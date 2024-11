NATGAS dispara 8% 📈

🚩Furacão Rafael está a pressionar a produção

Os contratos de gás natural Henry Hub dos E.U.A. (NATGAS) estão a ganhar 8% hoje, com as preocupações sobre a oferta nos E.U.A. a acrescentarem “ventos contrários” aos preços do gás. Durante o fim de semana, cerca de 27% da produção de petróleo do Golfo do México e 17% do gás natural foram encerrados, na sequência da passagem do furacão Rafael. O Golfo do México representa cerca de 15% da produção total de petróleo dos EUA e cerca de 2% da produção de gás natural, mas mesmo alterações marginais na oferta podem afetar o mercado. Os aumentos podem ainda ser apoiados pela sazonalidade, que sugere um potencial “momento oportuno” para um aumento das posições longas de gás.

Em anos anteriores, com exceção de 2020, meados de novembro provou ser um momento “apto” para os touros, no gás. Fonte: NGI Gas Intelligence

De acordo com o Bureau of Safety and Environmental Enforcement (BSEE), as perdas de produção devido ao furacão Rafael ascenderam a 1,12 mil milhões de pés cúbicos de gás até ao momento. Cerca de 310 milhões de pés cúbicos de produção foram interrompidos ontem, de acordo com as estimativas do BSEE.

O Centro Nacional de Furacões (NHC) informou que o furacão Rafael irá “fustigar” a região central do Golfo do México durante algum tempo, antes de virar para sul e sudoeste nos próximos dias. Hoje, o furacão Rafael já foi rebaixado para uma tempestade tropical, mas os contratos de gás estão a manter a dinâmica ascendente.

NATGAS abriu com um gap em US $ 2,75 / mmbtu; eles agora subiram para perto de US $ 2,88 e quebraram acima da retração de 23,6 Fibonacci da última onda descendente.

Fonte: xStation5