros relatos do início da operação terrestre surgiram à 1h, mas nessa altura não se verificou qualquer reação no mercado petrolífero. O petróleo começou a perder visivelmente perto do início da sessão europeia, mas estas perdas estão agora a ser recuperadas.



Fonte: Bloomberg Finance LP, XTB

O ouro, por outro lado, tem estado a ganhar desde o recuo de ontem, por volta das 20h00, quando Jerome Powell indicou que a Reserva Federal não precisa de se apressar a cortar as taxas. Por volta da 1h, não se observou qualquer reação. No entanto, o ouro ganhou cerca de 0,7% desde o início da sessão de hoje.

Fonte: xStation5