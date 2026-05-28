Wall Street está a recuperar hoje, impulsionada pelo otimismo em torno das notícias da Axios sobre a conclusão de um acordo de paz entre os EUA e o Irão, bem como por dados macroeconómicos sólidos. Esses dados ajudaram a atenuar as preocupações com a inflação, com o PCE mensal a situar-se ligeiramente abaixo das previsões, em 0,4% contra os 0,5% esperados, ao mesmo tempo que apontam para condições subjacentes sólidas na economia em geral.

A Microsoft está a valorizar após notícias sobre o lançamento de novos modelos de IA, enquanto o setor do software está a superar os semicondutores, onde nomes como a Intel e a Nvidia estão sob pressão. Empresas como a ServiceNow, a Oracle e a NetApp estão entre as que registam ganhos hoje.

Por outro lado, as notícias da Axios já foram repetidamente desmentidas por Teerão no passado. Desta vez, a situação parece semelhante. Pouco depois da publicação da Axios, fontes da i24NEWS indicaram que as negociações conduzidas pelo iraniano Araghchi e pelo enviado dos EUA Witkoff acabaram por não receber a aprovação da liderança iraniana. O líder espiritual do Irão, Mojtaba Khamenei, alegadamente não concordou em avançar com o acordo.

Os mercados, no entanto, não reverteram os seus ganhos após estas notícias. A recuperação continuou, apoiada pela diminuição das preocupações quanto a um potencial aumento dos preços do petróleo e da inflação.

O contrato de futuros do Nasdaq 100 voltou a situar-se acima dos 30 000 pontos cerca de uma hora após a abertura da sessão de negociação à vista nos EUA e rapidamente recuperou as perdas iniciais registadas na primeira parte da sessão. O suporte principal situa-se agora em torno dos 29 700/29 900 pontos, enquanto a principal zona de resistência permanece perto dos 30 400 pontos, em torno dos máximos históricos.

NASDAQ 100 (H1)

Fonte: xStation5