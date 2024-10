⏬NATGAS cai 6,9%

Warm U.S. temperatures echo last year’s mild autumn and winter, reducing gas demand for heating

O gás natural continua a cair (-6,9% hoje, com os futuros caindo aproximadamente 8% com a entrega de novembro em $2,360/mmBtu e dezembro em $2,86/mmBtu). Hoje, moveu-se abaixo do nível de retração Fibonacci 78,6. Vale a pena notar que antes dos últimos 3 rollovers houve uma pressão descendente sobre o preço. A atual mudança do contrato de novembro para o contrato de dezembro será a penúltima mudança ascendente. A partir do contrato de janeiro e até aos contratos de verão, assistiremos a um retrocesso, com o contrato de março de 2025 a ser negociado com um prémio recorde de apenas 5 cêntimos por mmBtu em relação ao contrato de abril de 2025.

As perspectivas para 10 dias mostram a continuação de temperaturas elevadas. Fonte: Bloomberg Finance L

Nas últimas semanas, temos assistido a um aumento menor dos stocks do que a sazonalidade sugeriria, embora esta tendência esteja a mudar, como evidenciado por duas semanas consecutivas de injecções acima do normal - a primeira vez desde outubro de 2023. Existe a possibilidade de os ganhos de inventário se aproximarem do nível de 100 bcf nas próximas 2-3 semanas, apoiados pelo aumento dos níveis de produção, que aumentaram 1,6 bcfd nos últimos quatro dias para 102,8 bcfd. Em vista disso, é altamente provável que, com o início efetivo da estação de aquecimento, comecem também maiores quedas de preços, especialmente tendo em conta que os especuladores transformaram as suas posições em posições líquidas curtas pela primeira vez desde abril.

As existências cresceram mais do que o esperado recentemente, com 82 mil milhões de pés cúbicos na semana passada, ligeiramente abaixo dos 76 mil milhões esperados e acima dos anteriores 55 mil milhões de pés cúbicos. Fonte: Bloomberg Finance LP.

Os atuais níveis de armazenamento estão aproximadamente 5% acima das normas sazonais, prevendo-se que a procura aumente de 99,1 bcfd esta semana para 101,5 bcfd na próxima semana, embora esta previsão seja inferior às estimativas anteriores.

Depois que NATGAS se moveu abaixo do nível de retração Fibonacci 78,6, tocou a EMA de 15 dias. Podemos suspeitar que irá criar apoio. Se for quebrado, a EMA de 30 dias em 2.711 pode ser testada novamente. Fonte: xStation