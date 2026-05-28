De acordo com a Axios, um dos meios de comunicação mais fiáveis em Washington, os investidores norte-americanos e iranianos chegaram a um acordo preliminar sobre um memorando de entendimento (MOU) de 60 dias que prolongaria o cessar-fogo e daria início às negociações sobre o programa nuclear do Irão. Agora, falta apenas a aprovação final de Trump, o presidente pediu aos mediadores «alguns dias para refletir sobre o assunto». O que inclui o acordo? Os detalhes revelados pela Axios são muito específicos. O Estreito de Ormuz será totalmente aberto, sem portagens nem assédio aos navios e o Irão compromete-se a remover as minas do estreito no prazo de 30 dias após a assinatura.

Ao mesmo tempo, o bloqueio naval dos EUA seria levantado proporcionalmente à retoma do transporte marítimo comercial.

O Irão comprometeria-se formalmente a não desenvolver armas nucleares e, durante um período de negociação de 60 dias, teriam lugar discussões sobre como eliminar o urânio altamente enriquecido e como limitar o enriquecimento futuro.

Por seu lado, os EUA prometem negociações sobre o levantamento das sanções, o descongelamento dos fundos iranianos e o estabelecimento de um mecanismo para a entrega de bens e ajuda humanitária ao Irão. Porque razão os mercados reagem imediatamente aos rumores? A reação do mercado refletida nas cotações de hoje é um exemplo clássico de uma «negociação antecipada». O petróleo bruto (OIL -0,25%, OIL.WTI -0,48%) está a cair porque a potencial reabertura do Estreito de Ormuz sinaliza o regresso do petróleo iraniano ao mercado e um aumento da oferta global.

O dólar está a perder terreno (USDIDX -0,16%, ) porque o abrandamento das tensões geopolíticas está a afastar o capital dos ativos de refúgio, o que impulsiona automaticamente o EURUSD (+0,21%) e o GBPUSD (+0,10%).

O ouro está a valorizar ligeiramente (+0,11%) devido à fraqueza do dólar. Porque não comemorar já o fim do conflito no Médio Oriente? Trump e os seus conselheiros acreditaram em várias ocasiões que estavam perto de um acordo, nenhum dos quais se concretizou até agora. Fundamentalmente, o Irão não confirmou oficialmente que possui as «aprovações necessárias» da sua parte, esta afirmação provém exclusivamente de funcionários norte-americanos anónimos. A Axios é uma agência com um historial muito bom em Washington, e os seus relatórios são levados a sério pelos mercados; no entanto, até que Trump assine oficialmente o acordo, todo o cenário permanece no domínio das notícias não confirmadas. Os mercados estão hoje a apostar na mera possibilidade de um avanço, se o acordo fracassar, a correção poderá ser tão acentuada quanto a atual recuperação. Gráfico US100 xStation5 Neste momento, o US100 recuperou todas as perdas do dia e está atualmente a ser negociado em alta numa base intradiária.

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