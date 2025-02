NATGAS aumenta a subida em 3% com as previsões de tempo frio nos EUA 📈

Os futuros do gás natural (NATGAS) estão a subir quase 3% hoje, uma vez que as previsões meteorológicas sugerem que, na próxima semana, uma massa de ar ártico do Canadá trará um arrefecimento significativo à Costa Leste dos EUA, testando as redes de energia e aumentando a procura de combustíveis para aquecimento. Espera-se que as temperaturas caiam 4-8°C abaixo do normal em grande parte das Grandes Planícies dos EUA até 18 de fevereiro, particularmente na bacia do Delta do Mississippi. Na Costa Leste dos EUA, as descidas abaixo do normal podem atingir os 4°C.

O vórtice polar, uma faixa de ventos que mantém o ar frio no Ártico, pode fazer com que o ar gelado flua para o Canadá e para os E.U.A. Os futuros do gás natural dos E.U.A. estão a reagir a estas perspectivas com ganhos contínuos.

Desde o início do mês, os preços do gás subiram mais de 22%. A PJM Interconnection LLC, que gere a rede eléctrica de Chicago à Costa Leste, apelou aos operadores das centrais eléctricas para que tomem medidas de proteção dos equipamentos contra o congelamento. As baixas temperaturas podem reduzir significativamente a oferta de gás e petróleo.

Além disso, o desenvolvimento potencial de uma grande tempestade que se está a formar nos EUA pode intensificar o frio. O chamado vórtice polar estendeu-se pela décima vez neste inverno, mas não se desfez completamente, o que pode significar que as condições de frio serão intensas mas de curta duração. O fenómeno é parcialmente causado pela alta pressão sobre o Alasca. Além disso, as oscilações do Ártico e do Atlântico Norte passaram para fases negativas, favorecendo a entrada de ar frio na América do Norte e na Europa. Até o final do mês, espera-se que as temperaturas subam acima do normal no oeste do Canadá e no centro dos EUA, atingindo valores próximos à média em outras regiões. No entanto, existe a possibilidade de que partes do Nordeste, incluindo Nova York, permaneçam frias. Comece a investir hoje ou teste gratuitamente uma conta demo Abrir Conta TESTAR A DEMO Download mobile app Download mobile app

Os preços do gás estão a subir pela quinta sessão consecutiva. O preço do contrato está a aproximar-se de uma resistência chave

